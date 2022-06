Infliacija euro zonoje šviečia raudonai, belaukiant ECB vadovės Ch. Lagarde kalbos

Birželis 01, 2022 13:25

Infliacija euro zonoje gegužę pasiekė rekordines aukštumas – 8,1 %. Ši žinia pasirodė prieš šiandienos ECB vadovės Christine Lagarde kalbą. Ar Europos centrinis bankas sugebės išlaikyti savo švelnią poziciją ir retoriką, ar pateiks užuominų, kad palūkanų normos keisis anksčiau nei tikėtasi?

Tikimasi, kad ECB iki rugsėjo nutrauks neigiamas palūkanų normas, tačiau, atsižvelgiant į staigų infliacijos lygio šuolį, pinigų politikos griežtinimas gali prasidėti anksčiau.

Kas šiuo metu stabdo ECB nuo palūkanų normų didinimo? Prastėjančios augimo perspektyvos, nes karas Ukrainoje temdo nuotaikas ir kyla daug rūpesčių dėl investicijų.

Be to, silpnesnis euras yra palankesnis euro zonos eksportui ir pardavimams, nes užtikrina didesnį konkurencingumą. Kai palūkanų normos Europoje pradės didėti, euras greičiausiai sustiprės kitų valiutų atžvilgiu, o tai reikš dar didesnes prekių ir paslaugų kainas be jau ir taip karštos infliacijos.

Augimas Vokietijoje

Vokietija skelbia balandžio mėnesio mažmeninius pardavimus, kurie, kaip tikimasi, išaugo nuo minus 2,7 % kovo mėnesį iki 4 % balandį. Bet kokie netikėtumai gali išjudinti valiutų poras su euru.

Augimas Kinijoje

Niūrios nuotaikos dėl augimo Kinijoje sugriežtino rinkos nuotaikas Azijoje. Antra pagal dydį pasaulio ekonomika gegužę sulėtėjo, nes COVID-19 karantinas paveikė gamyklų produkciją. Žalios naftos neatidėliotinų sandorių kainos šiek tiek atsitraukė dėl naujienų, bet bulių tendencija gali pasirodyti kartu su sekančiu Kinijos ekonomikos sėkmės ženklu.

Augimas JAV

Atėjo JAV eilė nurodyti, ar ji lieka greito augimo juostoje, ar pereina į lėtą, kai bus paskelbtas gegužės mėnesio „ISM Manufacturing“ PMI. Tikimasi, kad šis rodiklis sumažės nuo 55,4 balandžio mėnesį iki 54,5 gegužę, o bet kokie nemalonūs netikėtumai gali išjudinti valiutų poras su JAV doleriu.

Auga Australijos BVP

Australija ką tik paskelbė, kad jos BVP per metus padidėjo 3,3 %, o tai yra geresnis rezultatas nei prognozuota. Tačiau didelė infliacija spaudžia didinti vartotojų kainas, o RBA artimiausiu metu turėtų padidinti savo palūkanų normas.

Apibendrindami šią ataskaitą, dar priminsime, kad ADP darbo vietų skaičiai bus paskelbti rytoj, birželio 2 d., ir tikimasi, kad reikšmė bus didesnė nei balandžio mėnesio 247K.

Daugiau informacijos apie ekonominius rodiklius

Ką reiškia mažmeninė prekyba Mažmeninės prekybos duomenys rodo prekių ir paslaugų pardavimo vartotojams lygį. Tokia ataskaita skelbiama kas mėnesį ir yra svarbi rinkų prekiautojams, nes ši prekyba sudaro apie 70 procentų vartotojų išlaidų, tad šie skaičiai yra tikslus ekonominės būklės rodiklis. Jeigu rezultatai neatitinka prekiautojų prognozių, tai gali sąlygoti atitinkamos valiutos pokyčius. Kai rezultatai geresni nei tikėtasi, gali padidėti valiutos pirkimas, o kai rezultatai blogesni nei tikėtasi – valiuta gali būti išparduota.

