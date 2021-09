Proyección 4Q Admiral Markets LATAM (índices)

Septiembre 29, 2021 16:30

Es de dominio público la condición de los mercados al cierre del 3er trimestre del año, la pandemia y el COVID19 continúan siendo protagonistas en un escenario que parece volverse cada vez más complejo para la economía mundial. Toda proyección señalada a lo largo de 2020 apuntaba a un control importante de esta al menos para la 2da mitad de 2021, y que esto se lograría con las vacunas que comenzaban a desarrollarse desde el 3er trimestre del año pasado, sin embargo, hoy la pandemia prevalece en nuevos formatos (variante DELTA) y se permite seguir causando temor entre la población, una que a pesar de los procesos de reapertura llevados a cabo por las diversas economías del mundo, parece comportarse de una manera radicalmente distinta, atribuyendo de manera prematura este nuevo actuar a los estímulos fiscales entregados a los contribuyentes a lo largo de los últimos meses, estableciendo de cierta forma una aparente complacencia o simplemente han logrado conseguir nuevos métodos de “ganarse” la vida sin volver a sus antiguos puestos de empleo. Esto ha dificultado el conseguir una reducción importante en la tasa de desempleo, particularmente en Estados Unidos, a pesar de la creación señalada durante los últimos meses, que en julio por ejemplo llego a alcanzar 943 mil, la que posteriormente se revisaría por sobre el millón de empleos creados, no se permite revisar una tasa de desocupación por debajo de un 5%, teniendo en cuenta que la tasa real podría incluso estar en torno a un 7%.

Se ha considerado uno de los puntos sensibles de la agenda diaria el aumento que evidencian los precios de manera transversal durante los últimos meses, a pesar de ser considerado en reiteradas ocasiones por los encargados de la política monetaria de los Bancos Centrales como aumentos transitorios, hoy al revisar el reporte durante los últimos 12 meses, se establecen saltos importantes, tales como la energía que cobra relevancia en el hemisferio norte que ad portas de un invierno, el que parece proyectarse con un promedio menor en sus temperaturas mínimas, complican el escenario económico al leer un incremento de un 25% YoY y que recientemente ha llevado a cotizar al Gas Natural hasta nuevos máximos históricos, mientras que el resto de las materias primas se sostiene en torno los máximos alcanzados durante la pandemia y en algunos casos superando niveles pre pandémicos.

Lo que antes parecía ser un sesgo positivo para la economía, hoy parece volverse un problema importante. Las recientes previsiones de crecimiento para China, Estados Unidos y Europa, parecen apuntar a un escenario de menor dinamismo al cierre del presente año, lo que se vuelve más complejo aún al tener en cuenta la evolución de la inflación, la que anualmente en Estados Unidos se mantiene en 5.3%. Si bien experimenta un aparente descenso al comparar con el mes previo (5.4% julio), la relación que sostienen los productores con este mismo parece indicar que prontamente podría existir un aumento sustancial, esto al revisar los últimos reportes de PPI que aumentan sistemáticamente hasta un 8.3% durante agosto y de acuerdo a las previsiones anuales, el IPC podría presentar un incremento anual hasta +2.5% de cara al año 2023.

A continuación te dejamos algunas previsiones para los instrumentos favoritos del mercado:

SP500 1D



El pronto retiro de estímulos parece condicionar a los mercados luego de un extenso periodo de excesiva liquidez, la misma que hoy parece causar problemas, en el pasado era motivo de orgullo y alimentaba el apetito por riesgo. Debido a esto y las condiciones reinantes, de un eventual menor dinamismo, los mercados de renta variable comienzan a señalar un escenario menos optimista, el que podría volver a tenderse negativo si el techo de deuda en Estados Unidos no logra ser extendido para responder al escenario fiscal actual y bien los argumentos por un eventual colapso financiero se vuelven reales en Asia.



Nikkei225 1W



La preocupación en los mercados asiáticos contrasta con el compromiso del Banco Central de Japón de continuar inyectando dinero en la economía en la medida que esta lo requiera. Tras los problemas que se hicieron públicos a mediados de septiembre en el gigante Chino, Evergrande, las finanzas de Japón se vieron envueltas en una serie de cuestionamientos producto de la exposición que se tiene con su par, por lo que el sesgo para el selectivo nipón podría continuar siendo positivo en el largo plazo. Sin embargo, a corto y mediano plazo el rango lateral que establece entre 27.000 y 30.700 parece ser la condición que debemos tener en cuenta para el último periodo del año.



DAX40 (ex DAX30) 1W



El tono a corto plazo para el selectivo Alemán, el que recientemente ha incorporado 10 nuevas compañías a su ponderación, parece ser negativo, sin embargo, el ligero ajuste realizado por el BCE en su última reunión de política monetaria parece mostrar aún un mercado inundado por liquidez pero mirando constantemente un proceso de normalización monetaria más agresivo en la medida que se revisen incrementos importantes en los precios, que comienza a ser una preocupación en el viejo continente, por lo que no descartamos que puedan existir variaciones por debajo de la EMA50 (amarillo) y consideremos como soporte la franja de máximos previos en torno a 13.700 puntos aproximadamente.