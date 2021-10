Proyección 4Q Admiral Markets LATAM (criptomonedas)

Septiembre 30, 2021 19:40

La regularización y/o prohibición son el gran enemigo de las criptomonedas. Recientemente China declaró todas las transacciones en monedas virtuales como ilegal. El Banco Popular de China elevó esta medida para mantener la seguridad nacional y estabilidad social. Si bien la medida adoptada fue tomada días previos a su publicación, los temores por una mayor regulación o derechamente su prohibición ya habían sido cotizados por el mercado por debajo de los $50.000USD el BITCOIN.

La correlación que sostiene el BITCOIN con el apetito por el riesgo, así como el resto de las monedas con la criptomoneda reina, sostienen un potencial escenario negativo producto del retiro de estímulos que de manera agresiva podría llevar a cabo la FED, entrando en una fase al mismo tiempo de alza en sus tipos de interés agresiva, nada comparado a lo hecho en el pasado.

BITCOIN 1W



Técnicamente por sobre $40.000 el escenario de recuperación parece prevalecer a toda costa, pero contrastando con la correlación que sostiene con el apetito por riesgo, se vislumbran posibles contracciones que podrían alcanzar un soporte importante en torno al 61.8% FIBO del impulso logrado durante el 3er trimestre, que llevo a la criptomoneda reina hasta los $52.000USD. Es por esto que el rango lateral y de consolidación parece ser lo más lógico a considerar para el último trimestre del año.



ETHEREUM 1W



El escenario técnico para el ETHEREUM tiende a ser similar. Con un soporte aparentemente claro en torno a $2.900USD, la posibilidad de desarrollar rangos laterales parecen ser la condición en el corto/mediano plazo. La resistencia aparente se encuentra en los cierres semanales por sobre valores actuales, considerada en $3.350, desde donde se podrían desarrollar correcciones en línea con el desarrollo del mercado. Si bien por el minuto no consideramos un escenario favorable para la moneda, no descartamos que puedan existir avances mayores dependiendo del contexto y el respaldo que participantes del mercado le puedan entregar, así como instituciones lo consideren como una herramienta de pago y/o tecnología.

RIPPLE 1M



Es la criptomoneda con peor escenario técnico, la que señala correcciones hacia zonas de soporte en torno a $0.67 e inclusive $0.50. Testeos de medias móviles así como de un desarrollo lento en el mercado, son parte de los atenuantes. En particular no revisamos un escenario favorable que pueda llamar nuestra atención. Al menos no para el último trimestre de 2021.