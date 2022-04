La volatilità risveglia il greggio e i mercati azionari tra la forza del dollaro

Aprile 27, 2022 13:21

La volatilità ha agitato i prezzi spot del petrolio greggio e l'andamento del mercato azionario globale mentre il dollaro è rimasto forte nel trading notturno.

La forza del dollaro ha spinto al ribasso i prezzi spot dell'oro. Poiché l'oro è denominato in dollari USA, il metallo prezioso è relativamente costoso con gli investitori che sembrano concentrarsi sul dollaro come bene rifugio preferito.

Ad alimentare la forza del dollaro è stata la pubblicazione dei dati sui beni durevoli degli Stati Uniti per marzo. La cifra principale è arrivata leggermente più bassa del previsto, con una crescita dello 0,8% rispetto alla crescita prevista dell'1%. La mancanza non è stata abbastanza grande per il dollaro per perdere il supporto, in quanto gli investitori sono stati cautamente ottimisti su un aumento dell'1,1 per cento dei beni durevoli principali.

Il prezzo spot del greggio si è diretto verso l'alto sui timori geopolitici dell'offerta derivanti dal conflitto in Ucraina. Un rapporto che muove il mercato dalla Energy Information Administration (EIA) degli Stati Uniti arriva più tardi oggi e i prezzi del greggio spot potrebbero essere influenzati. Il Weekly Petroleum Status Report mostra gli ultimi livelli di produzione di petrolio greggio degli Stati Uniti, le importazioni e le scorte, rendendolo un punto di riferimento chiave nei mercati del petrolio.

Tra le altre notizie di trading da segnalare oggi ci sono i discorsi del presidente della BCE Christine Lagarde e del governatore della Bank of Canada Macklem. La BCE affronta un ambiente impegnativo, caratterizzato da problemi di inflazione e da dubbi sulla resistenza della ripresa economica dalla crisi della pandemia COVID-19, ostacolata dal conflitto in Ucraina. La stretta monetaria dovrebbe iniziare nel terzo trimestre, ma con l'euro sotto forte pressione a causa della forza del dollaro, la BCE potrebbe essere obbligata a muoversi più velocemente.

Per quanto riguarda le notizie sulle banche centrali, il CAD potrebbe seguire i segnali che confermano l'intenzione dei responsabili della politica monetaria canadese di aumentare il tasso d'interesse di riferimento dello 0,5% nella riunione di giugno. Il tasso di inflazione del Canada è salito al 6,7% a marzo, un massimo di trent'anni.

Nelle notizie sugli investimenti azionari, Facebook rilascia i suoi risultati del primo trimestre nel corso della giornata, insieme alle società a grande capitalizzazione T-Mobile US Inc e Amgen Inc. C'è una maggiore volatilità nei mercati azionari, poiché gli investitori rimangono sensibili alle previsioni per il secondo trimestre durante i rapporti sugli utili.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.