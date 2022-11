USD sotto pressione per il calo dell'inflazione, focus sui dati delle vendite al dettaglio

Novembre 15, 2022 11:48

Il dollaro USA si è indebolito rispetto alle altre principali valute dopo il calo del tasso d'inflazione negli Stati Uniti nel mese di ottobre e i trader hanno valutato la possibilità di un aumento più contenuto dei tassi d'interesse da parte della Federal Reserve. Tuttavia, il mercato potrebbe essere in anticipo su se stesso, data la retorica aggressiva della Fed e la sua riluttanza ad allentare troppo rapidamente la stretta monetaria.

Il prossimo evento di mercato per l'USD sarà mercoledì, con le vendite al dettaglio di ottobre. Il mercato ritiene che le vendite siano cresciute dell'1% rispetto allo 0% di settembre.

I risultati sosterranno o opporranno resistenza al corso dell'USD? Al momento della scrittura, la valuta è ancora relativamente alta rispetto ad altre valute come l'EUR, il GBP, lo Yuan e lo Yen, e ci sarebbero margini di movimento per l'USD se ci fossero sorprese nei dati delle vendite al dettaglio.

Per quanto riguarda i cross valutari dello yen, l'ultimo dato che ha influenzato il movimento della valuta è il tasso di crescita preliminare del Giappone per il terzo trimestre. I risultati trimestrali sono stati inferiori alle aspettative, con un meno 0,3% rispetto all'1,1% precedente e a un consensus dello 0,3%. Su base annua, la crescita del Giappone nel terzo trimestre è stata pari a meno 1,2% rispetto al 4,6% precedente. Questo potrebbe indebolire il cross valutario dello yen nel breve termine, soprattutto se confrontato con la corsa del dollaro USA.

Questa mattina sono stati resi noti i dati sulla produzione industriale cinese di ottobre, che si sono attestati al 5% rispetto al precedente 6,3% su base annua. Il consenso era per il 5,2%, ma sembra che la politica di tolleranza zero del paese nei confronti del COVID abbia rallentato la produzione industriale più del previsto. Questo potrebbe mettere sotto pressione le coppie di valute dello Yuan nel breve termine.

Stamattina sono state riportate anche notizie che riguardano la sterlina, con il tasso di disoccupazione di settembre che si è attestato al 3,6% rispetto al 3,5% del mese precedente e in linea con le aspettative. Un settore occupazionale relativamente solido potrebbe sostenere il valore della sterlina, che rappresenta uno dei punti di forza dell'economia.

Un altro evento in rosso per la sterlina è previsto per mercoledì con il rapporto sul tasso di inflazione su base annua per il mese di ottobre. Precedentemente al 10,1%, il consensus di mercato prevede il 10,7%, con alcune previsioni che arrivano all'11%. Se l'inflazione salisse a questi livelli, aumenterebbe la probabilità di ulteriori rialzi dei tassi di interesse da parte della Banca d'Inghilterra. Se il tasso di inflazione del Regno Unito dovesse sorprendere al ribasso o al rialzo, potrebbe far muovere il cross valutario della sterlina.

