Il dollaro USA continua a indebolirsi, occhi puntati sui dati del PIL del Regno Unito

Gennaio 11, 2023 17:10

Il dollaro USA ha ripreso il suo declino nei confronti della sterlina britannica e dell'euro, mentre gli investitori e i trader si concentrano sulla pubblicazione dei dati sull'inflazione statunitense prevista per giovedì 12 gennaio. L'indice del dollaro USA (DXY) rimane sotto pressione avvicinandosi alla cifra tonda di 103,00, appena superiore al livello più basso registrato negli ultimi sette mesi.

Mentre gli operatori di mercato attendono i dati sull'IPC statunitense per adeguare le proprie strategie, alcuni economisti osservano che la debolezza del dollaro potrebbe essere attribuita anche all'incapacità del presidente della Federal Reserve (Fed) Jerome Powell di fornire indicazioni chiare sulle prossime mosse della banca centrale statunitense, amplificando l'incertezza e pesando sulla valuta statunitense.

Gli analisti della MUFG bank suggeriscono che il dollaro USA potrebbe subire ulteriori perdite se non ci dovessero essere forti dati sull'inflazione statunitense. Nel loro rapporto pubblicato ieri, osservano che "a meno che le aspettative del mercato non siano messe in discussione dai dati più forti in arrivo, il dollaro USA è vulnerabile a un'ulteriore debolezza nel breve termine".

Tasso di inflazione cinese (IPC)

Giovedì l'ufficio nazionale di statistica cinese pubblicherà i dati sull'indice dei prezzi al consumo di dicembre. L'amministrazione cinese sta lavorando per rilanciare la crescita economica a fronte dei rinnovati ostacoli derivanti dall'epidemia COVID-19. I dati sull'inflazione dovrebbero avere un impatto sul piano per la stretta di politica monetaria della People's Bank of China (PBOC).

In effetti, la Cina è il centro manifatturiero del mondo. Se i costi di produzione dovessero aumentare per le aziende cinesi, è probabile che finiscano per ripercuotersi sulla catena di approvvigionamento del resto del mondo.

Il consiglio di amministrazione della PBoC ha promesso di aiutare le famiglie e le imprese private fornendo un maggiore sostegno finanziario per favorirne la ripresa.

All'inizio della settimana, il governo cinese ha annunciato che avrebbe allentato il controllo normativo sulle maggiori aziende tecnologiche del Paese. Mercoledì mattina, i titoli tecnologici cinesi hanno registrato un'impennata, poiché gli investitori ritenevano che le condizioni operative delle aziende tecnologiche sarebbero migliorate nei prossimi mesi.

Prodotto interno lordo (PIL) del Regno Unito

Negli ultimi mesi l'economia del Regno Unito è stata più volte al centro delle cronache finanziarie, ma soprattutto per motivi negativi. Gli elevati tassi di inflazione degli ultimi 12 mesi si sono aggiunti all'elenco dei problemi che il governo britannico deve affrontare per quanto riguarda le riforme economiche in una delle economie più forti del mondo.

Venerdì 13 gennaio, l'Office for National Statistics (ONS) del Regno Unito dovrebbe pubblicare i dati relativi al Prodotto Interno Lordo (PIL) di novembre. Secondo gli economisti, il rapporto dell'ONS mostrerà un calo dello 0,2% su base mensile. Da notare che il PIL del Regno Unito è cresciuto dello 0,5% su base mensile nel mese di ottobre.

Questa settimana, un rapporto pubblicato da Goldman Sachs ha rivelato che i suoi economisti prevedono un calo del PIL britannico dello 0,7% nel 2023, prevedendo "una flessione notevolmente più pronunciata nel Regno Unito rispetto all'area dell'euro".

Se il PIL del Regno Unito si riducesse più del previsto, potrebbe esserci un impatto sulle coppie di valute GBP. Un dato sul PIL migliore del previsto potrebbe rafforzare la sterlina, mentre una contrazione maggiore del previsto potrebbe farle perdere terreno.

