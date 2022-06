Trading sull'oro con un modello a triangolo ascendente

Giugno 15, 2022 15:36

La natura del movimento del prezzo dell'oro quest'anno ricorda un giro sulle montagne russe. Dall'inizio dell'anno fino a metà marzo, il prezzo dell'oro è aumentato di circa il 15%.

A pochi punti dal massimo storico stabilito nell'agosto 2020, a maggio il prezzo dell'oro era sceso di circa il 14% e da allora si è mosso in un intervallo laterale vicino al livello dei minimi annuali.

La volatilità causata dagli eventi geopolitici e dalla politica delle banche centrali ha portato alla formazione di un triangolo ascendente sul grafico settimanale del prezzo dell'oro.

Mercato: Gold vs US Dollar Simbolo sui conti Trade.MT4 / Trade.MT5: GOLD Data dell'Idea: 14 giugno 2022 Durata: 1 - 4 settimane Livello di entrata sul mercato: 1879,00 Livello di Stop Loss: 1786,00 Livello di Target: 2034,00 Volume operazione su Trade.MT4 / Trade.MT5: Max 3% Rischio: Alto

Il conto Invest.MT5 ti permette di comprare azioni e titoli reali da 15 delle più grandi borse del mondo. Gli investitori possono scegliere di acquistare azioni minerarie d'oro o ETF d'oro (exchange traded funds) che potrebbero beneficiare di prezzi dell'oro più elevati. Il conto Trade.MT5 ti permette di speculare sulla direzione dei prezzi di azioni e titoli. Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto dai prezzi delle azioni che salgono o scendono.

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Perché investire in oro?

Secondo l'indagine annuale del World Gold Council sulle banche centrali, il 25% degli intervistati prevede di aumentare le proprie riserve auree quest'anno, con un incremento del 21% rispetto allo scorso anno. È interessante notare che il 61% degli intervistati ha dichiarato di aspettarsi un aumento generale delle riserve auree globali nei prossimi 12 mesi.

Fonte: World Gold Council , 14 giugno 2022

Secondo il rapporto sulle tendenze della domanda d'oro, nel primo trimestre dell'anno gli ETF (exchange traded funds) sull'oro hanno registrato i maggiori afflussi trimestrali dal terzo trimestre del 2020. L'aumento della domanda è stato influenzato da una serie di fattori, come le tensioni geopolitiche in cui l'oro è considerato un bene rifugio.

L'oro è anche spesso considerato una copertura contro l'inflazione nel lungo periodo, ma è anche sensibile ai rialzi dei tassi d'interesse e al dollaro USA. Il recente sell-off dell'oro ha coinciso con la forza del dollaro USA e con i toni aggressivi della Federal Reserve sull'aumento dei tassi d'interesse.

Analisi tecnica dell'oro

L'attuale azione dei prezzi dell'oro mostra una formazione a triangolo ascendente rialzista, come mostrato nel grafico sottostante. Questo modello di prezzo si forma quando i cicli di prezzo sono stati contenuti tra una linea di resistenza orizzontale e una linea di supporto ascendente.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, ORO, Settimanale - Intervallo dati: dal 30 novembre 2014 al 14 giugno 2022 alle 7:00 am BST. Nota bene: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati o delle performance future. Ultima performance quinquennale: 2021 = -3,51%, 2020 = +24,42%, 2019 = +18,87%, 2018 = -2,14%, 2017 = +13,68%.



Il prezzo dell'oro ha anche formato un triangolo ascendente rialzista tra il 2015 e il 2019. In genere, i trader attendono che il prezzo si rompa al di fuori del modello a triangolo per poi confermare la tendenza attraverso l'analisi del ciclo, come massimi e minimi più alti per un trend rialzista o minimi e massimi più bassi per un trend ribassista.

Tuttavia, alcuni trader possono anche operare all'interno del trading range in corrispondenza della resistenza orizzontale e della linea di supporto ascendente. Si tratta di un approccio più aggressivo, poiché il prezzo prima o poi sfonderà il modello a triangolo.

Pertanto, è essenziale mantenere basso il rischio quando si opera all'interno di un modello a triangolo ascendente.

I diversi modi del trading sull'oro

Esistono diversi modi per speculare sulla direzione del prezzo dell'oro. Alcuni trader operano con i CFD (contratti per differenza), che consentono di speculare sulla direzione del prezzo dell'oro senza possedere l'asset sottostante. Questo prodotto consente anche di operare long e short e di trarre potenzialmente profitto dall'aumento e dal calo dei prezzi.

Per saperne di più sulle strategie di trading con i CFD, è possibile consultare la Guida alle strategie di trading per il 2022.

Si può anche scegliere di investire in ETF (exchange traded funds) sull'oro. Questi fondi seguono essenzialmente il prezzo sottostante dell'oro acquistando contratti futures sull'oro o possedendo oro fisico in depositi sicuri.

Alcuni investitori possono anche scegliere di investire in titoli minerari auriferi che potrebbero beneficiare di un aumento del prezzo dell'oro. Tuttavia, ci sono altri fattori da considerare quando si investe in azioni di estrazione dell'oro, come i fondamentali della società relativi ai margini di profitto, ecc.

Con Admirals è possibile fare trading con i CFD sull'oro, le azioni minerarie dell'oro e i fondi negoziati in borsa sull'oro.

In alternativa, è possibile ricevere la performance dell'oro con zero costi di mantenimento da un conto Admirals Wallet.

Un esempio di idea di trading per il CFD sull'oro

Sulla base dell'attuale modello di triangolo ascendente sul prezzo dell'oro discusso in precedenza, un'idea di trading per il CFD Oro vs. Dollaro USA potrebbe essere la seguente:

Compra Gold CFD alla rottura del massimo dell'attuale candela settimanale che testa la parte inferiore del triangolo ascendente a 1.879,00 per tenere conto dell'attuale volatilità del mercato legata alle notizie sugli USA.

Posiziona uno stop loss protettivo su una rottura del minimo della stessa candela settimanale a 1,786.00.

Punta a un obiettivo appena al di sotto della parte superiore del triangolo ascendente, sotto la linea di resistenza orizzontale a 2,034.00.

Mantieni il tuo rischio basso ad un massimo del 3% del tuo conto totale.

Durata = 1 - 4 settimane.

Se hai operato con una posizione di 0,1 lotti, allora: Se il tuo obiettivo viene raggiunto = $155.00 di profitto Se il tuo stop loss viene raggiunto = -$93.00 di perdita



È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo dell'oro salga in linea retta e che potrebbe addirittura scendere ancora più in basso prima di risalire, soprattutto considerando quanto può essere volatile il prezzo dell'oro.

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Puoi farlo usando Calcolatrice di trading Admirals per il conto Trade.MT4, come mostrato di seguito:

Fonte: Calcolatrice di trading Admirals

Un altro fattore da considerare è il costo del trading di CFD. Questi includono:

Spread. Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di uno strumento. Lo spread tipico di Admirals su Gold è solo 0.20 USD.

Questa è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di uno strumento.

Commissione. Questo è il costo per effettuare una transazione di acquisto e vendita. Dal conto Trade.MT4 di Admirals ci sono ZERO commissioni da pagare per comprare o vendere un CFD su Gold.

Questo è il costo per effettuare una transazione di acquisto e vendita.

Swap. Questa è la commissione overnight per spostare la tua posizione al giorno successivo. L'attuale commissione di swap per il CFD sul Gold dal conto Trade.MT4 è –14.21 per le posizioni long e –10.618 per le posizioni short.

Questa è la commissione overnight per spostare la tua posizione al giorno successivo.

Puoi trovare maggiori dettagli nella pagina delle Specifiche del contratto di Admirals.

Come fare trading con CFD sull'oro in 4 passi

È possibile fare trading con CFD sull'oro dai conti Trade.MT4 o Trade.MT5 utilizzando il procedimento descritto di seguito in quattro passi.

Apri un conto con Admirals per accedere alla Trader's Room. Clicca su Opera su uno dei tuoi conti reali o demo per aprire la piattaforma web o scarica le piattaforme MetaTrader 4 o MetaTrader 5 sul desktop. Cerca GOLD nella parte inferiore della finestra di Market Watch e trascina il simbolo sul grafico. Usa la funzione di trading con un solo clic, o clicca con il tasto destro del mouse e apri una finestra di trading per inserire la dimensione dell'operazione, lo stop loss e il livello di take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Desktop Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri, o delle performance future.

Clicca sul banner qui sotto per operare con Oro oggi stesso.

Ritieni che Gold si muova in modo diverso?

Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore. Se credi che ci sia una maggiore possibilità che il prezzo dell'oro possa scendere, allora puoi anche fare trading short da un conto di trading CFD.

Preferisci investire in oro?

Se preferisci investire in oro e vuoi provare a capitalizzare sulla performance dei prezzi dell'oro, allora puoi farlo anche con Admirals!

Admirals Wallet Gold Account ti permette di ricevere le performance dell'oro con zero costi di mantenimento.

Tutto quello che devi fare è trasferire il tuo capitale di investimento (dollari USA, euro, sterline inglesi, ecc.) sul conto in oro dalla Admirals Trader's Room e poi riconvertirlo quando sei pronto.

Apri un conto oggi e vedi tutti i modi in cui puoi provare a capitalizzare il movimento dell'oro oggi stesso!

