Notizie di trading per principianti - Conviene fare trading sulle news?

Novembre 01, 2022 10:08

In questo articolo parleremo dei pro e dei contro del trading sulle notizie finanziarie. Gli argomenti trattati comprendono:

il tempo e l'esperienza necessari per rimanere aggiornati sulle notizie finanziarie;

la creazione di scenari di rischio-rendimento intorno ai comunicati stampa;

la consapevolezza delle reazioni emotive agli eventi inattesi.

Vale la pena fare trading sulle news finanziarie?

Le opinioni tendono a dividersi in due grandi schieramenti. Una sostiene che le notizie sono inutili per prendere decisioni di trading. L'altro ritiene che le notizie siano essenziali per prendere decisioni operative. In mezzo c'è l'opinione che le decisioni di trading possano essere influenzate dalle notizie, soprattutto quelle importanti, e che sia necessario monitorare l'influenza che le notizie possono avere sul sentiment del mercato.

Qualunque sia la vostra opinione, ci sono due cose fondamentali da considerare quando si fa trading sulle notizie: il tempo e l'esperienza.

Tempo ed esperienza

L'importanza di acquisire esperienza nel trading di notizie non può essere sopravvalutata. Il problema è che fare esperienza sui mercati finanziari potrebbe rivelarsi una lezione costosa, ma c'è una soluzione a questo problema. Prima di aprire un conto reale, è saggio iniziare a impratichirsi su un conto demo, che presenta condizioni di mercato realistiche senza rischiare il proprio capitale.

Ricercare le notizie giornaliere che vi interessano richiede tempo, ma ci sono modi per ottenere le informazioni in modo efficiente. Il Calendario Forex di Admirals offre una soluzione, in quanto contiene le notizie economiche del giorno e le aspettative degli analisti sui risultati.

I nostri podcast settimanali sul trading offrono sintesi dei principali eventi di mercato in meno di cinque minuti.

I webinar di Admirals approfondiscono le varie tendenze economiche e di mercato, per un ulteriore modo di capire come i trader esperti approcciano le loro strategie.

Se il tempo e l'esperienza descritti in precedenza siano un vantaggio o un svantaggio sta a voi deciderlo, in quanto dipende dal tempo che avete a disposizione e dalla misura in cui siete interessati a fare trading sulle notizie.

Scenari di rischio-ricompensa

Un altro aspetto della questione se sia conveniente fare trading sulle notizie è lo sforzo di creare scenari di rischio-ricompensa. Pensare ai possibili esiti di un evento di trading sulle notizie è un passo importante da compiere prima di decidere. Le fasi di gestione del rischio dovrebbero naturalmente essere incluse in questa valutazione, poiché qualsiasi scenario si possa immaginare potrebbe non concretizzarsi.

Gli scenari di rischio-ricompensa possono includere la possibilità che il risultato sia superiore o inferiore alle aspettative e in linea con le aspettative. I vari strumenti di trading della nostra piattaforma di trading MetaTrader 5 possono supportare il vostro processo decisionale in questo senso, poiché ci sono molti grafici che catturano le tendenze del mercato con vari modelli. Imparare a utilizzare gli strumenti di trading è un altro passo importante che potete fare partecipando ai nostri webinar.

Essere consapevoli delle reazioni emotive

Le notizie inattese e gli eventi geopolitici fanno parte della realtà e possono causare reazioni emotive di massa e tendenze di mercato. Se siete consapevoli della possibilità dell'imprevisto, potete inserirlo nei vostri scenari di trading. Alcuni esempi di notizie inattese che nessuno vuole, ma che sono una parte sfortunata della vita sono:

pandemie,

conflitti,

improvvise recessioni economiche.

Rimanendo ben informati e aggiornati sui principali eventi di cronaca, sia economica che di altro tipo, aumentate la probabilità di essere preparati all'imprevisto.

Ricordate l'opinione intermedia, né a favore né contro, ma aperta alla possibilità? Le notizie potrebbero influenzare i mercati del trading, quindi vale la pena di rimanere aggiornati con le notizie finanziarie gratuite disponibili quando si apre un conto con noi.

In conclusione, per fare trading sulle notizie finanziarie ci vogliono tempo ed esperienza, ma sono parte integrante del panorama di mercato e spesso fanno parte del processo decisionale quando si fa trading su materie prime e valute.

Admirals offre un'ampia gamma di webinar educativi e analitici. Per incontrare e interagire con trader esperti, partecipate ai nostri webinar gratuiti!

