Trading su rame: Una materia prima sfavorita?

Febbraio 10, 2023 10:10

Sebbene il trading del rame e le sue fluttuazioni di prezzo non facciano notizia nei notiziari finanziari più popolari, pochi analisti possono negare la forza sottesa di questa commodity. È vero che il rame si colloca al terzo posto dopo l'oro e l'argento quando si tratta di valore, ma a volte uno sfavorito può nascondere interessanti sorprese.

Il nostro blog vuole darvi l'opportunità di apprendere alcune informazioni utili sul trading del rame e permettervi di decidere se volete esplorare questa opzione.

Nozioni fondamentali sul rame

Il rame si trova in natura allo stato metallico gratuito. Gli archeologi hanno trovato manufatti in rame in molte regioni del mondo, i più antichi dei quali risalgono all'8000 a.C.. Durante l'epoca romana, il rame proveniva dall'isola di Cipro. La Statua della Libertà, uno dei simboli più popolari degli Stati Uniti, contiene più di 170.000 libbre di rame.

Secondo i dati pubblicati dall'International Trade Administration del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti, il Cile è il maggior produttore di rame al mondo, con quasi un terzo della quota globale. Gli Stati Uniti e l'Indonesia sono al secondo e terzo posto in termini di volume di produzione dopo il Cile.

Uso del rame nella vita quotidiana

Il rame si trova nei cablaggi elettrici, nelle tubature e negli elettrodomestici della casa, per un totale di circa 400 libbre. L'automobile tipica contiene 60 libbre di rame. Il rame è riciclabile al 100% e alcuni esperti sostengono che l'80% del rame prodotto finora sia ancora in uso.

Le leghe metalliche sono create dal processo di miscelazione di diversi tipi di metalli. Il bronzo e l'ottone sono due delle leghe di rame più conosciute. Il rame viene utilizzato nei computer per migliorare le prestazioni dei microchip. Il rame viene utilizzato all'interno di questi chip per favorire il trasferimento di segnali elettrici e termici. Grazie alla sua superiore capacità di condurre l'elettricità senza surriscaldarsi, il rame è una scelta eccellente per i circuiti elettrici.

Come si comporta il rame come materia prima sui mercati?

Il prezzo del rame è storicamente instabile. Quando la pandemia di coronavirus ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo e i governi hanno imposto restrizioni, il suo prezzo è sceso a 2,2 dollari per libbra, il minimo da quattro anni. Tuttavia, i mesi successivi sono stati positivi per la commodity, con il prezzo che è salito e ha raggiunto un massimo pluriennale il 1° marzo 2022, scambiando a 4,7 dollari per libbra.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Copper (1,000 lbs.) / USX Grafico mensile acquisito il 9 febbraio 2023. Intervallo di date: 1 dicembre 2017 - 9 febbraio 2023. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri.

Nonostante un periodo di turbolenza nei mesi di novembre e dicembre 2022, il prezzo del rame si è impennato nel gennaio 2023, raggiungendo i 4,2 dollari per libbra il 26 gennaio. Il prezzo del rame è salito dell'8,3% negli ultimi tre mesi e ha guadagnato il 7,1% su base annua, secondo le statistiche fornite da Marketwatch.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Copper (1,000 lbs.) / USX Grafico giornaliero catturato il 9 febbraio 2023. Intervallo di date: 1 ottobre 2022 - 9 febbraio 2023. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri.



Previsioni sul prezzo del rame

Gli analisti di mercato che hanno parlato alla CNBC hanno sottolineato che i mercati globali saranno probabilmente afflitti da un deficit di rame per tutto il 2023. Questo deficit potrebbe essere esacerbato da flussi di approvvigionamento sempre più impegnativi provenienti dal Sud America e da maggiori pressioni sulla domanda.

Tuttavia, altri analisti suggeriscono che i prezzi sono rimasti deboli negli ultimi tempi nonostante la riapertura delle restrizioni COVID-19 da parte della Cina. Gli economisti dell'Institute of International Finance, parlando con Business Insider, hanno affermato che "qualunque cosa stia accadendo in Cina, non c'è alcun segno che la fine del COVID zero stia stimolando la crescita globale, sulla base dei prezzi delle materie prime. I prezzi del petrolio non sono mai saliti e quelli del rame stanno scendendo dopo che l'entusiasmo iniziale per la riapertura della Cina è svanito. La recessione globale è alle porte".

Secondo le proiezioni di Goldman Sachs, il prezzo del rame si attesterà a 9.750 dollari per tonnellata nel 2023, per poi salire a una media di 12.000 dollari per tonnellata nel 2024. Gli economisti di Goldman Sachs hanno suggerito che il Cile probabilmente produrrà meno rame dal 2023 al 2025.

Un rapporto pubblicato dalla Bank of America alla fine di dicembre ha mostrato che i suoi analisti delle materie prime sono cautamente ottimisti. Nel loro rapporto, hanno osservato che "manteniamo una visione cauta fino al 2023, prevedendo una media dei prezzi di 7.500 $/t (3,40 $/lb) nel primo trimestre, prima di salire a una media di 10.000 $/t (4,53 $/lb) nel quarto trimestre del 2003".

Ci sono modi per ridurre il rischio quando si fa trading

Probabilmente avrete letto che il trading comporta dei rischi. Le strategie di trading non sempre funzionano come vorremmo. Se i mercati si muovono nella direzione sbagliata, potreste subire perdite considerevoli che potrebbero avere un impatto sui vostri obiettivi finanziari. Essendo un trader principiante, le possibilità di errori e calcoli sbagliati aumentano.

Se volete evitare inutili sorprese negative, dovreste migliorare le vostre conoscenze sul trading e imparare a utilizzare gli strumenti di gestione del rischio a vostra disposizione. Sentirsi sicuri delle proprie azioni e strategie dovrebbe essere uno dei vostri obiettivi principali. Utilizzando strumenti di gestione del rischio come gli ordini di stop/loss e il drawdown massimo, vi assicurate di non mettere a rischio più fondi del necessario.

Studiare prima di fare trading

Se non vi sentite sicuri nell'utilizzo di questi strumenti, sarebbe meglio studiare come funzionano e come possono aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi. Sono disponibili numerosi seminari, webinar e libri elettronici preparati da esperti. Non perdete l'occasione di conoscere meglio i segreti del trading prima di iniziare a utilizzare i fondi reali.

Il trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading dal vivo.

