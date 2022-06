Notizie di trading per principianti - Significato del tasso di interesse target della Federal Reserve

Giugno 17, 2022 15:27

In questo articolo troverai una panoramica su:

Il Federal Funds Rate ("Tasso sui Fondi") (FFR)

Come il FFR influenza il settore bancario

Come i trader e gli investitori analizzano il FFR

Gli annunci sui tassi di interesse della Federal Reserve

La Federal Reserve è la banca centrale americana e ha l'autorità di fissare il Tasso sui Fondi Federali (FFR). Questo tasso d'interesse target influenza l'importo che le banche statunitensi si chiedono reciprocamente per i prestiti overnight.

Il FFR fa parte della politica monetaria e influenza il modo in cui i fondi si muovono nel sistema finanziario. La Federal Reserve decide la politica monetaria in base allo stato di salute dell'economia statunitense e ha un obiettivo di inflazione a lungo termine del 2%. Durante i periodi di debolezza economica, la Fed può decidere di abbassare la sua guida al FFR. Quando l'economia cresce, la Fed potrebbe alzare i tassi di interesse se l'inflazione si dovesse eccessivamente aumentare.

Quando il Tasso sui Fondi Federali (FFR) è negativo o basso, le banche sono più incentivate a concedere prestiti ai consumatori o alle imprese, perché il tasso di interesse di ritorno è più alto per un prestito al dettaglio o alle imprese. In queste circostanze, il credito diventa più flessibile e più facilmente accessibile. Questo si chiama stimolo economico, perché i consumatori e le imprese spendono e investono di più se hanno più accesso ai contanti.

D'altro canto, quando il FFR è in aumento, le banche sono più incentivate a concedersi prestiti reciproci perché percepiscono un rischio minore nel prestare a un'altra banca rispetto al prestito a un'impresa o a un consumatore. Un intervallo obiettivo di FFR più elevato spesso significa prestiti più costosi a livello retail, poiché le banche lo utilizzano come base per i tassi di interesse che applicano ai propri prestiti a consumatori e imprese. Di conseguenza, la stretta monetaria di solito rallenta la spesa dei consumatori.

Dichiarazione del FOMC sui tassi di interesse

Il Federal Open Market Committee (FOMC) si riunisce otto volte l'anno per decidere la politica dei tassi di interesse. Dopo la riunione, il FOMC rilascia dichiarazioni come questa:

"Il Comitato ha deciso di innalzare l'intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali all'1-1/2 - 1-3/4% e prevede che saranno appropriati continui aumenti dell'intervallo obiettivo". (Dichiarazione del FOMC, 15 giugno 2022).

Interpretiamo la dichiarazione per comprenderne il significato sostanziale.

Il Comitato ha deciso di innalzare l'intervallo obiettivo per il tasso dei fondi federali all'1½-1¾%".

In primo luogo, è necessario il contesto economico. Nel maggio 2022, l'inflazione negli Stati Uniti ha raggiunto un massimo di 40 anni, pari all'8,6%, il che significa che i prezzi di beni e servizi sono aumentati più rapidamente del tasso di inflazione del 2% fissato dalla Federal Reserve. Pertanto, il FOMC ha deciso di aumentare il FFR a un intervallo compreso tra l'1,5% e l'1,75%, inviando un segnale al settore bancario affinché aumenti i prezzi dei prestiti nella speranza di contenere la domanda di beni e servizi e rallentare la crescita dell'inflazione. Questo potrebbe portare a un'inflazione dei prezzi dei prestiti e a un problema di insolvenza del debito, ma questa è un'altra storia.

...e prevede che i continui aumenti dell'intervallo di riferimento saranno appropriati".

In questo caso, il FOMC intende dire che continuerà ad aumentare i tassi di interesse nelle prossime riunioni fino a quando non sarà opportuno fare una pausa. In questa situazione, la pausa avverrebbe quando il tasso di inflazione rallenta.

Cosa succede sui mercati durante una decisione del FOMC?

Gli investitori del mercato azionario possono reagire o meno all'ultima decisione sui tassi di interesse, a seconda delle circostanze del momento.

In condizioni di mercato normali, quando l'inflazione si aggira intorno al 2% e l'economia è in crescita, le decisioni sui tassi di interesse segnalano agli investitori se i rendimenti potenziali sono maggiori nelle azioni o nelle obbligazioni. La situazione può cambiare in presenza di condizioni di mercato difficili, come una crescita economica debole o un'inflazione elevata, e gli investitori diventano cauti nel momento in cui i tassi d'interesse aumentano.

I trader dei mercati Forex sono fortemente influenzati dalle decisioni della Fed in materia di tassi d'interesse a causa dell'impatto sul dollaro USA, la valuta più scambiata al mondo. Le decisioni della Fed hanno il potere di muovere i mercati valutari perché i tassi di interesse possono aggiungere o sottrarre valore a una valuta. A livello fondamentale, l'effetto è il seguente:

Stato dell'economia -> Decisione sui tassi d'interesse -> L'USD sale o scende rispetto alle altre valute, poiché i trader acquistano o vendono in massa prima, durante e dopo la pubblicazione della decisione.

In breve, le decisioni della Federal Reserve sui tassi di interesse possono influenzare il sentiment degli investitori e dei trader e muovere i prezzi degli asset, dalle azioni alle valute.

Suggerimento rapido

Dove posso trovare le dichiarazioni del Federal Open Market Committee?

La Federal Reserve pubblica ogni decisione di politica monetaria sul proprio sito web. Le dichiarazioni includono l'ultima valutazione economica della Fed e meritano di essere lette da chiunque sia interessato ai mercati finanziari.

Webinar di trading gratuiti Iscriviti ai webinar in diretta realizzati dai nostri esperti di trading REGISTRATI GRATIS

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.