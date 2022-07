Notizie di trading per principianti - I Big Data nel trading e negli investimenti

Luglio 14, 2022 17:55

API, algoritmi, piattaforme software e la distribuzione di massa di dati e notizie sul trading hanno trasformato il modo in cui operiamo e investiamo e il modo in cui consumiamo le informazioni finanziarie.

Prendiamo ad esempio le notizie e le informazioni. Quand'è stata l'ultima volta che avete letto un giornale stampato, l'avete tenuto in mano e avete strizzato gli occhi per leggere le parole? Invece, stiamo fissando i nostri telefoni cellulari per cogliere le notizie finanziarie nel momento stesso in cui vengono pubblicate. Le notifiche dei media finanziari richiedono la nostra attenzione ogni minuto, se le attiviamo, e molte di esse potrebbero influenzare le decisioni di trading e di investimento.

Questo cambiamento comportamentale è ancora più marcato nelle ultime generazioni. Solo il 5% delle persone nate alla fine degli anni '90 leggeva i giornali cartacei; la stragrande maggioranza leggeva le notizie online.

I Big Data

Ogni giorno vengono effettuati milioni di operazioni e investimenti nelle borse mondiali e nelle istituzioni finanziarie. Queste informazioni vengono raccolte e poi inserite in piattaforme di trading come MetaTrader 4 e 5 e Webtrader per la modellazione dei mercati finanziari.

I big data vengono archiviati e trasferiti in petabyte e zettabyte - un singolo zettabyte è un trilione di byte. Ecco altri grandi numeri: l'indagine della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) per il 2019 ha mostrato che il trading nei mercati dei cambi spot e dei derivati OTC ha una media di 6,6 trilioni di dollari al giorno.

Come si può notare, queste informazioni sono troppo grandi per avere senso per il singolo trader, quindi il software è stato progettato per modellare i mercati finanziari in modo comprensibile. I trader e gli investitori utilizzano i grafici dell'analisi tecnica per ricercare e visualizzare le tendenze del mercato con modelli costituiti da candele o linee.

Record storico

I grafici dell'analisi tecnica contengono informazioni enormi e i grafici di alcuni strumenti sono leggendari. Nel gennaio 2015, ad esempio, la coppia di valute EURCHF ha subito un crollo improvviso dopo che la Banca nazionale svizzera ha ritirato il suo ancoraggio all'euro in seguito alla crisi economica e finanziaria dell'epoca.

Conosciuto come evento del Cigno Nero, i mercati dell'euro hanno subito notevoli aggiustamenti nel breve termine e l'intera situazione può essere visualizzata nel grafico a candele qui sotto. Riuscite a individuare il punto in cui l'EURCHF è sceso?

Fonte: Admirals MetaTrader 5, Grafico settimanale EURCHF. Intervallo di date: 18 agosto 2013 - 1 gennaio 2017. Acquisito il 14 luglio 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile di risultati o performance future.

La lunga candela blu con bordo a scogliera mostra chiaramente che i venditori hanno prevalso durante questo evento di trading. Questa linea semplice e pulita rappresenta l'incredibile complessità di milioni di operazioni effettuate in tutto il mondo in quel momento.

Non preoccupatevi! Come trader e investitori, non dovrete seguire le tracce tecnologiche dei big data, perché Admirals include strumenti di analisi tecnica nelle piattaforme di trading accessibili dal vostro conto. Inoltre, è possibile accedere alle ultime notizie finanziarie di Dow Jones sul proprio conto, rendendo il conto una risorsa informativa completa.

Oltre al rapido flusso di big trading data, esiste anche una tecnologia che assiste nella gestione del rischio, compresa l'impostazione degli stop loss.

Per i principianti, è consigliabile apprendere le proprie capacità di trading e di investimento sul nostro conto demo e seguire i webinar gratuiti di Admirals, comprese le sessioni di live trading con trader esperti. Il vostro viaggio finanziario è supportato da risorse informative e di apprendimento che vanno dal livello del principiante fino a quello dell'esperto.

Conto Demo Senza Rischi Registrati per un conto demo online gratuito e perfeziona la tua strategia di trading APRI UN CONTO DEMO

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.