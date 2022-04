Notizie di trading per chi è alle prime armi. Cosa sono i beni durevoli?

Aprile 28, 2022 18:17

Che differenza c'è tra un vestito e un'auto? Ci sono più differenze di quanto si possa pensare.

In termini economici, beni non durevoli come i vestiti e beni durevoli come le automobili sono destinati al consumo in modi diversi. La gente compra, usa e butta via i vestiti in tempi relativamente brevi. Un'automobile viene guidata per un periodo di anni ed è considerata durevole perché dura più a lungo. L'altra differenza chiave è che un'auto costa molto di più rispetto a un vestito.

Le auto che si acquistano sono beni durevoli, così come le lavatrici, i computer, i tosaerba e altri macchinari. Se i prodotti durano più di tre anni e i costi sono relativamente alti, sono classificati come beni durevoli.

Spesa dei consumatori e i beni durevoli

La spesa dei consumatori descrive la quantità di denaro che le famiglie e le aziende usano per acquistare beni durevoli e non durevoli. I governi e gli analisti finanziari ricercano attentamente quanta crescita c'è nella categoria della spesa per beni durevoli perché il parametro di riferimento mostra quanto i consumatori e le imprese si sentano fiduciosi nell'investire in beni di più alto valore.

Quando l'economia è in crescita e il mercato del lavoro è sano, i consumatori tenderanno a sentirsi più sicuri di spendere i loro soldi o di prendere un prestito per acquistare un veicolo. Se l'economia è in contrazione e i posti di lavoro sono scarsi, i consumatori reagiscono diversamente e ritardano l'acquisto di questi beni più costosi.

Questo comportamento si applica a livello individuale e a livello aziendale. In un clima economico più debole, è più probabile che le imprese ritardino l'installazione di apparecchiature elettroniche e d'ufficio costose. Una migliore prospettiva economica potrebbe spingere le imprese a investire in nuovi macchinari e attrezzature.

Indicatore principale

I Beni Durevoli misurano la quantità totale dei ordini per questi tipi di beni in un periodo di tempo - un mese, un trimestre o un anno. Il parametro è un indicatore anticipatore, il che significa che i risultati sono usati per prevedere la probabilità di una tendenza economica come la crescita o la recessione.

Se il rapporto mensile sui beni durevoli mostra una crescita, gli investitori possono ragionevolmente ipotizzare che l'economia sia su una tendenza al rialzo, perché sono un contributo significativo al PIL. Se i risultati dei beni durevoli sono più deboli rispetto al mese precedente, gli investitori possono presupporre che ci sia un rischio a breve-medio termine di recessione o un periodo di minore crescita nell'economia.

Cosa possono indicarci i beni durevoli?

I rapporti sugli ordini di beni durevoli ci riportano:

Il tasso di aumento o diminuzione dei nuovi ordini di beni manifatturieri

Il tasso di aumento o diminuzione della spedizione di nuovi ordini di beni

La diminuzione o l'aumento degli ordini non evasi (mostrando se la domanda è forte)

Se le scorte di beni durevoli sono aumentate o diminuite

Il livello degli ordini per la difesa e i beni di trasporto

Come usano i trader e gli investitori i Beni Durevoli?

I trader Forex e gli investitori azionari usano i Beni Durevoli (Durable Goods Orders) in modi diversi.

Nello scenario di un indebolimento dei Beni Durevoli, i trader Forex e CFD si concentrano sulla coppia di valute interessate dal rapporto. Per esempio, in alcune condizioni economiche, i risultati dei Beni Durevoli USA potrebbero indebolire il Dollaro USA rispetto ad altre valute in questo scenario.

Nello scenario di una maggiore forza dei Beni Durevoli, un investitore azionario potrebbe scegliere di investire di più nel settore dei jet commerciali o in quello della difesa.

Esempio di trading sui rapporti sugli ordini di beni durevoli

In questo scenario, i Beni Durevoli (Durable Goods Orders) nel Regno Unito sono scesi e mostrano una crescita negativa.

I trader di Forex e CFD probabilmente lo prenderanno come un segno di indebolimento dell'economia del Regno Unito e potrebbero vendere allo scoperto la sterlina. Di conseguenza, la sterlina diminuirebbe rispetto alle altre valute e i trader di CFD che hanno venduto allo scoperto la sterlina guadagnerebbero sulla differenza di prezzo tra i loro punti di acquisto e di vendita.

Questo caso mostra come una fiducia più debole nelle prospettive di crescita economica del Regno Unito possa influenzare le decisioni di trading in aggiunta ad altri fattori.

Esempio di investimento durante i rapporti sui beni durevoli (Durable Goods Orders)

In un altro scenario, i Beni durevoli nel Regno Unito sono aumentati e mostrano una crescita positiva.

È probabile che gli investitori azionari facciano ricerche sul livello di domanda di beni specifici come aerei, camion o altri veicoli e potrebbero comprare più azioni in quel settore. Gli investitori potrebbero anche aumentare i loro investimenti nei mercati delle materie prime sottostanti come l'acciaio, che è molto usato nei processi di produzione.

Questo scenario mostra una crescente fiducia nelle prospettive di crescita economica del Regno Unito.

La tempistica dei rapporti sui beni durevoli (Durable Goods Orders) può essere vista sul Calendario Forex di Admirals e tenere a mente che questi rapporti sono la fonte di molte e varie idee di trading e investimento.

