Platino: Brillerà nel 2023?

Marzo 02, 2023 18:18

Il trading su platino e le fluttuazioni di prezzo del metallo fanno spesso notizia. Il platino è una delle materie prime più popolari tra i trader. Il platino appartiene al gruppo dei metalli preziosi. I trader principianti potrebbero chiedersi come mai il platino sia diventato di moda negli ultimi tempi. Questo blog si propone di fornire informazioni significative sul platino, ampliando così i vostri orizzonti di trading.

Nozioni fondamentali sul platino

Il platino è un metallo raro e stabile che, grazie alle sue diverse e peculiari caratteristiche chimiche e fisiche, viene spesso utilizzato in gioielleria e in applicazioni mediche, elettriche e chimiche.

Il platino è uno degli elementi più rari della crosta terrestre. Può essere trovato in alcuni minerali di nichel e rame, oltre che in alcuni depositi nativi, la maggior parte dei quali si trova in Sudafrica, paese da cui proviene circa l'80% della produzione mondiale. A causa della sua rarità nella crosta terrestre, ne vengono prodotte solo poche centinaia di tonnellate all'anno. A causa delle numerose e importanti applicazioni, il suo valore è molto elevato ed è uno dei metalli preziosi più importanti.

Oltre la metà del platino estratto viene utilizzato nelle marmitte catalitiche, parti delle automobili che trasformano i gas pericolosi in emissioni meno tossiche. Secondo i dati dell'United States Geological Survey (USGS), oltre il 30% degli 8,53 milioni di once di platino prodotti ogni anno a livello globale proviene da fonti riciclate.

Trading su platino: Fluttuazioni dei prezzi

Il 16 marzo 2020 i prezzi del platino sono crollati di quasi il 27%, toccando i minimi da 18 anni a questa parte, in quanto gli investitori hanno scaricato i metalli preziosi in cambio di liquidità dopo che il secondo taglio di emergenza dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve non è riuscito a placare i timori di coronavirus sui mercati.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - P latinum (100 oz) vs USD Grafico mensile acquisito il 2 marzo 2023. Intervallo di date: 1 gennaio 2018 - 2 marzo 2023. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri.

Il platino spot ha iniziato il 2022 a circa 957 dollari l'oncia. La guerra in Ucraina ha fatto lievitare i prezzi del platino che hanno raggiunto i 1.121 dollari l'oncia il 27 febbraio, quando i Paesi hanno imposto sanzioni contro la Russia, il secondo fornitore mondiale dopo il Sudafrica.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - P latinum (100 oz) vs USD Grafico giornaliero acquisito il 2 marzo 2023. Intervallo di date: 1 gennaio 2018 - 2 marzo 2023. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri.

Tuttavia, i prezzi del platino sono scesi nei mesi successivi, toccando il minimo del 2022 il 28 agosto (837 dollari l'oncia). Negli ultimi mesi del 2022, i prezzi del platino hanno recuperato terreno e hanno chiuso l'anno a circa 1.068 dollari l'oncia.

Commerzbank: Potenziale di rialzo limitato nel breve termine

Gli analisti di Commerzbank hanno scritto in un rapporto: "Vediamo solo un limitato potenziale di rialzo nel breve termine. Il platino dovrebbe essere scambiato a 1.050 dollari entro la metà del prossimo anno. Con l'aumento del prezzo dell'oro, il platino dovrebbe continuare a guadagnare nella seconda metà dell'anno e raggiungere i 1.150 dollari alla fine dell'anno. La differenza di prezzo rispetto all'oro sarebbe allora di 700 dollari, il che significherebbe che il platino recupererebbe un po' di terreno rispetto all'oro".

Mitsubishi Corporation: Il platino è essenziale per la transizione energetica verde

Il platino è un metallo fondamentale utilizzato nell'elettrolisi, il processo di separazione dell'idrogeno dalle molecole d'acqua. Secondo alcuni analisti energetici, la domanda di idrogeno nell'ambito della transizione energetica verde potrebbe fornire un sostegno a lungo termine al platino. Gli analisti dei metalli preziosi di Mitsubishi Corporation hanno scritto nelle loro previsioni per il 2023: "Il platino continuerà ad attrarre nuovi acquisti e possibilmente interessi di investimento grazie al settore dell'idrogeno".

Deficit di offerta di platino nel 2023?

Gli analisti di mercato della Standard ICBC Bank hanno osservato, in un rapporto incluso nel sondaggio LBMA 2023, che "dal punto di vista dell'offerta, la produzione delle miniere di platino rimarrà limitata nel 2023 a causa delle interruzioni di corrente e della manutenzione delle miniere in Sudafrica. Il mercato globale del platino passerà a un deficit quest'anno".

Secondo le previsioni di TD Securities per il 2023, il prezzo del platino potrebbe scendere a 875 dollari nel primo trimestre del 2023, per poi risalire a 1.100 dollari entro la fine del quarto trimestre.

Formazione e trader principianti

L'attività di trading comporta dei rischi. I trader principianti devono sapere che i mercati finanziari possono essere molto volatili, con oscillazioni dei prezzi talvolta più rapide del previsto. Questa volatilità può creare opportunità, ma può anche generare un rischio elevato. Poiché i trader principianti sono inesperti, la possibilità di commettere errori aumenta notevolmente. Gli errori potrebbero portare alla perdita di fondi duramente guadagnati.

La costruzione di una strategia di trading completa dovrebbe includere la gestione del rischio. Tuttavia, come si può progettare la giusta strategia di trading se si sta appena iniziando a esplorare il mondo del trading? L'idea migliore è quella di studiare i fondamenti. Dovete imparare i termini di base del trading e come le condizioni di trading possono influenzare la vostra strategia.

È disponibile una vasta gamma di risorse online. Alcuni broker mettono a disposizione risorse come webinar, seminari, e-book e articoli preparati da esperti del settore. Il vostro obiettivo principale dovrebbe essere quello di leggere e capire come funziona il trading e come potete mitigare i rischi utilizzando strumenti di gestione del rischio all'avanguardia. Concentratevi sul miglioramento delle vostre conoscenze di trading. Sarà poi più facile costruire una strategia e utilizzare gli strumenti di gestione del rischio per ridurre la possibilità di mettere in pericolo il vostro budget e i vostri obiettivi finanziari.

