Trading sul petrolio nel 2023 per principianti

Febbraio 17, 2023 10:01

Qualcuno direbbe che il petrolio fa girare il mondo. Se vi sembra un'esagerazione, probabilmente non potete negare che il petrolio sostiene l'attività e la crescita economica mondiale. Nonostante il passaggio a soluzioni energetiche ecologiche, le compagnie petrolifere e del gas sembrano recuperare il terreno perso durante il periodo della pandemia.

Questo blog si propone di fornirvi alcune informazioni preziose che potrebbero essere di aiuto per orientarvi nel mercato petrolifero del 2023 e costruire strategie allineate con i vostri obiettivi finanziari.

Alcuni fatti interessanti sul petrolio

Sia il petrolio grezzo (crude oil) che i suoi componenti raffinati, noti come prodotti petrolchimici, svolgono un ruolo fondamentale nelle economie industrializzate di oggi. Gli abitanti dell'antica Mesopotamia usavano il petrolio come malta da costruzione, mentre altri lo usavano per impermeabilizzare le loro imbarcazioni più di quattromila anni fa.

Negli Stati Uniti, la tribù nativa degli Irochesi usava il petrolio per produrre vernici da guerra e repellenti per le zanzare. Molti anni dopo (1859), la Seneca Oil Company perforò il primo pozzo petrolifero commerciale in Pennsylvania. Secondo i dati forniti dalla US Energy Information Administration (EIA), i primi tre Paesi produttori di petrolio al mondo sono gli Stati Uniti, l'Arabia Saudita e la Russia.

Petrolio greggio WTI e petrolio greggio Brent: Qual è la differenza?

Scorrendo un elenco di materie prime, potreste aver incontrato il petrolio greggio West Texas Intermediate (WTI) e il petrolio greggio Brent. Si tratta di due dei benchmark petroliferi più diffusi al mondo. Vediamo quali sono le differenze.

Che cos'è il greggio WTI?

Il greggio WTI proviene principalmente dallo stato del Texas ed è uno dei petroli di qualità più elevata al mondo, facile da raffinare. Il petrolio passa poi attraverso gli oleodotti verso il Midwest degli Stati Uniti e il Golfo del Messico, dove viene raffinato. A Cushing, in Oklahoma, ha luogo la maggior parte degli scambi fisici e la definizione dei prezzi del WTI. Gli analisti del mercato petrolifero definiscono Cushing "il crocevia di oleodotti del mondo".

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - WTI Crude Oil (100 barili) , Grafico mensile dell'USD acquisito il 16 febbraio 2023. Intervallo di date: 1 marzo 2017 - 16 febbraio 2023. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri.

Il prezzo spot del greggio WTI è crollato il 9 dicembre 2022, scambiando a 71,63 dollari e toccando il minimo di un anno. Anche se da allora ha guadagnato terreno, il prezzo spot del greggio WTI oscilla tra 73 e 81 dollari al barile nelle prime sei settimane del 2023.

Cos'è il greggio Brent?

Il greggio Brent è un parametro di riferimento per oltre il 65% dei contratti petroliferi mondiali, basato sul petrolio estratto principalmente nel Mare del Nord. Il greggio Brent è stato scoperto all'inizio degli anni '60 e oggi proviene principalmente da Regno Unito, Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi e Germania. Il greggio Brent non è altrettanto puro della sua controparte WTI, ma è più diffuso.

I costi di trasporto del greggio Brent sono significativamente inferiori a quelli del greggio WTI, poiché quest'ultimo viene prodotto in aree prive di sbocchi sul mare. Negli ultimi anni, grazie ai progressi delle tecniche di perforazione e di fracking negli Stati Uniti, il greggio WTI è diventato più economico del greggio Brent. In precedenza, il greggio Brent tendeva a essere più economico del greggio WTI.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Brent Crude Oil (100 barili) , Grafico mensile dell'USD acquisito il 16 febbraio 2023. Intervallo di date: 1 marzo 2017 - 16 febbraio 2023. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri.

In linea con il prezzo spot del greggio WTI, il prezzo spot del greggio Brent è sceso a 76,82 dollari al barile l'8 dicembre 2022. Dopo aver guadagnato terreno a metà gennaio 2023, il prezzo è crollato nuovamente il 3 febbraio, scambiando a 79,69 dollari al barile. Da allora, il prezzo spot è aumentato, raggiungendo gli 85,57 dollari il 16 febbraio.

Il prezzo del petrolio nel 2023: Rialzo o ribasso?

Gli economisti della Deutsche Bank prevedono che il prezzo spot del greggio Brent terminerà l'anno intorno al livello di 80 dollari. In un rapporto pubblicato il 14 febbraio, hanno osservato che "vediamo il Brent a 75 $/bbl per il primo semestre 2023, prima che gli equilibri migliorino nel secondo semestre 2023 a 80 $/bbl. Riteniamo che la recessione stia rallentando la crescita della domanda, ma dato che l'uscita della Cina dall'area zero-Covid si è verificata prima del previsto, c'è meno spazio per un rimbalzo 'a fionda' nel secondo trimestre del 2023. Entro il 2° semestre, la domanda globale dovrebbe aumentare di 1 mmb/d rispetto al livello del 2° semestre 2019. Vediamo che l'eccesso di offerta sosterrà la pressione al ribasso per il 1° semestre, creando tensioni con la politica dell'OPEC, prima che la domanda si riprenda nel 2° semestre 2023".

Al contrario, gli analisti di mercato di UBS sono molto più ottimisti riguardo ai prezzi del petrolio nel 2023. In un rapporto di UBS pubblicato il 14 febbraio si legge che: "riteniamo che due terzi della crescita della domanda di petrolio quest'anno proverranno dall'Asia emergente, guidata dalla riapertura della Cina, che a nostro avviso farà salire la domanda globale di petrolio oltre i 103 mbpd nella seconda metà dell'anno. Prevediamo che i Paesi non-OPEC+ forniranno solo una modesta crescita dell'offerta quest'anno, con l'aggiunta di 1,3 mbpd principalmente dalla produzione petrolifera statunitense, ma con una crescita inferiore a quella della domanda petrolifera, pari a 1,6 mbpd quest'anno. Manteniamo una visione positiva sul petrolio e continuiamo a prevedere che il Brent salirà a 110 dollari e il WTI a 107 dollari quest'anno".

L'OPEC prevede un aumento della domanda globale nel 2023

Nel corso di un discorso tenuto in occasione di una conferenza sull'energia in Egitto, Haitham Al Ghais, Segretario Generale dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC), ha dichiarato che il cartello "prevede che la domanda globale di petrolio supererà i livelli pre-pandemia nel 2023".

Ha inoltre aggiunto che " si prevede un aumento della domanda a 110 milioni di barili al giorno entro il 2025, citando il miglioramento delle prospettive economiche della Cina, che sta riaprendo i battenti". L'industria petrolifera è stata afflitta da diversi anni di cronica mancanza di investimenti. L'industria petrolifera ha bisogno di 500 miliardi di dollari di investimenti all'anno fino al 2045".

Trading su petrolio: È rischioso?

Come tutti gli strumenti finanziari, il trading su petrolio comporta dei rischi. Fare trading su petrolio senza conoscerne i fondamentali può portare a degli errori. Gli errori potrebbero portare alla perdita di fondi duramente guadagnati. Anche se il trading può far parte della vostra pianificazione finanziaria, non c'è motivo di esporsi a rischi finanziari, soprattutto se avete appena iniziato a fare trading.

I trader principianti che non hanno l'esperienza necessaria dovrebbero cercare di potenziare le proprie conoscenze per costruire strategie in linea con le proprie aspettative finanziarie. Esistono numerosi modi per apprendere alcuni segreti del trading e migliorare la propria capacità decisionale. Alcuni broker offrono materiale didattico completo che va da webinar e seminari a e-book e articoli scritti da esperti di mercato.

Il trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading in diretta.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.