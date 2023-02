Palladio: sfide nel 2023

Febbraio 24, 2023 10:45

Il trading sul palladio potrebbe non essere così popolare come quello sull'oro o sull'argento. Tuttavia, il palladio rimane un metallo importante che contribuisce alla fabbricazione di molti prodotti che utilizziamo nella nostra vita quotidiana. Il gran numero di applicazioni e la limitata disponibilità di palladio attirano l'attenzione degli investitori.

In questo blog condivideremo con voi alcune informazioni che potrebbero migliorare le vostre conoscenze sul palladio.

Storia del palladio

Il palladio (Pd) è stato scoperto nel 1802 da William Hyde Wollaston, un chimico inglese che cercava di analizzare campioni di minerale di platino ottenuti in Sud America. Wollaston diede al metallo il nome dell'asteroide 2 Pallas, scoperto due mesi prima (marzo 1802).

Il palladio è un metallo bianco-argenteo appartenente alla famiglia dei metalli del gruppo del platino (PGM). È duttile e facilmente lavorabile. Il palladio viene utilizzato principalmente nelle marmitte catalitiche delle automobili, che aiutano a convertire il monossido di carbonio in acqua e anidride carbonica. Il metallo è utilizzato anche in gioielleria, nei contatti elettrici, ecc.

I maggiori giacimenti di palladio si trovano in Russia, Sudafrica, Zimbabwe e nello stato del Montana negli Stati Uniti. La società russa Nornickel produce la maggior parte del palladio mondiale. Oltre il 50% di tutto il palladio estratto in un anno viene trasformato in convertitori catalitici.

Trading sul palladio: Fluttuazioni del prezzo

Alla fine di luglio 2022, il prezzo del palladio ha raggiunto i 2.021 dollari l'oncia, quasi 300 dollari in più rispetto all'oro. L'impennata del prezzo del metallo nel 2022 ha costretto alcune case automobilistiche a sostituirlo con il più economico platino.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Palladium (100 oz) vs USD Grafico mensile acquisito il 23 febbraio 2023. Intervallo di date: 1 febbraio 2018 - 23 febbraio 2023. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri.

Gli ultimi tre mesi non sono stati favorevoli per i prezzi del palladio. Nel dicembre 2022, i prezzi del palladio sono scesi del 3%, mentre gennaio è stato peggiore, perdendo ancora più terreno (-9%).

Fonte: Admirals MetaTrader 5 - Palladium (100 oz) vs USD Grafico giornaliero acquisito il 23 febbraio 2023. Intervallo di date: 1 febbraio 2018 - 23 febbraio 2023. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri.

Febbraio potrebbe essere il terzo mese consecutivo di arretramento dei prezzi del palladio, che fino al 23 febbraio hanno perso quasi l'8% del valore. Da notare che il 14 febbraio i prezzi del palladio hanno toccato i 1.468,94 dollari, il livello più basso registrato dall'agosto 2019.

Nornickel prevede una minore produzione di palladio nel 2023

Il 10 febbraio, Nornickel ha annunciato la previsione di un calo della produzione di palladio nel 2023 a causa dei lavori di ristrutturazione programmati presso l'impianto metallurgico di Nadezhda. Secondo un rapporto della Reuters, la produzione di palladio della società dovrebbe diminuire dell'8%-14% rispetto al 2022, nell'intervallo di 2.407-2.562 koz. La produzione di palladio di Nornickel è aumentata del 7% nel 2022, su base annua.

Commentando i dati sulla produzione del 2022, gli analisti di Nornickel hanno sottolineato che "abbiamo aumentato la produzione di tutti i metalli chiave: la produzione di rame e platino è stata in linea con la guidance, mentre quella di nichel e palladio l'ha superata". Il rapporto rivisto pubblicato dall'azienda (10 febbraio) suggerisce che "ci aspettiamo che il saldo produzione/consumo di palladio si riduca a 0,3 moz di deficit quest'anno".

Le auto elettriche mettono a dura prova la domanda di palladio

Gli economisti della Commerzbank suggeriscono che la domanda di palladio potrebbe diminuire in quanto "il palladio viene sempre più sostituito dal platino e il numero di auto elettriche sta crescendo, è probabile che sia necessario meno palladio per produrre i nuovi veicoli".

La London Bullion Market Association (LBMA) 2023 Precious Metals Survey osserva che: "I prezzi del palladio sono destinati a scendere quest'anno secondo gli analisti, con una previsione di prezzo medio di 1.809,8 dollari per il 2023 - un calo non trascurabile del 14,3% rispetto al prezzo medio effettivo del 2022".

Trading su palladio e gestione del rischio

Vi starete chiedendo se vale la pena fare trading di palladio o se è rischioso. Il trading di strumenti finanziari comporta dei rischi; il trading di palladio non può fare eccezione. Rapidi movimenti di mercato contrari alle vostre previsioni o una valutazione imprecisa del mercato da parte vostra potrebbero farvi perdere i vostri sudati fondi. La perdita di denaro potrebbe mettere in pericolo i vostri piani finanziari.

Come potete assicurarvi che il trading di palladio o di qualsiasi altro strumento non metta a rischio i vostri obiettivi? La risposta potrebbe essere una combinazione di formazione e utilizzo degli strumenti di gestione del rischio a vostra disposizione. Guardare un webinar organizzato da esperti di trading o leggere blog dettagliati sulle tecniche di trading o anche consigli su come costruire la vostra strategia potrebbe aiutarvi a diventare il trader che vorreste essere. Filtrare le informazioni è imperativo.

I broker sostengono i trader fornendo strumenti di gestione del rischio per aiutarli a ridurre le perdite in caso di ribasso. Ad esempio, gli ordini di stop/loss o di massimo drawdown vi aiutano a migliorare la vostra gestione personale del rischio mentre costruite strategie che potrebbero avvicinarvi al raggiungimento dei vostri obiettivi finanziari. Il trading sul palladio o su qualsiasi altro strumento richiede non solo conoscenza e ispirazione, ma anche una preparazione completa.

Il trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading live.

Webinar di trading gratuiti Iscriviti ai webinar in diretta realizzati dai nostri esperti di trading REGISTRATI GRATIS

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.