Come fare trading su NIO con il boom dell'EV a livelli record

Novembre 19, 2021 13:18

La richiesta di azioni di veicoli elettrici (EV) è aumentata quest'anno, man mano che il mondo passa a tecnologie più ecologiche.

Con Tesla che ha superato i 1.000 dollari per azione e ha mantenuto la sua quota di mercato di un trilione di dollari, gli investitori sono ora alla ricerca del prossimo titolo EV hot che potrebbe salire più in alto.

Ecco il produttore cinese di veicoli elettrici NIO. Nonostante questo marchio di veicoli elettrici abbia solo un market cap di circa 60 miliardi di dollari, ha già attirato l'interesse degli hedge fund di tutto il mondo.

Gli analisti sono diventati sempre più rialzisti sul titolo, con alcuni che prevedono massimi storici nei prossimi 12 mesi. Maggiori informazioni, incluso come fare trading sono riportate di seguito.

Azione: NIO Mercato: NYSE Simbolo su Invest.MT5: NIO Simbolo su Trade.MT5: #NIO.US Data idea: 17 novembre 2021 Periodo: 1 - 3 mesi Livello di entrata: $45 Livello targhet: $70 Livello di Stop Loss: $32 Volume operazione Invest.MT5: Max 7% Rischio: Alto

* Il conto Invest.MT5 ti permette di acquistare azioni e titoli reali da 15 delle più grandi borse del mondo.

* Il conto Trade.MT5 permette di speculare sulla direzione dei prezzi di azioni e titoli utilizzando i contratti per differenza (CFD). Questo significa che puoi fare trading long e short per trarre potenzialmente profitto da prezzi azionari in rialzo e in ribasso. Scopri di più sui CFD in questo articolo Come fare trading con i CFD.

Fonte: Specifiche del contratto Admirals

Tutto il trading è ad alto rischio e si può perdere più di quanto si rischia in un operazione. Non investire mai più di quanto tu possa permetterti di perdere, perché alcune operazioni perdono e altre vincono. Inizia in piccolo per capire i tuoi livelli di tolleranza al rischio o fai pratica su un conto demo per costruire le tue conoscenze prima di investire.

Perché investire nelle azioni NIO?

Ci sono diverse ragioni per cui l'attività degli hedge fund è aumentata sulle azioni NIO e perché Wallstreet sta diventando sempre più rialzista. Diamo un'occhiata ad alcuni.

Motivo 1: Le vendite di auto elettriche sono destinate a crescere in tutto il mondo

Mentre i governi tentano di affrontare il cambiamento climatico a testa alta, molti hanno preso l'impegno di eliminare gradualmente le vendite di veicoli con motore a combustione nel prossimo decennio. Questo significa che la domanda di veicoli elettrici è destinata ad aumentare esponenzialmente.

Infatti, entro il 2030 il CEO di NIO William Li ritiene che i veicoli elettrici rappresenteranno il 90% delle vendite di nuove auto in Cina, che è attualmente il più grande mercato EV. Le vendite sono già aumentate in tutto il mondo con un enorme margine di crescita anno dopo anno.

Motivo 2: Il servizio di sostituzione delle batterie di NIO ha entusiasmato gli analisti

NIO si distingue dal resto dei titoli EV in quanto ha un servizio di sostituzione delle batterie. Mentre la maggior parte dei veicoli elettrici devono essere collegati per ricaricarsi, i conducenti di NIO possono semplicemente guidare in una stazione di sostituzione della batteria e cambiare la loro batteria esaurita con una completamente carica in pochi minuti.

Ci sono più di 500 stazioni di sostituzione della batteria in Cina e il governo ha fornito sovvenzioni per costruirne altre. Una è attualmente in fase di lancio anche in Norvegia. NIO afferma che questo servizio rende il costo di un'auto elettrica inferiore di 10.000 dollari.

Motivo 3: I vincoli della catena di distribuzione stanno per finire

Il recente rapporto sui guadagni di NIO ha mostrato risultati contrastanti. Mentre il produttore di EV ha battuto le stime delle entrate, la guida del quarto trimestre della società è stata inferiore al previsto. Ciò è dovuto ai vincoli della catena di distribuzione che hanno afflitto tutte le case automobilistiche del mondo.

Tuttavia, gli analisti stanno sottolineando il fatto che questi vincoli stanno arrivando alla fine, il che significa che NIO ha la capacità di costruire più auto. Un fattore importante, considerando che l'azienda si sta muovendo in nuovi mercati come la Norvegia e gli Stati Uniti.

Motivo 4: L'attività dei fund hedge è aumentata

Secondo i dati di TipRanks, gli hedge fund hanno aumentato le loro partecipazioni in azioni NIO di 3,5 milioni di azioni nell'ultimo trimestre. L'acquisto costante da parte degli hedge fund è una tendenza crescente nel settore EV ed è una di quelle da tenere d'occhio per il futuro.

Fonte: TipRanks, 17 novembre 2021

Quali sono le previsioni degli analisti per le azioni NIO?

Secondo gli analisti intervistati da MarketBeat, ci sono attualmente un numero maggiore di valutazioni buy sul titolo NIO rispetto alle valutazioni sell. Le valutazioni buy sono anche aumentate di numero nell'ultimo mese.

Fonte: MarketBeat, 17 novembre 2021

Un esempio di idea di trading per NIO

Un esempio di idea di trading per NIO potrebbe essere la seguente:

Comprare le azioni su una rottura sopra i 45,00 dollari. Obiettivo sopra il massimo storico a 70 dollari. Posizionare uno stop loss protettivo a 32,50 dollari. Mantieni il tuo rischio ridotto ad un massimo del 7% del tuo conto totale. Intervallo di tempo = 1 - 3 mesi Se compri 10 azioni NIO:

Se l'obiettivo viene raggiunto = $250 di profitto. Se viene raggiunto lo stop loss = $125 di perdita



La gestione del rischio è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione.

Le cifre di esempio di cui sopra sono state calcolate utilizzando la Calcolatrice di Trading Admirals che ti permette di vedere quale potrebbe essere il tuo profitto o la tua perdita in base ai numeri che hai inserito - un fantastico strumento per i trader!

Come acquistare azioni NIO in 4 passi

Con Admirals, è possibile acquistare azioni di società statunitensi e ADR (American Depositary Receipts) come NIO con una bassa commissione di soli $ 0,02 per azione e una bassa commissione minima di solo $ 1.

Apri un conto con Admirals per accedere alla Trader's Room. Clicca su Opera su uno dei tuoi conti reali o demo per aprire la piattaforma web. Cerca NIO nella parte inferiore della finestra di Market Watch e trascina il simbolo sul grafico. Usa la funzione di trading con un solo clic, o clicca con il tasto destro del mouse e apri una finestra di trading per inserire la dimensione dell'operazione, lo stop loss e il livello di take profit.

Fonte: Admirals MetaTrader 5 Web. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri, o delle performance future.

Clicca sul banner qui sotto per acquistare le azioni di NIO oggi stesso. ▼▼▼

Ritieni che NIO si muova in modo diverso?

Ricorda che tutte le analisi e le idee di trading sono basate sulla visione personale e l'esperienza dell'autore.

Se credi che ci sia una maggiore possibilità che il prezzo delle azioni NIO possa scendere, allora puoi anche fare trading short da un conto di trading CFD (Contracts for Difference) che Admirals fornisce pure.

