Trading su Procter & Gamble sulla crescente attenzione verso le azioni difensive

Novembre 26, 2021 10:11

Mentre gli indici azionari globali vengono negoziati a livelli record, alcuni investitori stanno regolando e proteggendo i loro portafogli di investimento da eventuali cali.

Dato che più investitori preferiscono investire in titoli protettivi invece che in titoli di crescita, è probabile che vedremo crescere in popolarità società come Procter & Gamble, il leader del mercato dei beni di consumo le cui azioni sono ricercate da varie organizzazioni.

Il sentiment degli analisti sulle azioni è diventato più ottimista negli ultimi mesi, con alcuni che prevedono nuovi record nei prossimi trimestri. Per saperne di più su questi titoli, incluso come fare trading, continua a leggere l'articolo.

Perché investire nelle azioni di Procter & Gamble?

Ci sono una varietà di ragioni per cui il mercato sta diventando rialzista su Procter & Gamble, diamo un'occhiata ad alcune.

Motivo 1: Un titolo difensivo usato per proteggersi da un'economia in rallentamento

I titoli difensivi sono titoli che tendono ad essere stabili durante le diverse fasi del ciclo economico. L'opposto di un'azione difensiva è un'azione ciclica; si tratta di azioni che rendono bene solo quando l'economia è in crescita.

Procter & Gamble è vista come un'azione difensiva perché non importa cosa stia facendo l'economia, la gente avrà ancora bisogno di comprare i suoi beni che sono classificati come beni di prima necessità. Questo include marchi come Pampers, Pantene, Ariel, Fairy, Oral-B, Gillette e molti altri.

Con la maggior parte degli indici del mercato azionario globale negoziati a livelli record, alcuni investitori useranno strategie di rotazione settoriale (passando da posizioni di crescita a posizioni difensive) per proteggersi da una potenziale direzione al ribasso.

Motivo 2: Le azioni di aziende con forti politiche di prezzo sono particolarmente richieste

Secondo uno studio di Goldman Sachs, le azioni delle aziende con forti politiche di prezzo superano quelle con la situazione opposta. Le azioni Procter & Gamble sono del primo tipo perché l'azienda ha la capacità di aumentare i prezzi per compensare altri costi.

Per esempio, i recenti problemi della catena di distribuzione visti in tutto il mondo hanno costretto Procter & Gamble ad aumentare i suoi prezzi, compensando così ogni possibile impatto sul suo reddito netto. Con i nuovi blocchi in Europa, questi tipi di azioni saranno più probabilmente richiesti.

Motivo 3: Una storia di 131 anni di pagamento di dividendi è difficile da battere

Procter & Gamble ha una lunga e affidabile storia di pagamento di dividendi. Questi sono ricompense pagate agli azionisti per aver investito nella società e tipicamente provengono da qualsiasi profitto che la società ha realizzato.

Al momento della pubblicazione, il rendimento dei dividendi di Procter & Gamble era del 2,37%. L'azienda ha anche una storia di aumento del suo dividendo e ha un reddito netto annuale positivo per farlo. Questo tipo di azioni sono favorite dagli investitori di reddito che cercano i dividendi come pagamento del reddito.

Cosa prevedono gli analisti per le azioni Procter & Gamble?

Secondo gli analisti intervistati dal Wall Street Journal, ci sono attualmente un numero maggiore di valutazioni di acquisto sulle azioni rispetto alle valutazioni di vendita. Anche se non è molto più alto, l'aspetto più interessante è il fatto che il numero di buy rating è aumentato negli ultimi tre mesi.

Fonte: WSJ, 22 novembre 2021

Un esempio di un'idea di trading con le azioni Procter & Gamble

Un esempio di un'idea di trading con le azioni Procter & Gamble potrebbe essere il seguente:

Comprare le azioni quando il prezzo sale sopra il livello di 149,00 dollari Fissare un obiettivo sopra il livello record di 168,00 dollari Impostare uno stop loss a $137.00 Mantenere il livello di rischio basso - non più del 7% del conto totale. Durata = 1-3 mesi Se compri 10 azioni della Procter & Gamble: Se l'obiettivo viene raggiunto = $190 di profitto. Se viene raggiunto uno stop loss = 120 dollari di perdita.

La gestione del rischio è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione.

