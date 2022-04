Come fare trading sulle azioni FedEx alla luce dei test di consegna autonoma con droni e auto elettriche

Aprile 07, 2022 20:05

Il prezzo delle azioni della società di logistica FedEx è salito di oltre il 250% durante il periodo della pandemia. Da quando ha raggiunto un massimo storico nel giugno 2021, il titolo è sceso di quasi il 40%.

Mentre l'azienda ha registrato forti entrate per tutto il 2020 e il 2021, i recenti guadagni hanno subito un colpo a causa dei maggiori costi del carburante e della carenza di manodopera a causa di Covid.

Come si vedrà più avanti in questo articolo, gli hedge fund hanno anche aumentato le loro posizioni nella società durante l'ultimo trimestre. Scopri come negoziare le azioni FedEx qui sotto.

Azione: FedEx Corp Mercato: NYSE Simbolo su Invest.MT5: FDX Data idea: 6 aprile 2022 Periodo: 1 - 6 mesi Livello di Entrata: $242,00 Livello di Target: $295,00 Volume operazione su Invest.MT5: Max 5% Rischio: Alto

Il conto Invest.MT5 ti permette di acquistare azioni e titoli reali da 15 delle più grandi borse del mondo.

Perché fare trading sulle azioni FedEx?

FedEx è una multinazionale americana di logistica meglio conosciuta per il suo servizio di consegna aerea che è stata una delle prime grandi compagnie di spedizione a fornire consegne notturne. L'azienda è uno dei principali appaltatori del governo degli Stati Uniti e ha filiali che forniscono una varietà di altri servizi nel trasporto e nel e-commerce.

Il mese scorso, l'azienda ha pubblicato un rapporto sui profitti trimestrali inferiore alle aspettative, poiché la società è stata colpita da problemi di manodopera e dall'epidemia di Omicron. Oltre a questo, il fondatore di FedEx Fred Smith ha annunciato che si dimetterà da amministratore delegato dopo 50 anni al timone.

Ma questo non ha impedito agli analisti di guardare alle prospettive a lungo termine di FedEx e di emettere rating di acquisto sul titolo nell'ultimo mese. Inoltre, solo nell'ultimo trimestre gli hedge fund hanno costruito posizioni più grandi in FedEx acquistando più di 3,4 milioni di azioni.

Le macro tendenze globali in materia di acquisti sosterranno probabilmente la domanda dei servizi di FedEx

Con il passaggio a una società più globalizzata, è probabile che le macro tendenze globali in materia di shopping ed e-commerce mantengano la domanda dei servizi di FedEx. Poiché sempre più persone acquistano beni online da tutto il mondo, gli operatori che forniscono spedizioni veloci e in tutto il mondo probabilmente ne trarranno vantaggio.

Naturalmente, FedEx non è l'unico protagonista del mercato, con i rivali UPS anch'essi un grande nome nel settore. Tuttavia, nell'ultima conferenza stampa, il nuovo amministratore delegato Raj Subramaniam ha dichiarato che sono " focalizzati sul miglioramento dei margini".

L'energia che un nuovo amministratore delegato porta con sé può aiutare a rianimare le divisioni sottoperformanti e contribuire a sollevare il prezzo delle azioni nel tempo, soprattutto perché l'obiettivo è quello di generare una crescita annuale composta dell'8,3% nel suo mercato dell'e-commerce.

FedEx sta per iniziare a testare la consegna autonoma delle merci con i droni e i camion EV

FedEx e i suoi rivali hanno cercato a lungo di innovare i suoi servizi per fornire migliori profitti e margini. FedEx ha stretto una partnership con il drone autonomo ed elettrico a decollo e atterraggio verticale (VOTL) Chaparral di Elroy Air.

I test dovrebbero iniziare nel 2023 con lo spostamento delle spedizioni tra le sedi di smistamento FedEx per cominciare. I droni sono in grado di prelevare autonomamente da 300 a 500 libbre di carico e consegnarlo a destinazioni fino a 300 miglia di distanza.

FedEx ha anche collaborato con Neolix, una società di logistica a guida autonoma con sede in Cina, per capitalizzare la tendenza verso le consegne autonome dei camion.

I fondi hedge hanno attivamente aumentato le loro posizioni in FedEx

Secondo TipRanks, l'ultimo rapporto di reporting 13F di 203 hedge fund presentato alla Securities and Exchange Commission (SEC) mostra che gli hedge fund hanno aumentato le loro partecipazioni in FedEx di 3,4 milioni di azioni nell'ultimo trimestre.

Anche se molti hedge fund stanno aggiungendo alla loro attuale esposizione, ci sono anche molti nuovi hedge fund che acquistano nuove azioni. Questo evidenzia un tono più ottimista nelle prospettive a lungo termine per il prezzo delle azioni di FedEx.

Fonte: TipRanks, 6 aprile 2022

Previsione sulle azioni FedEx - Cosa dicono gli analisti

Secondo gli analisti interpellati da TipRanks per una previsione sulle azioni FedEx per gli ultimi 3 mesi, ci sono attualmente 18 valutazioni buy, 3 hold e 0 sell sul titolo. Il livello di prezzo più alto per una previsione sulle azioni FedEx è di $343.00 con l'obiettivo di prezzo più basso a $250.00.

L'obiettivo di prezzo medio per queste azioni è di 295,75 dollari, che rappresenta quasi il 38% di rialzo rispetto ai livelli attuali, al momento della scrittura.

Gli analisti di UBS e Barclays hanno fornito valutazioni buy sul titolo solo 18 giorni fa con obiettivi di prezzo a 310,00 dollari e 320,00 dollari rispettivamente.

Fonte: TipRanks, 06 aprile 2022

Un esempio di idea di trading sul prezzo delle azioni di FedEx

Un'idea di trading di esempio sul prezzo delle azioni di FedEx potrebbe essere la seguente:

Acquista le azioni su una rottura sopra i 242,00 dollari in modo da tenere conto dello stato attuale di volatilità.

Punta all'obiettivo di prezzo mediano degli analisti di $295.00.

Mantieni il tuo rischio ridotto ad un massimo del 5% del tuo conto totale.

Linea temporale = 1 - 6 mesi

Se compri 10 azioni FedEx:

Se l'obiettivo viene raggiunto = 530,00 dollari di profitto potenziale (295,00 dollari - 242,00 dollari *10 azioni).



È opportuno ricordare che è improbabile che il prezzo delle azioni salga in linea retta e che potrebbe addirittura scendere ancora più in basso prima di risalire, soprattutto considerando il recente sell-off dei mercati azionari globali.

Pertanto, assicurati di esercitare una buona gestione del rischio che è uno degli aspetti più importanti del trading di successo. Dovresti sempre sapere quanto potresti potenzialmente perdere in un'operazione e i rischi connessi.

Un altro fattore da considerare sono le commissioni che possono intaccare i tuoi profitti. Con il conto Admirals Invest.MT5 è possibile acquistare azioni statunitensi a partire da 0,02 dollari per azione. Questo significa che l'acquisto di 10 azioni di Meta Platforms comporterebbe una commissione di $0.20 ($0.02 * 10 azioni).

C'è una bassa tassa di transazione minima di $1. Quindi, l'idea di trading di esempio sopra risulterebbe in una commissione di solo $1 in totale!

