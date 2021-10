Mentre Tesla sale a oltre 1.000 dollari per azione, Facebook riporta risultati non del tutto positivi

Ottobre 26, 2021 15:42

Ieri ci sono stati due protagonisti che hanno indubbiamente preso l'attenzione dei mercati per vari motivi: I risultati trimestrali di Facebook e il rialzo del prezzo delle azioni di Tesla.

All'inizio di ottobre, Facebook è stato al centro delle cronache per la più prolungata assenza dei suoi servizi e ieri, il gigante tecnologico presieduto da Mark Zuckerberg è stato di nuovo sotto i riflettori a causa della pubblicazione dei suoi resoconti. Se esaminiamo questi risultati, possiamo vedere che, nonostante tutte le polemiche in cui è stato coinvolto nelle ultime settimane, Facebook ha visto aumentare il suo numero di utenti e i suoi profitti, anche se le sue entrate sono state inferiori alle aspettative del consensus del mercato.

In particolare, Facebook ha ottenuto un Earnings per Share (EPS) di 3,22 dollari e un fatturato di 29.010 milioni di dollari rispetto ai 3,19 dollari per azione e 29.580 milioni di dollari previsti rispettivamente, quindi il fatturato è stato inferiore di 570 milioni di dollari.Questi risultati per il momento sono stati accolti positivamente dagli investitori, dato che durante la pre-apertura le azioni di Facebook sono negoziate in rialzo vicino al 2,4% dopo essere salite durante la sessione di ieri dell'1,26%.

Come possiamo vedere nel grafico giornaliero, dopo aver rotto al ribasso l'importante canale rialzista che il prezzo ha seguito per la maggior parte dell'anno, il prezzo sta subendo un forte ritracciamento che lo ha portato al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50% intorno alla sua media mobile a 200 sessioni in rosso, che fungono da principali livelli di supporto. La perdita di questo livello di supporto aprirebbe la porta ad un'ulteriore correzione del prezzo alla ricerca dei 300 dollari per azione.

Al contrario, se il prezzo riuscisse a formare una base a questo livello di supporto, potrebbe essere un buon punto di partenza per un possibile rimbalzo rialzista. Tuttavia, per il momento deve affrontare diverse resistenze e possibili problemi legali che possono sorgere dalle sue ultime controversie.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero di Facebook. Intervallo di date: 1 settembre 2020 - 26 ottobre 2021. Data di acquisizione: 26 ottobre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: 33,09%

2019: 56,57%

2018: -25,71%

2017: 53,38%

2016: 9,93%

Il secondo protagonista della sessione di ieri è stato senza dubbio Tesla. La società presieduta da Elon Musk è riuscita a superare il livello psicologico dei 1.000 dollari per azione, entrando così nel privilegiato club che comprende società come Apple, Amazon, Microsoft e Google.

La scorsa settimana Tesla è stata al centro delle notizie per i suoi eccellenti risultati trimestrali e durante la sessione di ieri le sue azioni sono salite del 12,66% per raggiungere 1.024,86 dollari per azione. Questo aumento è dovuto al forte slancio che si è visto nelle ultime settimane nel mercato azionario e ai loro ottimi dati di vendita e ordini. Come abbiamo saputo recentemente, la popolare compagnia di noleggio auto Hertz ha annunciato l'acquisto di 100.000 veicoli Tesla per rinnovare la sua flotta di noleggio al fine di un'operazione che costerà circa 4,2 miliardi di dollari.

Tutti questi fattori hanno condotto società come Morgan Stanley ad aumentare il target price di Tesla a 1.200 dollari per azione, quindi potrebbe ancora avere un potenziale di rialzo. Se guardiamo il grafico giornaliero, possiamo vedere che, dopo aver creato un doppio minimo alla banda rossa inferiore, il prezzo ha formato un importante canale rialzista che ha seguito negli ultimi mesi fino a quando ha rotto sopra la banda superiore di questo canale il 15 ottobre e ha iniziato un forte rally rialzista.

Dall'inizio di settembre, il prezzo delle azioni è salito del 39,30%, anche se la spinta maggiore è avvenuta dopo la rottura del canale rialzista, dato che in soli 10 giorni il prezzo è salito del 25,24%.

Se guardiamo i suoi indicatori tecnici, possiamo vedere che la tendenza al rialzo continua ad essere forte. Tuttavia, il prezzo è negoziato lontano dalle sue medie mobili e dai suoi principali livelli di supporto, quindi non è escluso che si possa assistere a una sorta di ritracciamento per prendere profitto e continuare il suo trend rialzista. Finché il prezzo non perde il livello di 900 dollari per azione, il sentiment generale continuerà ad essere rialzista.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Tesla Grafico giornaliero. Intervallo di date: 1 settembre 2020 - 26 ottobre 2021. Data di acquisizione: 26 ottobre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: 743,40%

2019: 25,71%

2018: 6,89%

2017: 45,69%

2016: -10,96%

