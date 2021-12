Quali saranno le prestazioni delle azioni Tesla nel 2022?

Dicembre 30, 2021 14:32

Negli ultimi due anni, il produttore di veicoli elettrici (EV) Tesla ha trascorso un bel po' di tempo nei titoli dei giornali. Che sia per la sua fenomenale performance nel mercato azionario o per le azioni dell'eccentrico CEO Elon Musk, di solito c'è molto materiale in cui gli autori possono immergersi.

Anche se la sua performance del 2021 è stata abbastanza smorzata rispetto al 2020 - durante il quale il prezzo delle azioni è aumentato di oltre il 743% - le azioni Tesla erano in crescita di quasi il 54% per l'anno alla chiusura della sessione di ieri, superando significativamente l'S&P 500, che è salito del 27,6% fino ad oggi.

Questi notevoli guadagni hanno visto la capitalizzazione di mercato di Tesla superare 1 trilione di dollari, rendendola la sesta azienda più grande del mondo per questa misura e quasi quattro volte la dimensione del prossimo più grande produttore di auto, Toyota.

Con una performance passata così impressionante, viene da chiedersi: qual è il prossimo passo per le azioni Tesla? Può continuare a battere il mercato nel 2022?

Beh, è certamente troppo presto per dire se Tesla sovraperformerà sul mercato per il terzo anno consecutivo. Tuttavia, all'inizio di questa settimana, l'analista di Wall Street Dan Ives ha ribadito un obiettivo di prezzo a 12 mesi di 1.400 dollari per le azioni Tesla, con il suo scenario più rialzista che prevede un obiettivo di 1.800 dollari. Anche con l'obiettivo più cauto, questo rappresenterebbe un aumento di quasi il 29% dal prezzo di chiusura di ieri. Perché questo ottimismo?

Tesla si trova nell'invidiabile posizione di fabbricare un prodotto per il quale la richiesta supera significativamente l'offerta. Questo significa che una delle maggiori sfide che Tesla dovrà affrontare in futuro è la sua capacità di espandere la produzione e trasformare questa elevata richiesta in maggiori vendite. Tesla può mettersi in una posizione per sfruttare meglio questa richiesta l'anno prossimo? L'analista Ives sembra pensare di sì.

Nel 2020, Tesla ha consegnato quasi 500.000 EV e, successivamente, si è posta l'obiettivo di consegnare 750.000 EV quest'anno. Alla fine del Q3, si sono trovati a circa 122.500 veicoli al di sotto di questo obiettivo e, mentre i dati ufficiali di vendita del Q4 non sono ancora disponibili, gli analisti prevedono che Tesla supererà significativamente il loro obiettivo.

Ives ritiene che questa capacità di produzione sia destinata ad aumentare ulteriormente il prossimo anno e stima che l'azienda dovrebbe avere la capacità di produrre 2 milioni di EV all'anno entro la fine del 2022. Gran parte di questa crescita prevista nella produzione dovrebbe essere coperta dalle nuove fabbriche che si apriranno a Berlino e in Texas, ma dipenderà da come si avvierà senza problemi la produzione in entrambe le strutture.

Se Tesla riuscisse ad aumentare significativamente la produzione, come prevede Ives, allora le azioni potrebbero essere impostate per un altro anno impressionante nel 2022. Tuttavia, per quanto riguarda gli ultimi due anni, si può dire che il mondo è imprevedibile e, pertanto, i potenziali investitori dovrebbero valutare da soli tutte le prove prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Tesla Grafico giornaliero. Intervallo di date: 30 aprile 2021 - 29 dicembre 2021. Data di acquisizione: 30 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Tesla Grafico settimanale. Intervallo di date: 14 giugno 2015 - 29 dicembre 2021. Data di acquisizione: 30 dicembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

