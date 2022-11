Tasso d'inflazione USA, timori di recessione vs. crescita, forza dell'occupazione

Novembre 08, 2022 16:04

L'economia statunitense si trova in un momento cruciale, in bilico tra alti tassi di inflazione e timori di recessione e il ritorno alla crescita della produttività e alla forza del mercato del lavoro. Mentre l'economia più grande del mondo si rialza dopo la pandemia, quale tendenza prevarrà fino alla fine dell'anno?

Timori di recessione

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è salito al 2,6% nel terzo trimestre, facendo uscire l'economia statunitense dalla recessione tecnica dei primi due trimestri dell'anno. Parte di questa crescita può essere attribuita alla forza del mercato del lavoro. Con il progressivo allontanamento della pandemia dal passato, l'attività occupazionale si sta naturalmente riprendendo, ma i timori di una possibile recessione permangono, secondo un recente sondaggio della Federal Reserve.

La Senior Loan Officer Opinion Survey on Bank Lending Practices (SLOOS) dell'ottobre 2022 rivela che la maggior parte delle banche ritiene che ci sia una probabilità maggiore o uguale al 40% che si verifichi una recessione lieve o moderata nei prossimi 12 mesi.

In aggiunta alla tendenza all'aumento dei tassi d'interesse e alle restrizioni creditizie, nel terzo trimestre si sono registrati standard di prestito più rigidi e una domanda più debole per i prestiti commerciali e industriali alle imprese e per gli immobili commerciali, secondo l'indagine.

Lettura dell'inflazione di ottobre

Questo è il contesto in cui i mercati del trading e degli investimenti si dirigono verso il rapporto sull'inflazione statunitense di ottobre, giovedì 10 novembre. Su base annua, il tasso di inflazione si è attestato in precedenza all'8,2% e il consenso di mercato prevede che scenderà all'8%.

L'inflazione core è il parametro che conta di più per la Federal Reserve. Precedentemente al livello del 6,6%, il consenso prevede un calo al 6,5% in ottobre su base annua. Se ciò non dovesse accadere e l'inflazione dovesse invece aumentare, potrebbe esserci un impatto sulle coppie di valute del dollaro USA, in quanto gli operatori di mercato prezzano una maggiore probabilità di un altro forte aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve.

Crescita economica del Regno Unito, impatto sulla sterlina

Ad ogni aumento dei tassi di interesse, il dollaro USA sale rispetto alle altre valute. Sulla lista degli eventi da tenere d'occhio c'è un altro evento di trading in rosso che potrebbe influenzare il rapporto tra la sterlina e l'USD: il rapporto preliminare sul tasso di crescita del Regno Unito per il terzo trimestre.

Su base annua, il PIL dovrebbe essere sceso al 2,1% nel terzo trimestre dal precedente 4,4%.

Il rapporto mensile dovrebbe mostrare una contrazione del PIL di meno 0,4% a settembre rispetto al meno 0,3% di agosto.

Su base trimestrale, il PIL dovrebbe essere sceso a meno 0,5% nel terzo trimestre rispetto allo 0,2% del secondo trimestre. Se il rapporto di venerdì 11 novembre dovesse confermare questo dato, l'economia britannica sarebbe un passo più vicina a una recessione tecnica e la sterlina potrebbe indebolirsi ulteriormente. Se i risultati risultassero migliori del previsto, ciò potrebbe sostenere la valuta britannica.

Il trading sulle notizie vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading dal vivo.

Webinar di trading gratuiti Iscriviti ai webinar in diretta realizzati dai nostri esperti di trading REGISTRATI GRATIS

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.