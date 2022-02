I risultati di Alphabet e Sony superano le aspettative

Febbraio 02, 2022 14:22

Con tutto quello che è successo di recente - l'aumento dell'inflazione, le tensioni in Europa orientale, la volatilità del mercato azionario e la prospettiva di un inasprimento della politica monetaria - qualcuno potrebbe aver trascurato che siamo proprio nel bel mezzo della stagione degli utili.

Questa mattina, le azioni Sony sono in rialzo di oltre il 4,8% nel trading pre-mercato dopo aver rilasciato i loro risultati trimestrali per i tre mesi conclusi il 31 dicembre 2021, che hanno notevolmente superato le aspettative del mercato.

Sony ha riportato un fatturato di 3 trilioni di yen (26,4 miliardi di dollari), contro un previsto 2,9 trilioni di yen (25,46 miliardi di dollari), che rappresenta un aumento del 13% rispetto all'anno precedente (YOY). L'utile operativo per il trimestre è aumentato di un impressionante 32% YOY, raggiungendo 465,2 miliardi di yen (4,05 miliardi di dollari).

Questi risultati migliori del previsto sono stati in gran parte grazie a una forte crescita dei guadagni della sua unità cinematografica, in cui il reddito operativo è aumentato di oltre il 636% YOY, a seguito del successo di "Spider-Man: No Way Home".

Questi risultati positivi hanno portato Sony a rivedere le sue previsioni di profitto per l'intero anno da 1.04 trilioni di yen a 1.2 trilioni di yen.

Un'altra società che sta ottenendo buoni risultati nel pre-mercato di questa mattina è il gigante della tecnologia Alphabet (società madre di Google), il cui prezzo delle azioni è salito di oltre il 10% sulla scia dei loro risultati positivi per l'ultimo trimestre del 2021.

Alphabet ha riportato un fatturato totale di 75,3 miliardi di dollari per il trimestre, un aumento del 32% YOY e significativamente superiore ai 72,2 miliardi di dollari previsti. Per l'intero anno 2021, le entrate sono state riportate come 257,6 miliardi di dollari, un aumento del 41% YOY.

L'utile netto per il trimestre è aumentato del 36% YOY a 20,6 miliardi di dollari e, per l'intero anno 2021, è stato riportato a 76 miliardi, un incredibile aumento dell'89% dall'anno precedente.

Queste cifre impressionanti sono state in gran parte guidate dalle attività pubblicitarie di Google e YouTube, che hanno generato il 92,7% delle entrate nel quarto trimestre, in gran parte a causa della pandemia, che ha alimentato un incremento della pubblicità digitale.

Alphabet ha anche annunciato che la società intraprenderà un frazionamento azionario venti per uno il 15 luglio, soggetto all'approvazione degli azionisti. Nel 2020, le azioni di Apple e Tesla sono salite entrambe in seguito alla notizia e all'attuazione dei rispettivi frazionamenti azionari.

Uno dei vantaggi dei frazionamenti azionari è che rendono le azioni costose più accessibili a un maggior numero di investitori, il che a volte ha l'effetto di aumentare la domanda e, quindi, di spingere al rialzo il prezzo. Tuttavia, con la crescente disponibilità e popolarità delle azioni frazionate, è possibile che la tattica non sia così efficace in questo senso come lo è stata in passato.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Alphabet Inc. (Classe A) Grafico giornaliero. Intervallo di date: 3 giugno 2021 - 1 febbraio 2022. Data di acquisizione: 2 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Alphabet Inc. (Classe A) Grafico settimanale. Intervallo di date: 9 agosto 2015 - 1 febbraio 2022. Data di acquisizione: 2 febbraio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Investi con Admirals

Con un conto Invest.MT5 di Admirals, puoi acquistare azioni di Alphabet, Sony e oltre 4.300 altre azioni di 15 delle maggiori borse mondiali! I titolari di un conto Invest.MT5 potranno inoltre beneficiare di:

La possibilità di aprire un conto con un deposito minimo di solo €1

Uso gratuito della piattaforma di trading multi-asset numero uno al mondo, MetaTrader 5!

Accesso esclusivo al nostro portale Premium Analytics, dove troverai le ultime notizie di mercato e approfondimenti tecnici!

Clicca il banner qui sotto per aprire un conto oggi stesso:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: