Le azioni di SoftBank salgono dopo l'annuncio di un buyback

Novembre 09, 2021 12:57

Ieri, i risultati trimestrali della multinazionale giapponese SoftBank Group hanno rivelato una perdita netta di 3,51 miliardi di dollari, molto più consistente della perdita di 2,64 miliardi di dollari che era stata prevista dagli analisti.

Questi risultati negativi sono stati in gran parte guidati dalle perdite sui suoi investimenti cinesi, in particolare il suo più grande asset, il gigante dell'e-commerce Alibaba, il cui valore è sceso di circa un terzo durante il trimestre.

Nonostante le perdite, SoftBank Group ha dichiarato che le sue azioni erano sottovalutate e ha annunciato piani per riacquistare quasi il 15% delle sue azioni. Il che significa che verranno spesi quasi 9 miliardi di dollari nel corso del prossimo anno.

In risposta alla notizia del riacquisto, il prezzo delle azioni è saltato quasi del 10% quando il mercato di Tokyo ha aperto martedì mattina.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero di SoftBank Group Corp. Intervallo di date: 2 aprile 2021 - 9 novembre 2021. Data di acquisizione: 9 novembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Nell'aprile 2020, il conglomerato giapponese ha annunciato un piano di riacquisto di azioni per 23 miliardi di dollari, che ha agito da catalizzatore per il prezzo delle azioni per aumentare di oltre il 126% nei 12 mesi successivi. Tuttavia, da quando il buyback record è terminato all'inizio di quest'anno, il prezzo delle azioni era sceso di circa il 38% prima della sessione di oggi.

Gli investitori sperano che quest'ultimo annuncio di riacquisto e il conseguente salto del prezzo delle azioni sia l'inizio di una nuova tendenza al rialzo.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero di SoftBank Group Corp. Intervallo di date: 4 giugno 2019 - 9 novembre 2021. Data di acquisizione: 9 novembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione quinquennale del prezzo:

2020 = +70,01%

2019 = +30,17%

2018 = -18,09%

2017 = +14,86%

2016 = +26,48%

