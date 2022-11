Dati chiave sul sentiment in Germania, mentre si profila la recessione

Novembre 23, 2022 15:20

In Germania si attendono i dati più importanti sul sentiment delle imprese e dei consumatori, mentre la recessione incombe e l'inflazione pesa sulle prospettive economiche.

Cross valutari dell'EUR

I cross valutari dell'euro potrebbero essere influenzati dal rapporto mensile Ifo sul clima economico di novembre, in uscita giovedì. Precedentemente a un livello di 84,3, il consensus prevede che la fiducia delle imprese per il mese di novembre si attesti a 85.

L'economia più grande d'Europa è destinata a cadere in recessione nel quarto trimestre, il che significa che si tratta di un'uscita in rosso. L'istituto Ifo ha previsto una contrazione dello 0,6% nel quarto trimestre per la Germania e la sua ricerca mostra che un'azienda su due prevede di aumentare i prezzi di beni e servizi nei prossimi tre mesi.

L'inflazione in Germania è salita al 10,4% in ottobre dal 10% di settembre. Se il 50% delle aziende tedesche continuasse a pianificare un aumento dei prezzi, probabilmente l'inflazione salirebbe, a meno che la Banca Centrale Europea (BCE) non irrigidisca significativamente la politica monetaria. Al momento in cui scriviamo, la politica della BCE è ancora più allentata rispetto a quella della Federal Reserve, il che significa che il flusso di denaro si dirige verso gli asset denominati negli Stati Uniti con rendimenti più elevati in termini di tassi d'interesse, mettendo in discussione la forza dell'euro.

Fiducia dei consumatori GfK

Venerdì sono attesi ulteriori approfondimenti sul ciclo economico della Germania con la pubblicazione dell'indicatore del clima dei consumatori GfK. Precedentemente al livello di meno 41,9 a novembre, il consensus è per un risultato di meno 39,6 a dicembre.

L'umore negativo dei consumatori ha influenzato le aspettative di reddito e di spesa in Germania. La BCE si riunisce il 15 dicembre in un contesto di debolezza del sentiment dei consumatori e delle imprese, ma ha poca scelta se non quella di contenere l'inflazione.

I recenti blocchi della Cina e la guerra in corso in Ucraina comportano ulteriori rischi per la crescita della Germania. Negli ultimi sviluppi, le autorità commerciali tedesche stanno pianificando di diversificare i partner commerciali del Paese dopo che il Cancelliere Olaf Scholz ha dichiarato che l'errore di dipendere da un solo Paese non si ripeterà.

