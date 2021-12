Il mercato attende la riunione dell'OPEC dopo il manifestarsi della variante Omicron

Dicembre 02, 2021 16:28

Come abbiamo osservato per diversi mesi, una delle principali preoccupazioni e catalizzatori nei mercati finanziari è stato il timore di una crescita dell'inflazione generata dal forte aumento dei costi energetici che abbiamo constatato sia per il Brent che per il Natural gas. Questi notevoli aumenti hanno causato un forte rimbalzo dell'inflazione che ha portato agenzie come la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea a prendere misure per ridurre i loro programmi di stimolo, tra le altre cose, per affrontare la forte inflazione che ha raggiunto livelli mai visti negli ultimi 30 anni.

La paura dei prezzi elevati dei combustibili fossili prima dell'arrivo dell'inverno nell'emisfero nord ha fatto sì che sia gli Stati Uniti che la Cina si unissero nel chiedere all'OPEC di adottare misure come un maggiore aumento della produzione per attenuare i prezzi, ma anche di decidere di liberare parte delle loro riserve strategiche di petrolio per contrastare il forte aumento del prezzo del greggio.

Ma nelle ultime sessioni, questo è cambiato radicalmente dopo che la paura della nuova variante del coronavirus emerso in Sudafrica denominata Omicron ha inondato i mercati finanziari causando un calo del 15,37% del barile di Brent.

Pertanto, l'attenzione dei mercati durante la sessione di oggi si concentrerà senza dubbio sulla riunione tenuta dall'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) poiché, durante questa riunione, potrebbero decidere se continuare con l'attuale piano di pompaggio, o fermarlo congelando l'aumento di barili al giorno stabilito nelle precedenti riunioni nel tentativo di recuperare i prezzi del petrolio.

Nel frattempo, se guardiamo il grafico giornaliero, possiamo vedere che dopo aver fissato i massimi annuali lo scorso ottobre, il prezzo di un barile di Brent ha subito un forte calo del 18,71%, anche se è vero che gran parte di questo crollo è avvenuto nell'ultima settimana.

Questo forte ribasso ha portato il prezzo a rompere diversi livelli di supporto importanti come la banda inferiore del canale rialzista che aveva seguito dall'aprile 2020, e la sua importante media di 200 sessioni in rosso raggiungendo i minimi durante la sessione di martedì scorso, 30 novembre, intorno a 68,10 dollari al barile.

Tecnicamente parlando, la rottura al ribasso di questi importanti livelli di supporto apre le porte ad una maggiore correzione alla ricerca del doppio minimo formato tra i mesi di maggio e agosto di quest'anno rappresentato dalla striscia rossa inferiore, anche se si deve stare molto attenti all'evoluzione del prezzo durante le prossime sessioni dato che ci si potrebbe trovare un forte rimbalzo se venisse finalmente confermato che questa nuova variante di Covid-19 potrebbe non essere così grave come alcune voci indicano. Al momento, l'incertezza rimane ancorata nei mercati quindi possiamo aspettarci un'alta volatilità durante le prossime sessioni.

Fonte: Grafico Giornaliero del Brent dalla piattaforma MetaTrader 5 di Admirals. Intervallo di dati: dal 20 ottobre 2020 al 2 dicembre 2021. Eseguito il 2 dicembre 2021, alle 09:35 ore CEST. Si prega di notare che le performance passate non garantiscono i rendimenti futuri.

Evoluzione del prezzo negli ultimi 5 anni

2020: -21,52%

2019: 22,68%

2018: -19,55%

2017: 17,69%

2016: 52,41%

Con il conto Admirals Trade.MT5, puoi fare trading con i Contratti per Differenza (CFD) su Brent e più di 3000 azioni! I CFD permettono ai trader di provare a trarre profitto dai mercati rialzisti e ribassisti, come anche l'uso della leva finanziaria. Clicca sul seguente banner per aprire un conto oggi:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: