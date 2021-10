Un altro giorno di risultati aziendali e il Bitcoin raggiunge i massimi storici

Ottobre 21, 2021 16:11

Siamo nel mezzo della stagione dei risultati trimestrali, in cui, per il momento, il tema ricorrente è quello dei risultati positivi nonostante i cattivi dati macroeconomici e il rallentamento dell'economia che è stato presente nelle ultime settimane.

La realtà è che questi risultati positivi sono la conseguenza della forte ripresa economica dopo la crisi iniziale causata dalla Covid-19. Questo, combinato con la reazione di diverse organizzazioni attraverso programmi di aiuto e stimolo per riattivare l'economia, ha portato i mercati azionari a sperimentare forti rialzi, raggiungendo livelli record.

Pertanto, nonostante sia normale che questi risultati trimestrali abbiano un andamento più o meno positivo, bisogna tenere d'occhio l'evoluzione dei dati macro e l'impatto della crisi energetica sui mercati, poiché l'attuale rallentamento potrebbe produrre un peggioramento che a sua volta si rifletterà sui risultati dell'ultimo trimestre dell'anno.

La sessione di ieri ha presentato numerosi risultati trimestrali, tra i quali segnaliamo i resoconti di due giganti del mercato, Tesla e IBM. L'azienda presieduta da Elon Musk ha mostrato risultati positivi, con profitti netti in aumento del 389% nel terzo trimestre dell'anno, raggiungendo un profitto di 1.618 milioni di dollari e un utile cumulativo per i primi 9 mesi dell'anno di 3.198 milioni di dollari.

Nonostante la continua carenza di microchip e semiconduttori, Tesla ha ottenuto un Earnings per Share (EPS) di 1,86 dollari e un fatturato record di 13,76 miliardi di dollari. Queste cifre si confrontano con l'EPS e le entrate previste di 1,52 e 13,57 miliardi di dollari rispettivamente.

Da sottolineare anche i dati di IBM, in quanto questo gigante tecnologico ha ottenuto risultati leggermente peggiori di quelli attesi dal consensus di mercato, registrando un utile per azione di 2,52 dollari e un fatturato di 17,62 miliardi di dollari, mettendo così fine ai risultati positivi presentati negli ultimi due trimestri.

Tuttavia, ancora una volta, le criptovalute stanno indubbiamente prendendo la maggior parte dell'attenzione del mercato, dato che il Bitcoin sta attualmente vivendo forti aumenti che lo hanno portato a stabilire nuovi massimi storici.

Questi forti rialzi sono sostenuti dalla recente approvazione negli Stati Uniti e dal successivo debutto in borsa del nuovo ProShares Bitcoin Strategy ETF - che è attualmente disponibile per tutti i nostri clienti attraverso il conto Invest.MT5 di Admiral Markets PTY e Admiral Markets AS Jordan sotto il simbolo (BITO.US).

Come abbiamo menzionato nella nostra analisi del 24 settembre, Bitcoin ha trovato un forte supporto al livello di $40.000, essendo questo il punto di partenza dell'ultimo forte slancio al rialzo che lo ha portato a stabilire nuovi massimi storici.

Guardando il grafico giornaliero, dopo aver rimbalzato ripetutamente dal suo importante livello di supporto/resistenza nella banda arancione, il prezzo ha sperimentato un forte slancio rialzista che è stato rafforzato il 3 ottobre dal crossover rialzista delle sue medie mobili di breve e medio termine, il crossover rialzista della linea 0 nel suo indicatore MACD e l'entrata in livelli di ipercomprato nel suo indicatore stocastico.

Questo triplo segnale ha innescato un forte slancio rialzista che ha portato il prezzo sopra l'importante livello psicologico a 50.000 dollari, innescando un forte rally che in sole 2 settimane ha portato il prezzo a stabilire nuovi massimi storici dopo aver superato il livello di estensione di Fibonacci al 100%.

Per il momento, a prescindere dal fatto che il prezzo sia negoziato lontano dalle sue medie mobili, finché sarà in grado di mantenere il suo primo livello di supporto nella zona dei massimi del 14 aprile, il sentiment rimarrà positivo e questo slancio potrebbe continuare fino a raggiungere il prossimo livello di estensione Fibonacci intorno ai 69.000 dollari.

Tuttavia, non è escluso che ci sia una correzione del prezzo con l'intenzione di prendere profitti e alleviare i livelli di ipercomprato accumulati, quindi si dovrà tenere d'occhio i livelli di supporto in futuro.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero di BTCUSD. Intervallo di date: 4 gennaio 2021 - 21 ottobre 2021. Data di acquisizione: 21 ottobre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.



Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: 302,3%

2019: 94%

2018: -73,2%

2017: 1337,7%

2016: 124,1%

