La RBNZ aumenta i tassi di interesse, focus sui verbali del FOMC

Febbraio 22, 2023 15:32

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha aumentato i costi di finanziamento dello 0,5%, raggiungendo il livello più alto degli ultimi 14 anni. Il consiglio della RBNZ ha dichiarato che le condizioni monetarie devono essere ulteriormente ristrette poiché l'inflazione rimane troppo alta. Il consiglio prevede che l'inflazione globale scenda al 4,2% entro marzo 2024. La decisione della RBNZ ha fatto salire il dollaro neozelandese (NZD) rispetto alle altre principali valute.

Gli investitori e i trader si concentreranno sui verbali del Federal Open Market Committee (FOMC) che verranno pubblicati in giornata. Gli operatori di mercato cercheranno commenti sulla possibilità che la Federal Reserve (Fed) ritorni a rialzi di 50 punti base.

La RBNZ aumenta il tasso ufficiale di 50 bps

Il consiglio di amministrazione della RBNZ ha annunciato la decisione di aumentare il tasso di interesse di riferimento di 50 punti base, raggiungendo il 4,75%. La decisione è stata in linea con le aspettative degli analisti. La relazione di accompagnamento della RBNZ ha dichiarato che durante la riunione sono stati discussi aumenti di 50 e 75 punti base, aggiungendo che la banca prevede un picco del tasso di liquidità al 5,5%.

Il governatore della RBNZ, Andrew Orr, ha osservato che il consiglio prevede ancora una recessione nell'arco di 9-12 mesi e ha sottolineato che è troppo presto per determinare l'impatto del ciclone Gabrielle sull'economia del Paese. Il capo economista della RBNZ, Paul Conway, ha affermato che "le pressioni sui prezzi a breve termine rimarranno elevate".

Giovedì la lettura dell'IPC nazionale giapponese

Giovedì Statistics Japan pubblicherà il rapporto sull'inflazione nazionale IPC di gennaio. Gli economisti si aspettano che l'inflazione complessiva si attesti al 4,5% su base annua. A dicembre l'IPC nazionale si è attestato al 4,0% su base annua, raggiungendo un massimo di 41 anni e raddoppiando il livello obiettivo della Bank of Japan (BOJ).

Nel suo rapporto economico di febbraio, l'Ufficio di Gabinetto ha sottolineato che l'economia giapponese sta "riprendendo moderatamente" nonostante alcuni segnali di debolezza. I funzionari del Gabinetto hanno osservato che i prezzi all'ingrosso rimangono a livelli elevati rispetto all'anno precedente, ma sono fermi rispetto al mese precedente.

Secondo un rapporto pubblicato la scorsa settimana, l'economia giapponese si è ripresa nell'ultimo trimestre del 2022, espandendosi dello 0,6%.

Venerdì il rapporto sul PIL tedesco

Venerdì (24 febbraio), l'Ufficio Federale di Statistica tedesco pubblicherà una serie di dati relativi al PIL del Paese. Secondo gli analisti di mercato, nel quarto trimestre del 2022 l'economia tedesca ha registrato un'espansione dell'1,1% su base annua.

Un rapporto pubblicato dalla Commissione Europea (CE) a metà febbraio suggerisce che l'economia tedesca dovrebbe crescere moderatamente nel 2023. I dati della Commissione europea indicano una crescita del PIL dello 0,2%, migliorando così la precedente previsione del -0,6%. Il rapporto ha aggiunto che il PIL tedesco dovrebbe subire un altro lieve calo all'inizio del 2023 e prevede un'espansione dell'1,3% nel 2024.

