La RBA aumenta il tasso monetario ufficiale, unendosi alla schiera di paesi con una politica monetaria aggressiva

Giugno 07, 2022 14:46

La Reserve Bank australiana (RBA) è stata l'ultima banca centrale ad aumentare il proprio tasso di interesse di riferimento, unendosi alla schiera di paesi con una politica monetaria aggressiva, dopo che la Reserve Bank neozelandese (RBNZ) ha aumentato il proprio tasso dall'1,5% al 2% a fine maggio.

La RBA ha aumentato il tasso monetario ufficiale (OCR) dello 0,5%, battendo le attese dello 0,35%. La sorpresa ha innescato un forte movimento nel prezzo della coppia AUD/USD. Una simile stretta politica ha attirato molta attenzione e potrebbe dare il tono al mercato nel breve e medio termine. L'inflazione in Australia è salita al 3,75% a marzo, costringendo la RBA ad abbandonare la sua politica "paziente" e a ricorrere a un'azione decisa.

Gli investitori e i trader di solito non amano le sorprese: la politica della RBA potrebbe preoccupare i mercati asiatici, che al momento sono vicini ad avviare un trend ribassista a causa dei timori di una recessione globale e dei fattori geopolitici legati al conflitto in Ucraina. L'aumento dei tassi di interesse nel settore bancario può ridurre l'inflazione, ma porta anche a una riduzione degli investimenti nell'economia, poiché il credito diventa più costoso. Al momento della stesura della presente relazione, il mercato azionario australiano si è mosso al ribasso durante le contrattazioni pre-mercato.

Uno dei principali fattori di incertezza sui mercati è il greggio. L'aumento del prezzo del greggio non accenna a diminuire, mettendo sotto pressione settori dell'economia che vanno dall'industria manifatturiera ai viaggi. Se la pandemia COVID-19 dovesse gradualmente "dissiparsi", l'attività economica globale dovrebbe continuare a crescere insieme alla domanda di carburante.

Nella seconda settimana di giugno i prezzi dell'oro hanno iniziato a salire, forse a causa del recente indebolimento del dollaro USA. Le cose potrebbero cambiare la prossima settimana, a seconda della decisione della Federal Reserve sui tassi di interesse. La banca centrale statunitense dovrebbe aumentare il tasso di riferimento dello 0,5% a giugno e luglio.

Secondo il rapporto NFP, a maggio negli Stati Uniti sono stati creati 390.000 posti di lavoro, pertanto la Federal Reserve potrebbe prendere in considerazione un aumento del tasso di riferimento superiore allo 0,5% a giugno. Dopo tutto, il tasso d'inflazione all'ultimo conteggio è dell'8,1% e i timori di un rallentamento della crescita a causa della pandemia e del conflitto in Ucraina sono l'unica cosa che trattiene la banca centrale dall'assumere una posizione ancora più aggressiva.

Informazioni utili

Qual è il tasso monetario ufficiale della RBA?

Il tasso monetario ufficiale è il parametro di riferimento della RBA per la determinazione del tasso di interesse del settore bancario. Quando il tasso di interesse della RBA è superiore a zero, le banche guadagnano di più sui prestiti ad altre banche. Inoltre, guadagnano di più sui prestiti concessi ai clienti privati e offrono tassi di interesse più elevati sui depositi di risparmio. Il tasso monetario ufficiale è importante per una serie di prodotti finanziari, come obbligazioni, conti di risparmio, prestiti alle imprese e mutui.

