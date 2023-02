La RBA alza i tassi, focus sul discorso di Powell

Febbraio 07, 2023 16:00

La Reserve Bank of Australia (RBA) ha aumentato i costi di finanziamento dello 0,25%, in linea con le aspettative degli analisti di mercato. Gli economisti ritengono probabile che la banca centrale australiana proceda con un altro rialzo dei tassi a marzo.

I prezzi del petrolio sono saliti martedì, favoriti dall'ottimismo sulla ripresa della domanda da parte della Cina, il più grande importatore di greggio al mondo. Lunedì l'Arabia Saudita ha aumentato i prezzi del greggio per gli acquirenti asiatici per la prima volta in sei mesi, prevedendo un aumento della domanda. Secondo un rapporto della BP, la società ha registrato profitti annuali record, più che raddoppiando il totale dello scorso anno.

In altre notizie, la guerra dell'intelligenza artificiale continua con l'annuncio da parte di Google di BARD, un servizio sperimentale di intelligenza artificiale simile a ChatGPT. In Cina, le azioni di Baidu hanno toccato un massimo di 11 mesi quando la società ha dichiarato di voler lanciare il proprio chatbot di intelligenza artificiale chiamato "Ernie bot".

La RBA alza i costi di finanziamento

Come previsto, il consiglio di amministrazione della RBA ha annunciato un ulteriore rialzo dei tassi di 25 punti base, con il tasso di interesse di riferimento che è stato portato al 3,35%, il livello più alto registrato negli ultimi 11 anni. Si tratta del quarto aumento consecutivo dei tassi di interesse di 25 punti base da parte della RBA e del nono aumento consecutivo dei tassi di interesse dopo il periodo della pandemia.

Gli economisti notano che, nonostante la politica di restrizione monetaria della RBA, l'inflazione non mostra segni di rallentamento. In una dichiarazione successiva alla riunione, il governatore della RBA Philip Lowe ha affermato che "l'inflazione dovrebbe diminuire quest'anno a causa di fattori globali e di una crescita più lenta della domanda interna". Lowe ha aggiunto che la RBA prevede un'inflazione del 4% nel 2023 e del 3,5% nel 2024.

L'annuncio della RBA ha fatto salire il valore del dollaro australiano rispetto al dollaro USA, con la valuta australiana che ha guadagnato lo 0,68%.

Il discorso di Jerome Powell farà salire il dollaro USA?

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell dovrebbe intervenire in serata all'Economic Club di Washington. La scorsa settimana, i commenti di Powell sulla disinflazione hanno indotto gli investitori ad aumentare le azioni e a ignorare la possibilità di un altro aumento dei tassi di interesse da parte della banca centrale. Gli operatori di mercato sembrano concentrarsi maggiormente sui dati dell'inflazione in calo, piuttosto che sui rapporti sugli utili bassi e sui rialzi dei tassi previsti.

Janet Yellen non prevede recessione

Nel frattempo, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen, parlando con la ABC, ha affermato che l'economia del Paese rimane resistente. In particolare, ha osservato che "non c'è recessione quando si ha il tasso di disoccupazione più basso degli ultimi 53 anni". Commentando l'aumento dei prezzi, la Yellen ha osservato che l'inflazione è alta ma i dati sono in calo, aggiungendo che "sono fiduciosa che gli Stati Uniti troveranno un percorso in cui l'inflazione diminuisce in modo significativo e l'economia rimane forte".

La Bank of England procederà con ulteriori rialzi dei tassi?

Lunedì la sterlina è scesa ai minimi di un mese rispetto al dollaro USA, nonostante un responsabile delle politiche della BoE abbia sostenuto che la banca centrale dovrebbe continuare a inasprire la politica monetaria. Nelle sue osservazioni, Catherine Mann ha affermato che sarebbe un errore interrompere ora l'aumento dei costi di finanziamento.

Commentando la politica monetaria della BoE, ha osservato che: "Se l'inflazione dovesse effettivamente essere più persistente, allora il tasso d'interesse della Banca dovrà aumentare nuovamente dopo la pausa, per poi essere seguito da un'inversione. A mio avviso, una politica di stretta-arresto-stretta-allentata assomiglia troppo a una messa a punto per essere una buona politica monetaria".

