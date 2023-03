La RBA alza i tassi, occhio al discorso di Powell della Fed

Marzo 07, 2023 16:19

La Reserve Bank of Australia (RBA) ha aumentato i tassi di interesse come da previsioni degli economisti. Tuttavia, le osservazioni successive alla riunione hanno rivelato che il consiglio potrebbe cambiare la propria strategia di rialzo dei tassi. Gli investitori e i trader si concentreranno sulla testimonianza semestrale di Jerome Powell davanti alla Commissione bancaria del Senato.

La RBA alza il tasso d'interesse di riferimento dello 0,25%

La RBA ha aumentato il tasso di interesse di riferimento di 25 punti base, in linea con le aspettative degli analisti. Il tasso si attesta ora al 3,60%, un massimo da 11 anni. Il consiglio direttivo della RBA ha dichiarato nel suo annuncio post-riunione che "il consiglio prevede che sarà necessaria un'ulteriore stretta della politica monetaria per garantire che l'inflazione torni all'obiettivo e che questo periodo di alta inflazione sia solo temporaneo".

Gli economisti hanno fatto notare che il consiglio della RBA ha abbandonato il riferimento di febbraio a molteplici rialzi dei tassi in arrivo. Il dollaro australiano ha perso terreno rispetto alle altre valute, poiché gli operatori ritengono che ciò possa indicare un cambiamento nella politica della RBA.

Il presidente della Fed interverrà davanti al Senato

Il presidente della Fed, Jerome Powell, dovrebbe pronunciarsi davanti alla commissione bancaria del Senato. Si prevede che Powell condivida le sue idee sulla futura politica monetaria della banca centrale. La relazione semestrale di politica monetaria ai legislatori statunitensi potrebbe fornire maggiori informazioni sulla questione del rialzo dei tassi di interesse nei mesi successivi.

Il Presidente della Federal Reserve di San Francisco, Mary Daly, ha dichiarato ai giornalisti che ulteriori rialzi dei tassi di interesse saranno possibili se i dati sull'inflazione e sul mercato del lavoro continueranno ad essere più positivi del previsto. "Se lo slancio dell'economia si dovesse riaccelerare e l'inflazione dovesse uscire dalla sua tendenza disinflazionistica per entrare in un periodo di accelerazione dell'inflazione, allora sono pronta a fare di più in termini di livello dei tassi di interesse che saranno necessari per portarci davvero alla stabilità dei prezzi", ha osservato.

L'avanzo commerciale della Cina supera le aspettative

I dati diffusi dall'Amministrazione generale delle dogane cinesi hanno mostrato che l'avanzo commerciale totale della Cina ha raggiunto 116,88 miliardi di dollari a gennaio e febbraio, rispetto ai 78,01 miliardi di dollari registrati a dicembre.

Le esportazioni sono diminuite del 6,8% su base annua, mentre le importazioni sono calate del 10,2% su base annua. Il premier uscente Li Keqiang ha dichiarato che il volume degli scambi di merci ha superato le aspettative nel 2022.

Pubblicazione del rapporto sul PIL dell'Eurozona per il quarto trimestre del 2022

La crescita economica dell'Eurozona nel quarto trimestre del 2022 sarà oggetto del prossimo rapporto Eurostat. Gli economisti prevedono una crescita dello 0,1% su base trimestrale e dell'1,9% su base annua.

L'inflazione elevata e la stretta monetaria della BCE continuano a pesare sulla zona euro. Secondo quanto riportato da Reuters, la direttrice della BCE Christine Lagarde ha dichiarato che: "L'inflazione sottostante nell'Eurozona rimarrà elevata nel breve termine, quindi un aumento dei tassi di interesse della Banca Centrale Europea (BCE) di 50 punti base alla fine di questo mese è sempre più certo". Lagarde ha aggiunto che l'economia dell'Eurozona regge meglio di quanto si temesse e che la produzione dovrebbe accelerare dalla vicina stagnazione nell'ultimo trimestre del 2022.

Le vendite al dettaglio dell'Eurozona sono diminuite più del previsto a gennaio

Un rapporto Eurostat pubblicato lunedì ha mostrato che le vendite al dettaglio nel blocco dell'euro sono diminuite più del previsto nel primo mese dell'anno. Le vendite sono calate del 2,3% su base annua, lo 0,4% in più rispetto alle previsioni degli analisti. Su base mensile, le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,3% invece dell'1,0% previsto dagli esperti di mercato.

Gli analisti di ING hanno scritto in un rapporto che "data la debolezza del quarto trimestre e i sondaggi che hanno mancato il bersaglio di recente, la performance di inizio anno è offuscata dall'incertezza. Questo rende difficile avere una visione solida della direzione dell'economia nel breve termine, ma se la pubblicazione di oggi sulle vendite al dettaglio è qualcosa da considerare, non sembra che l'economia abbia ancora iniziato una ripresa".

