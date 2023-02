Investitori in attesa del rapporto sull'inflazione dell'IPC negli USA

Il rapporto sull'inflazione dell'IPC statunitense è il regalo di San Valentino che investitori e trader stavano aspettando. Il rapporto determinerà se la Federal Reserve (Fed) statunitense opterà per un ulteriore restrizione della politica monetaria. Nel Regno Unito, l'indice FTSE 100 ha toccato un nuovo record, continuando il suo rally nel 2023.

Il rapporto sull'inflazione IPC di gennaio negli Stati Uniti dominerà le notizie di oggi. I dati pubblicati dal Bureau of Labour Statistics (BLS) dovrebbero mostrare un aumento dell'inflazione IPC headline e core dello 0,4% nel mese. Questo potrebbe costringere il presidente della Fed Jerome Powell e il consiglio direttivo della banca centrale a prevedere ulteriori rialzi dei tassi di interesse, poiché la battaglia contro l'inflazione potrebbe diventare complessa.

In un rapporto pubblicato dalla OCBC Bank si legge che "se la tendenza alla disinflazione negli Stati Uniti dovesse mostrare segni di rallentamento, il sentiment di rischio potrebbe essere messo sotto pressione e il dollaro USA potrebbe trovare ulteriore sostegno. Tuttavia, se la tendenza alla disinflazione si rivelasse consolidata anziché irregolare (ossia se l'IPC risultasse più debole del previsto), allora potrebbe tornare una ripresa della debolezza dell'USD".

I dati sull'inflazione IPC headline e core di gennaio pubblicati dall'Office for National Statistics (ONS) saranno al centro dell'attenzione di investitori e trader mercoledì mattina. Secondo gli economisti, i dati dovrebbero mostrare un rallentamento dell'inflazione complessiva al 10,1% su base annua.

Alcuni operatori di mercato ritengono che, con la crescita dei salari in aumento, la Banca d'Inghilterra (BoE) potrebbe dover mantenere la rotta più a lungo di quanto vorrebbe se l'inflazione non dovesse scendere sotto il 10% nei prossimi mesi.

Citando un documento presentato al parlamento giapponese, un rapporto della Reuters ha suggerito che il successore di Haruhiko Kuroda sarà Kazuo Ueda, economista ed ex membro del consiglio di amministrazione della BoJ. Nei giorni scorsi i media hanno sottolineato che il vice governatore Masayoshi Amamiya era il candidato principale, ma la sua smentita ha portato il governo a scegliere Ueda.

Commentando la politica monetaria della BoJ venerdì, Ueda ha osservato che "l'attuale politica della Bank of Japan è appropriata. La politica di allentamento monetario deve continuare. Credo sia importante che il nostro processo decisionale sia logico e che le nostre spiegazioni siano facili da capire".

Secondo i dati preliminari pubblicati dal governo giapponese, nel 2022 il PIL del Paese si è espanso dell'1,1% rispetto al 2021, ma il ritmo è rallentato rispetto al 2,1% del 2021. Mentre le esportazioni di beni e servizi sono aumentate del 4,9%, le importazioni della stessa categoria sono cresciute del 7,9%.

La Commissione Europea (CE) ha pubblicato lunedì le sue nuove previsioni invernali. La Commissione ha aumentato le previsioni di crescita per il 2023, poiché non prevede più una recessione nel 2023.

Le previsioni indicano invece che il PIL dell'eurozona aumenterà dello 0,9% nel 2023, rispetto allo 0,3% previsto tre mesi fa.

Intervenendo al World Government Summit negli Emirati Arabi Uniti (EAU), la direttrice del Fondo Monetario Internazionale (FMI), Kristalina Georgieva, ha suggerito che i mercati globali hanno una buona ragione per essere ottimisti.

Più precisamente, Georgieva ha affermato che: "i mercati apprezzano le buone notizie e non tengono le orecchie aperte per i messaggi più neutrali e sfumati che arrivano dalla Fed e dalla Banca Centrale Europea. I mercati sentono la prima parte della frase, non sentono la seconda".

