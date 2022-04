Quanto tempo durerà il sell-off di Netflix?

Aprile 22, 2022 17:50

Per tutta la durata del lockdown pandemico, la società di home entertainment Netflix ha tenuto un posto invidiabile nei portafogli degli investitori, rendendo la sua caduta epica dalla grazia nel primo trimestre quasi drammatica come uno dei suoi film blockbuster.

Il difetto dell'azione eroe è un calo delle entrate a causa di un numero inferiore di abbonati sullo sfondo della pesante concorrenza dei servizi di streaming come Disney, Apple, Amazon e HBO, che sono tutti marchi più affermati nell'industria dell'intrattenimento. Oltre a questo, i lockdown sono, si spera, finiti e la gente sta passando meno tempo a casa e più tempo in viaggio o al lavoro.

"Dopo aver stabilito i massimi storici il 17 novembre a 700,33 dollari per azione, questa società perde il 67,09%, con la diminuzione durante questo anno 2022 del 62,45% rispetto all'aumento dell'anno scorso 2021 dell'11,41%", ha detto l'analista di Admirals Roberto Rojas.

L'effetto pandemia si esaurisce

L'impennata legata alla pandemia nel numero di abbonati di Netflix è diminuita nel primo trimestre e il numero di abbonati è arrivato a 221,6 milioni di membri contro il consensus di 224,5 milioni di membri. Le entrate di Netflix sono state penalizzate dalla condivisione di password e account da parte dei nuclei familiari.

Fonte: MetaTrader 5 Azioni Netflix Grafico a 5 anni (settimanale). Acquisito il 22 aprile 2022.

"Tecnicamente parlando, il prezzo è attualmente a livelli che non si vedevano dal 2018 al suo importante livello di supporto rappresentato dalla banda rossa inferiore intorno ai 230 dollari per azione. È molto importante prestare attenzione all'azione del prezzo intorno a questo livello di supporto perché la perdita di questo livello di supporto potrebbe aprire le porte a un ulteriore pullback che porti il prezzo a cercare i suoi prossimi livelli di supporto nei 200 e 130 dollari per azione", ha detto Roberto Rojas.

La vera performance di Netflix

Le prospettive non sono chiare, dato che gli investitori continuano a valutare le vere prestazioni dell'azienda. I punti di forza competitivi di Netflix sono nella sua creatività e popolarità tra gli spettatori e i contenuti dell'azienda fanno appello a chi cerca intrattenimento in tutto il mondo.

Quanto può durare il sell-off? La tendenza al ribasso può continuare se il titolo dovesse continuare a scendere attraverso i livelli di supporto, ha commentato Roberto Rojas. "Questi forti cali hanno causato la perdita di diversi importanti livelli di supporto, tra cui la forte rottura sotto la sua media mobile a 200 periodi, e il crossover verso il basso delle sue medie, confermando rottura dopo rottura".

È possibile un rimbalzo? "Se il prezzo delle azioni non dovesse riuscire a rimanere costantemente sopra i 330 dollari per azione, il sentiment continuerà ad essere negativo", ha detto Roberto Rojas.

A lungo termine, potrebbe esserci un lieto fine per la storia di Netflix. Sul lato positivo, gli utili per azione hanno battuto le aspettative e il CFO di Netflix Neumann ha detto che la società si aspetta di continuare a crescere il numero di abbonati e i ricavi per l'intero anno 2022.

