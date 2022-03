Prezzo del petrolio volatile in vista di un'intensa giornata di trading

Marzo 24, 2022 15:54

I prezzi spot del petrolio sono volatili e i mercati azionari globali perdono punti a causa dell'inflazione e delle tensioni geopolitiche che pesano sul sentiment del rischio in vista di una giornata di trading intensa.

Notizie macroeconomiche

Markit rilascia oggi il rapporto PMI di marzo per la Germania. A seconda della reazione ai risultati, questo evento potrebbe muovere la coppia EURUSD. Il settore manifatturiero dell'Eurozona deve affrontare delle difficoltà sotto forma di prezzi elevati del greggio e costi crescenti per i processi industriali, oltre all'incertezza sul futuro del commercio con la Russia in mezzo al conflitto in Ucraina.

Notizie sul trading nel Regno Unito

Il rapporto Markit Services di marzo per il Regno Unito esce oggi con un possibile effetto a catena sui cross del GBP. Il benchmark è stato rialzista per febbraio appena prima dell'escalation dei rischi geopolitici che hanno pesato sul sentiment per tutto marzo.

Coppie di valute CHF

Occhio alle coppie di valute CHF in vista della decisione sui tassi d'interesse della Banca Nazionale Svizzera (SNB) di questa mattina. Mentre il clima di politica monetaria globale diventa aggressivo sugli alti tassi di inflazione, l'attuale tasso chiave della SNB è a meno dello 0,75%.

USD - Ordini di beni di lunga durata

L'ultimo evento di trading segnalato in rosso per oggi è il rapporto sugli ordini di beni di lunga durata degli Stati Uniti per febbraio. L'alta inflazione potrebbe aver avuto un impatto sul sentiment dei consumatori per il mese e l'USD potrebbe muoversi, a seconda della reazione del trading market alla notizia.

I commercianti di petrolio greggio sono sensibili ai rischi dell'offerta

I nervi degli investitori sono tesi mentre i rischi sul lato dell'offerta riappaiono nel Mar Caspio, da dove viene trasportato gran parte del greggio russo. I prezzi spot del greggio sono balzati di circa il cinque per cento sulle notizie di interruzioni dell'approvvigionamento, prima di placarsi. È probabile che la volatilità emerga in caso di incidenti simili nella regione e prima di una riunione cruciale dell'OPEC.

L'Europa si è rivolta all'OPEC per ottenere un alleggerimento delle forniture di petrolio e il gruppo si riunisce la prossima settimana, il 31 marzo. Finora, l'OPEC ha ignorato le richieste di aumentare le forniture sulla base del fatto che la domanda mondiale di petrolio greggio è invariata a 4,2 mb/g.

Prezzi spot dell'oro sostenuti

I prezzi dell'oro spot sembrano sostenuti nel mezzo dell'incertezza in corso. L'investimento come bene rifugio è saldamente in pista mentre la geopolitica e l'inflazione mantengono il sentiment diffidente e gli strumenti finanziari reattivi alle notizie.

