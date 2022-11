I prezzi nel Regno Unito aumentano dell'11,1% a ottobre, le prossime mosse della BoE?

Novembre 16, 2022 12:47

L'inflazione nel Regno Unito è salita all'11,1% in ottobre rispetto al 10,1% di settembre, segnando un massimo di 41 anni grazie ai prezzi dell'energia. Cosa significa questo per la Bank of England (BoE)?

Nella riunione di novembre, la BoE ha votato con una maggioranza di 7-2 per aumentare la guidance sui tassi di interesse al 3%, con un incremento dello 0,75%. Solo due membri del comitato hanno votato per un aumento dei tassi al di sotto dello 0,75% e gli ultimi dati sull'inflazione potrebbero rafforzare l'argomentazione a favore di un aumento maggiore nella prossima riunione del 15 dicembre.

Il tasso di inflazione target del 2% è ancora lontano al momento in cui scriviamo, e potrebbero essere necessari altri mesi di aumenti persistenti dei tassi per vedere un calo dei prezzi. Sebbene la crescita sia rallentata negli ultimi mesi, il mercato dell'occupazione è ancora un punto di forza e, ironia della sorte, questo potrebbe alimentare l'inflazione complessiva, dal momento che la domanda dei consumatori può soddisfare gli aumenti dei prezzi dei fornitori.

Dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, i dazi doganali sulle importazioni dal blocco limitano l'accesso dei consumatori a beni e servizi a basso prezzo, aumentando le pressioni inflazionistiche.

Se a dicembre la BoE dovesse fare un altro grande balzo in avanti nella politica dei tassi d'interesse, potrebbe sostenere il valore della sterlina rispetto a un dollaro USA forte, poiché il tasso d'interesse chiave del Regno Unito si avvicinerebbe all'attuale tasso del 4% della Federal Reserve.

CAD

Per quanto riguarda le altre notizie sull'inflazione, il Canada pubblicherà oggi il tasso di inflazione annuale di ottobre. Precedentemente al livello del 6,9%, il consenso del mercato vede il dato invariato al 6,9%. Se i risultati dovessero essere inaspettati, potrebbero influenzare le coppie di valute CAD ed eventualmente la prossima decisione della Bank of Canada (BoC) sui tassi di interesse. La BoC ha aumentato i tassi di interesse overnight a breve termine al 3,75% in ottobre e la sua prossima riunione si terrà il 7 dicembre. La banca centrale canadese prevede che la crescita globale rallenterà all'1,5% nel 2023, e anche questo potrebbe essere un fattore nella decisione di dicembre.

AUD

Giovedì l'Australia annuncerà gli ultimi dati sul tasso di disoccupazione di ottobre. Precedentemente al 3,5%, il consensus di mercato prevede un risultato del 3,6%. Qualsiasi risultato superiore o inferiore al consenso potrebbe far muovere le coppie di valute AUD.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.