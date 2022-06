5 modi in cui la testimonianza di Powell potrebbe muovere le coppie dell'USD

Giugno 22, 2022 13:13

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell testimonierà oggi davanti al Congresso in quello che potrebbe essere un discorso in grado di influenzare il mercato. Ecco cinque modi in cui la sua testimonianza potrebbe far muovere le coppie di valute dell'USD, tenendo presente che è a capo della banca centrale della più grande economia del mondo.

Segnali sui rialzi dei tassi di interesse in corso

La testimonianza di Powell potrebbe fornire indizi sul livello della prossima decisione della Fed sui tassi di interesse, prevista per il 26-27 luglio. I mercati azionari sono rimasti scossi dal rialzo dello 0,75%, superiore alle attese, della decisione di giugno e hanno subito un brusco calo.

I mercati valutari, e in particolare il dollaro USA, hanno reagito in un altro modo. L'USD è stato sostenuto dalle aspettative di un aumento dei tassi d'interesse e dal potenziale miglioramento dei rendimenti degli asset denominati in USD, come i Treasury e i depositi di risparmio in USD. Con l'aumento dell'USD, la valuta si è rafforzata nei confronti di altre major come la sterlina e l'euro. Le valute dei mercati emergenti sentono la pressione di un dollaro forte, sia in termini di scambi valutari che di prezzo delle importazioni di greggio denominate in dollari.

Se durante il discorso di Jerome Powell dovesse emergere una retorica più aggressiva, ciò potrebbe fornire ulteriore sostegno all'USD.

Segnali di pausa nei rialzi dei tassi di interesse

C'è la possibilità che il capo della banca centrale parli della "pausa" nei rialzi dei tassi di interesse a settembre, e se la pausa non venisse menzionata, gli operatori di mercato potrebbero pensare che la Fed non interromperà il suo orientamento aggressivo fino a quando l'inflazione non sarà domata.

La Fed ha deciso di aumentare i tassi di interesse di riferimento di circa lo 0,5% ad ogni riunione fino a settembre, quando farà una pausa per valutare l'economia e lo stato dell'inflazione. La banca centrale è già uscita dal seminato, nel senso che l'ultimo aumento dei tassi di interesse è stato dello 0,75% invece che dello 0,5%, quindi è molto probabile che una pausa non sia più in programma.

Cosa significa questo per le coppie di valute dell'USD? Un USD sempre più forte e controparti più deboli è una tendenza che potrebbe avere dei limiti. Il dollaro USA è collegato ai prezzi delle esportazioni americane e se il dollaro USA continuasse a salire, inciderebbe sulla competitività delle esportazioni statunitensi, minando le prospettive di crescita economica, il che significa che a lungo termine il dollaro USA potrebbe indebolirsi.

Aspettative di inflazione

L'inflazione rimane elevata" è un tema spesso ripetuto nelle dichiarazioni mensili di politica monetaria della Federal Reserve. Il discorso di Jerome Powell sarà seguito con attenzione per le aspettative di inflazione della Fed e qualsiasi riferimento a un'inflazione troppo alta potrebbe influenzare i cross valutari dell'USD.

Commenti sugli eventi geopolitici

Gli eventi geopolitici, come il conflitto in Ucraina, possono influenzare in modo determinante le aspettative di crescita del PIL e di inflazione della Federal Reserve, in quanto influiscono sull'inflazione dei prezzi delle materie prime e sul sentiment del mercato.

Aspettative di crescita del PIL

La Fed è cautamente ottimista sulla crescita del PIL negli Stati Uniti. Qualsiasi cambiamento in questa posizione potrebbe significare una resistenza per l'USD, poiché le prospettive della valuta dipendono in larga misura dalla crescita economica.

Tra le altre notizie di trading, il Regno Unito ha pubblicato oggi i dati sull'inflazione, molto attesi. Il tasso di inflazione è salito come previsto dal 9% di aprile al 9,1% di maggio.

Infine, la Banca del Canada ha pubblicato i dati relativi all'IPC per il mese di maggio. Si prevede che il tasso di inflazione annuale sia salito al 5,9% a maggio rispetto al 5,7% di aprile.

