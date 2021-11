Il presidente Joe Biden elegge Jerome Powell, che continuerà il suo mandato alla guida della Fed

È stata una giornata intensa sui mercati finanziari, e possiamo evidenziare la forte volatilità causata durante la sessione di ieri. Vale a dire la volatilità nel settore delle telecomunicazioni europee dopo l'offerta pubblica di acquisto del gruppo di investimento KKR a Telecom Italia per un totale di 11.000 milioni di euro, assumendo il costo del debito attuale della società. Questa è la seconda mossa fatta da questo fondo dopo l'acquisizione della società spagnola MásMóvil lo scorso 2020.

Per quanto riguarda i dati macroeconomici, durante la sessione di oggi, abbiamo ricevuto i dati preliminari del PMI dei settori dei servizi e manifatturiero nel Regno Unito, Francia, Germania e tutta la zona euro. La tendenza generale è stata quella di ottenere dati migliori del previsto dopo diversi mesi di calo, anche se bisognerà aspettare di conoscere i dati definitivi per verificare se questo miglioramento è davvero confermato.

Dulcis in fundo, l'attenzione del mercato è concentrata sulla decisione di Joe Biden di mantenere Jerome Powell come presidente della Federal Reserve statunitense per un secondo mandato. Questa scelta è avvenuta in un momento chiave per il futuro dell'economia, poiché un cambiamento nella presidenza della Fed potrebbe causare una svolta nella politica economica proprio quando si osservano diversi problemi a livello globale.

Powell supera il candidato democratico Brainard, anche se diventerà il vicepresidente di questo organismo. Brainard è considerata più propensa a mantenere una politica più accomodante o permissiva rispetto all'attuale politica di taglio degli stimoli monetari, quindi questa decisione si impegna per la stabilità in un momento cruciale dando così tranquillità agli investitori.

Questa decisione aumenta la probabilità che nel corso del 2022 ci si possa trovare con rialzi dei tassi negli Stati Uniti, sostenendo così la forza del dollaro americano che stiamo osservando durante gli ultimi mesi. Come l'aumento dell'indice del dollaro dello 0,54% durante la sessione di ieri ha segnato i massimi durante la sessione di oggi a 96,61 dollari.

Tecnicamente parlando, durante la scorsa settimana abbiamo potuto osservare un proseguimento ribassista dell'EUR/USD che è stato segnato dalla forza del dollaro dopo essere salito dello 0,95% settimanale. Questo ha causato un forte impulso ribassista all'EUR/USD dopo la rottura degli importanti livelli di supporto di 1.14944 e 1.14223.

Questo forte slancio ribassista ha portato, durante il mese di novembre, l'EUR/USD a perdere il 2,6%, raggiungendo l'importante livello di supporto di 1,12374, continuando con la tendenza al ribasso iniziata dopo aver confermato la formazione del triplo massimo nella banda verde inferiore. Al momento, sembra che la tendenza al ribasso continui fortemente, quindi bisogna stare molto attenti al comportamento al suo attuale livello di supporto, poiché la perdita di questo aprirebbe le porte ad un ulteriore calo alla ricerca del livello di 1,11675 o addirittura alla ricerca del livello psicologico di 1,10.

Al contrario, se il prezzo riuscisse a mantenere questo livello di supporto non possiamo escludere una correzione al rialzo alla ricerca della sua media mobile bianca a 18 sessioni che attualmente agisce come livello di resistenza principale intorno al livello di 1,14200.

Fonte: Grafico giornaliero EURUSD dalla piattaforma MetaTrader 5 di Admirals. Intervallo di dati: dal 3 settembre 2019 al 23 novembre 2021. Eseguito il 23 novembre 2021 alle 09:45 CET. Si prega di notare che i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Evoluzione degli ultimi 5 anni:

2020 = +8,93%

2019 = -2.21%

2018 = -4.47%

2017 = +14.09%

2016 = -3.21%

