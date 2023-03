I mercati si concentrano sui rapporti sul PIL di Stati Uniti e Regno Unito

Marzo 29, 2023 14:08

I rapporti sul PIL degli Stati Uniti e del Regno Unito per il quarto trimestre del 2022 attirano l'attenzione degli investitori e dei trader. In Giappone, il governatore uscente della BoJ Haruhiko Kuroda ha dichiarato che "l'economia è più vicina che in passato a raggiungere in modo sostenibile l'obiettivo del 2% di inflazione".

L'inflazione IPC australiana si è attestata al 6,8% su base annua a febbraio, mentre gli analisti di ANZ hanno osservato in un rapporto che "l'indicatore mensile dell'IPC australiano ha mostrato che lo slancio dell'inflazione rimane forte e non sta rallentando così tanto come il calo dell'inflazione annuale suggerirebbe. Insieme ai dati rilasciati in precedenza, questo ci fa ritenere che la RBA aumenterà il tasso di liquidità di 25 punti base nella riunione di aprile".

Un rapporto dell'Istituto GfK pubblicato in mattinata ha mostrato che la fiducia dei consumatori tedeschi è destinata a migliorare in aprile per il sesto mese consecutivo, grazie alla riduzione dei prezzi dell'energia dai massimi storici. Gli economisti di GfK hanno osservato che "la prevista perdita di potere d'acquisto impedisce una ripresa sostenuta della domanda interna. Ciò è indicato anche dal livello ancora molto basso di fiducia dei consumatori".

Rapporto sul PIL USA del 4° trimestre 2022

Giovedì il Bureau of Economic Analysis (BEA) degli Stati Uniti pubblicherà i dati relativi alla crescita del PIL statunitense nell'ultimo trimestre del 2022. Gli economisti suggeriscono che l'economia statunitense si sia espansa del 2,7% su base trimestrale nel quarto trimestre del 2022. Da notare che l'economia del Paese è cresciuta del 3,2% nel terzo trimestre dello scorso anno.

Un'indagine del Census Bureau statunitense ha rivelato che il divario commerciale dei beni è leggermente aumentato a 91,6 miliardi di dollari rispetto ai 91,1 miliardi di dollari di gennaio. Le scorte al dettaglio sono aumentate dello 0,8% nel mese e gli economisti suggeriscono che l'aumento delle scorte potrebbe stimolare la crescita del PIL, prevedendo un dato dell'1-3% nel primo trimestre del 2023.

Venerdì i dati sul PIL del Regno Unito nel quarto trimestre del 2022

Venerdì gli operatori avranno l'opportunità di esaminare i dati sul PIL del Regno Unito per il quarto trimestre del 2022, forniti dall'Office for National Statistics (ONS). Gli analisti di mercato si aspettano che i dati mostrino che l'economia è rimasta invariata nell'ultimo trimestre.

Un'indagine dell'ONS pubblicata il 10 marzo ha mostrato che l'economia del Regno Unito è cresciuta dello 0,3% su base mensile a gennaio, un dato superiore a quello dello 0,1% previsto dagli economisti. Il Regno Unito rimane l'unica economia del G7 a non essersi completamente ripresa dalle conseguenze della pandemia di coronavirus. La Banca d'Inghilterra e l'Office for Budget Responsibility (OBR) prevedono una recessione di cinque trimestri a partire dal 1° trimestre 2023, ma i dati pubblicati non sembrano essere in linea con le loro previsioni.

Inflazione dell'IPC di Tokyo a febbraio

Giovedì sera l'Ufficio Statistico giapponese dovrebbe pubblicare i dati relativi all'IPC di Tokyo di marzo. Gli analisti di mercato prevedono un'inflazione del 3,2% su base annua. Gli economisti sottolineano che l'inflazione CPI giapponese di febbraio è diminuita soprattutto a causa dell'implementazione dei sussidi governativi per l'energia.

Cina: PMI manifatturiero/non manifatturiero NBS a marzo

La Federazione cinese della logistica e degli acquisti (CFLP) pubblicherà i dati relativi ai PMI manifatturieri e non manifatturieri di marzo. Secondo gli analisti di mercato, il PMI manifatturiero si attesterà a 51,2 e il PMI non manifatturiero a 54,9. Entrambi i dati dovrebbero essere inferiori a quelli di marzo. Entrambi i dati dovrebbero essere inferiori a quelli di febbraio.

Gli analisti di ING hanno avvertito che la sostenibilità del rimbalzo di febbraio è incerta e hanno ribadito che il settore dei servizi cinese probabilmente supererà il settore manifatturiero quest'anno.

