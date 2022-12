3 modi per seguire le trading news sulle piattaforme dei social

Dicembre 23, 2022 12:48

Le piattaforme dei social media sono fonti affidabili di notizie commerciali?

Si tratta di una domanda importante se si considera la portata e l'influenza delle piattaforme di social media nel 21° secolo. Twitter ha 400 milioni di utenti e Facebook ha raggiunto la cifra impressionante di 2,9 miliardi di utenti attivi. La rete aziendale LinkedIn vanta 756 milioni di utenti e YouTube ha 2,3 miliardi di utenti. Quasi la metà degli americani legge le notizie sui social media. Questo dato la dice lunga sulla quantità di informazioni disponibili e sulla necessità di connettersi e rimanere informati.

La maggior parte dei portali di notizie finanziarie affermati sono attivi sui social media e non è raro che i trader sentano le notizie sui mercati prima su Twitter o Facebook. Tuttavia, a prescindere dalla velocità con cui le informazioni viaggiano sui social media attraverso le condivisioni e i commenti, ci sono grandi differenze tra una fonte di notizie qualificata e una fonte di notizie non qualificata.

Altrettanto importante della notizia stessa è la reazione del mercato alla notizia. Le reazioni del mercato possono avvenire in tempo reale sulle piattaforme dei social media, offrendo informazioni vitali sul fattore umano e sulle emozioni suscitate da cambiamenti improvvisi.

Poiché i social media sono diventati parte integrante dei mezzi di comunicazione di massa e alcuni di essi, come Meta Platforms, sono titoli a grande capitalizzazione, ecco tre modi potenziali per approcciare le notizie finanziarie su queste piattaforme come principianti.

1. Considerare la qualità della fonte

È fondamentale considerare la qualità della fonte, chiedendosi se le informazioni provengono da una pubblicazione finanziaria affermata o da un'altra fonte affidabile. Quando la notizia è abbastanza significativa da diventare virale, verrà condivisa su migliaia di account collegati. Controllate l'articolo per assicurarvi che sia un articolo qualificato, perché sono tenuti a fare controlli incrociati sulle loro storie per confermare l'accuratezza dei fatti.

Una volta trovato l'articolo originale, verificate le fonti citate per capire quanto siano fondati i fatti. Per esempio, in un articolo in cui si parla di Elon Musk che si dimette da Twitter, la fonte principale sarebbe una citazione diretta di Elon Musk sulla sua decisione.

Attualmente, Elon Musk è CEO di Twitter e ha un account seguito da oltre 100 milioni di utenti, il che significa che i tweet sono una fonte primaria di informazioni sul leader aziendale. Uno dei problemi è assicurarsi che l'account che si sta seguendo sia quello autentico di Elon Musk, poiché esistono molte parodie e imitazioni. Si tratta di un problema comune a tutte le piattaforme di social media, da verificare quando si leggono notizie finanziarie. Dopotutto, questo leader d'azienda è anche a capo di un altro titolo blue-chip, Tesla Motors, per cui è importante seguire l'account Twitter autentico.

2. Pregiudizi

I pregiudizi sono due quando si esaminano le informazioni. Una è quella derivante dalle opinioni degli utenti dei social media, l'altra è quella dello spettatore. Filtrare i fatti attraverso il setaccio della consapevolezza dei propri e altrui pregiudizi può essere utile per scoprire le perle di informazione rilevanti per il mercato.

Per esempio, una storia in corso sulla visione del metaverso del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg ha un'infinità di opinioni da parte di osservatori, esperti di realtà virtuale e pubblicazioni che si occupano di tecnologia. È probabile che queste opinioni vengano condivise sugli account dei social media delle testate, alcune delle quali potrebbero essere influenti. Anche se le opinioni potrebbero essere valide, possono essere verificate controllando l'account Facebook di Mark Zuckerberg per ottenere informazioni dirette dalla fonte.

Mark Zuckerberg pubblica anche post sugli altri canali social media di Meta Platform: WhatsApp e Instagram. I post sono una finestra sulla strategia aziendale e uno specchio dei suoi obiettivi come CEO. Alcuni dei post di Mark Zuckerberg potrebbero essere abbastanza significativi da far muovere il prezzo delle azioni della società, quindi vale la pena tenere d'occhio i suoi aggiornamenti su Facebook.

3. Eventi geopolitici e di sanità pubblica

Gli eventi geopolitici e di salute pubblica possono muovere i mercati e, nell'era dei social media, le notizie spesso provengono da fonti di base, dalle persone che vivono nel paese interessato. L'impatto della COVID-19 su diverse comunità è stato ampiamente condiviso sui social media, ad esempio. Sono state evidenziate le carenze alimentari a causa dell'interruzione delle catene di approvvigionamento. La distribuzione dei vaccini è stata condivisa dalle grandi aziende farmaceutiche, in un altro esempio.

Le informazioni che si trovano sui social media possono essere verificate su Google News e confermate leggendo almeno un'altra fonte affidabile. Questa potrebbe includere il comunicato stampa originale di un'azienda farmaceutica o un articolo di una società di media affermata.

In conclusione, le piattaforme dei social media sono una fonte significativa di notizie sul trading, a patto che si effettui un controllo incrociato con altre fonti affidabili e si tenga presente la consapevolezza dei pregiudizi e la possibilità di informazioni fuorvianti provenienti da account falsi.

