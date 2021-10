Cosa sta succedendo al prezzo dell'argento?

Ottobre 01, 2021 16:00

In seguito alla diffusione della pandemia, sia l'oro che l'argento hanno sperimentato un forte rally dovuto alla successiva incertezza generata nei mercati finanziari. Questa situazione di grande confusione ha portato l'oro a superare i 2.000 USD per oncia, mentre l'argento ha raggiunto livelli vicini ai 30 USD. Tuttavia, da allora, entrambi i metalli preziosi stanno vivendo un forte consolidamento, portando il prezzo dell'argento a stabilire un forte e ampio range laterale, come possiamo vedere nel grafico giornaliero qui sotto.

Entrambi i mercati dell'oro e dell'argento sono strettamente controllati dalle cosiddette banche dei lingotti. Queste banche fissano i prezzi essendo in grado di creare argento e oro con carta, in un modo simile a quello in cui le banche private riescono a creare denaro attraverso i depositi e le riserve di liquidità. Tuttavia, questo scenario potrebbe cambiare radicalmente dopo la prossima introduzione degli accordi di Basilea III nel gennaio 2022.

Questa riforma significherà che l'oro nella sua forma tangibile sarà classificato come un asset a rischio zero, mentre l'oro cartaceo non avrà questa classificazione. Ciò significa che le banche che lavorano con questo tipo di prodotto dovranno aumentare le loro riserve aggiuntive, incrementando così la domanda di questo tipo di asset, il che potrebbe portare ad un forte aumento della volatilità di questo tipo di prodotti, aumentando sia il prezzo dell'oro che dell'argento spot.

Se ci concentriamo sull'argento, durante le ultime settimane possiamo osservare che il prezzo sta seguendo un canale ribassista, che lo ha portato a rompere momentaneamente al ribasso l'importante livello di supporto rappresentato dalla banda rossa. Non bisogna dimenticare che, oltre ad essere un metallo prezioso, l'argento viene utilizzato anche per scopi industriali grazie alla sua alta conduttività, quindi la crisi dei semiconduttori e della produzione di microchip potrebbe influenzare negativamente il prezzo. Tuttavia, non appena il prossimo anno la normalità dovesse tornare in questo settore, la domanda di argento per questo tipo di utilizzo si ristabilirebbe progressivamente.

Il prezzo si trova in un punto critico, perché la perdita di questo importante livello di supporto rischia di aprire la porta ad un ulteriore pullback alla ricerca dei suoi prossimi livelli di supporto a 19,655 e 18,847 dollari per oncia; ma è pur vero che se le previsioni di cui sopra si verificassero, queste potrebbero essere un buon punto per considerare posizioni long.

D'altra parte, affinché il prezzo possa sperimentare uno slancio al rialzo nel breve termine, è importante che sia in grado di mantenere i suoi livelli attuali, anche se finché non rompe il suo importante canale ribassista, non ci si può aspettare molto al rialzo.



Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero Silver. Intervallo di date: 8 luglio 2019 - 1 ottobre 2021. Data di acquisizione: 1 ottobre 2021. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020: 47,66%

2019: 15,20%

2018: -8,57%

2017: 6,34%

2016: 15,08%

