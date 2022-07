Notizie di trading per principianti: Qual è il tuo stile di Trading e di Investimento?

Giugno 30, 2022 18:05

In questo articolo scoprirete di più su questi diversi stili di trading e di investimento:

Day Trading

Scalp Trading

Swing Trading

Trading di posizione

News Trading

I trader e gli investitori si avvicinano ai loro obiettivi finanziari in modo individuale, ma in linea di massima esistono cinque diversi stili tra cui scegliere. I seguenti stili sono validi per i mercati Forex e Azioni, ETF e Indici.

Day Trading

Il day trading è noto anche come trading intraday.

Durante i giorni feriali, l'orario di trading si estende ai fusi orari di Asia, Europa e Stati Uniti. Ciò significa che è possibile operare in qualsiasi momento. I day trader tendono a limitare il loro trading a un periodo di 24 ore, inserendo e chiudendo le operazioni nello stesso giorno.

Le operazioni effettuate con questo stile possono durare diverse ore e spesso si basano su time frame di quattro ore o di un'ora durante la ricerca con i grafici dell'analisi tecnica. Una caratteristica del day trading è la frequenza delle operazioni. Quando si fa day trading, le operazioni e gli investimenti vengono normalmente chiusi entro la fine delle 24 ore nel contesto del fuso orario. L'idea è quella di evitare perdite notturne dovute a una volatilità inaspettata.

L'obiettivo del day trading è quello di trarre vantaggio dai movimenti a breve termine dei mercati, motivo per cui questo stile di trading richiede molto tempo e molta attenzione. Le tecniche di gestione del rischio, come gli stop loss, sono importanti da considerare in questo caso.

Scalp trading

Lo scalping fa parte del day trading, con la differenza che gli scalper aprono e chiudono le operazioni molto più rapidamente, a volte in pochi minuti o secondi. Lo scopo dello scalping è quello di entrare e uscire da una posizione di mercato, cogliendo le opportunità a più breve termine. Acquisite esperienza facendo pratica su un conto demo e utilizzate fondi demo prima di operare con il vostro capitale.

Come il day trading, lo scalping richiede molto tempo e attenzione, oltre a ricerca, gestione del rischio ed esperienza.

Swing Trading

Una volta che gli swing trader aprono un'operazione, possono impiegare diversi giorni per chiuderla. L'obiettivo è quello di cogliere singole opportunità nell'ambito di un ampio movimento di mercato, come una chiara tendenza al ribasso o al rialzo. Nel caso di una tendenza al ribasso, uno swing trader può cercare di aprire una posizione short il prima possibile e di uscire quando il trend tocca il fondo. In un trend rialzista, l'idea sarebbe quella di aprire la posizione al prezzo più basso possibile e di uscire al prezzo più alto possibile all'interno del trend.

In questo scenario si effettuano meno operazioni, il che significa che lo swing trading richiede meno tempo, ma, come tutto il trading, richiede attenzione, ricerca e gestione del rischio per ottenere risultati a lungo termine.

Position Trading

I position trader tendono ad assumere posizioni a lungo termine che durano mesi o anni, ignorando gli alti e bassi a breve termine dei mercati.

Il posizionamento può anche riferirsi all'assunzione di posizioni strategiche durante i movimenti ciclici del mercato o alla realizzazione di operazioni strategiche durante le offerte pubbliche iniziali (IPO). Per movimenti ciclici del mercato intendiamo settori che salgono o scendono con l'economia, come l'edilizia o il settore immobiliare.

Il trading di precisione può essere definito anche posizionamento. In questi casi, i trader possono prendere posizione proprio all'apertura del mercato in ogni regione per trarre vantaggio a breve termine dal trading istituzionale degli hedge fund e delle banche centrali. Il flusso di risorse provenienti dal trading istituzionale può muovere i mercati nel breve periodo. Le banche centrali, in particolare, hanno interesse a negoziare strumenti auriferi e valutari, in quanto vengono utilizzati come riserve per il sistema finanziario.

News Trading

Un altro stile di trading importante è il News Trading. Ogni volta che un Paese annuncia un aggiornamento sulla performance economica, i trader di Forex lo considerano un'opportunità per aprire posizioni sul risultato. Gli eventi di news trading si verificano ogni giorno della settimana e coincidono con altri stili di trading, come il day trading e lo swing trading. Gli eventi di trading possono avere un impatto a breve termine sul mercato durante la loro pubblicazione, ma nel tempo riflettono una tendenza a lungo termine dell'economia.

Il tempo necessario dipende dalla frequenza degli eventi di trading su cui ogni trader decide di operare, ma come in tutti gli altri stili, la gestione del rischio e una solida ricerca sono fondamentali per migliorare le performance.

Infine, ci sono alcuni altri fattori da considerare. Scegliete con cura i vostri obiettivi, manteneteli realistici e comprendete la vostra propensione al rischio, per evitare di andare fuori strada come principianti. Investite o fate trading solo con il capitale che potete permettervi di perdere e tenete traccia delle vostre prestazioni con un diario di trading che vi aiuti ad analizzare la vostra percentuale di successo rispetto a quella di fallimento e la vostra percentuale di rischio rispetto a quella di ricompensa.

