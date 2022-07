Notizie di trading per principianti: Quali notizie leggono i Trader?

Vuoi sentire prima le buone o le cattive notizie?

Di solito, quando viene posta questa domanda, viene offerta una scelta. Nel caso delle notizie finanziarie, la scelta non è così chiara: la risposta dipende molto dalla fonte e dal tipo di articolo che si sta leggendo. Se la notizia è buona o cattiva, dipende anche dai propri pregiudizi personali. Questo può assumere la forma di operazioni e investimenti che si hanno in mano e che si è interessati a fare, oppure quella dei propri obiettivi finanziari.

Il pregiudizio di conferma si verifica quando si leggono articoli di notizie che concordano solo con la propria valutazione di una situazione finanziaria.

Ad esempio, ci si convince che un'azione in proprio possesso pagherà un buon dividendo in un determinato trimestre perché si legge un articolo di una fonte affidabile che afferma che le vendite del prodotto X sono andate bene durante il periodo. Poi si cerca "vendite del prodotto X" e si leggono altri articoli che parlano dell'andamento delle vendite. Questo conferma la certezza che ci sarà una forte distribuzione di dividendi. A causa del pregiudizio di conferma, si potrebbe ignorare altri articoli di notizie che discutono aspetti diversi della performance del titolo, come il calo delle vendite di altre linee di prodotti o l'aumento dei rimborsi del debito.

Avere un pregiudizio è naturale e sarebbe difficile prendere decisioni se non avessimo un nostro approccio all'assunzione di una posizione. Essere consapevoli dei propri pregiudizi può essere utile per le tecniche di gestione del rischio, come l'imposizione di stop loss quando si fa trading o la diversificazione delle posizioni azionarie quando si investe nei mercati azionari. Anche se si crede fermamente in un articolo e nei propri obiettivi finanziari, il rischio di mercato va tenuto presente.

Tipi di notizie

Esistono due tipi principali di notizie finanziarie: le hard news e le soft news. Nella categoria delle hard news rientrano i semplici fatti e le cifre di benchmark economici come le vendite al dettaglio; la gestione di casi legali aziendali; i rilasci di nuovi prodotti significativi; gli eventi geopolitici dirompenti e i risultati finanziari annunciati dalle società quotate in borsa.

La categoria delle soft news comprende le opinioni, le interviste, i commenti, le speculazioni, le pagine dedicate alla società, i profili delle personalità del mondo degli affari e le recensioni delle performance dei prodotti.

Le hard news (notizie forti)

Le notizie più importanti in MetaTrader 5 si presentano in questo modo:

Fonte: Calendario MetaTrader 5 di Admirals. Data di acquisizione: 21 luglio 2022.

Si tratta di comunicati economici di riferimento che forniscono ai trader informazioni fondamentali sulla domanda e sull'offerta, aiutandoli a definire per esempio le aspettative sui livelli di prezzo delle diverse materie prime.

Altri tipi di notizie importanti sono i rapporti sugli utili, i nuovi ordini significativi, le dimissioni o l'assunzione di alti funzionari aziendali e le reazioni agli eventi geopolitici.

Fonte: Notizie Admirals MetaTrader 5. Data di acquisizione: 21 luglio 2022.

È più facile vedere il collegamento tra le notizie hard e le reazioni del mercato, poiché le notizie si basano direttamente sullo strumento reale.

Le soft news (notizie leggere)

Le soft news si basano meno su fatti e cifre e più spesso su opinioni, interessi umani e speculazioni. Questo tipo di notizie sfuma il confine tra intrattenimento e informazione e cerca di coinvolgere le emozioni. È più difficile collegare gli articoli di soft news direttamente al trading e agli investimenti, poiché gli argomenti possono essere diversi gradi di distanza da uno strumento finanziario.

Analisi critica contro la semplice accettazione delle notizie

È un errore comune accettare semplicemente ciò che si legge nelle notizie, dopo tutto si tratta della parola scritta, che tutti ci insegnano a rispettare fin da piccoli. Applicare un filtro critico è importante perché ciò che si legge può influenzare il modo in cui si opera o si investe. Un modo per analizzare le notizie è quello di chiedersi se siano hard o soft e quanto siano significative in termini di reazione del mercato. Un altro modo è quello di fare un controllo incrociato delle stesse notizie con diverse fonti.

Qualità e fiducia delle fonti

Le fonti non sono tutte uguali, alcune sono più affidabili di altre. Verificate la qualità, la longevità, l'esperienza e la parzialità della fonte: anche le fonti di notizie hanno i loro pregiudizi.

Verifica dei fatti

La verifica dei fatti è relativamente accessibile su Internet quando si tratta di notizie concrete, perché questi articoli si basano su annunci di servizi pubblici come i dipartimenti statistici governativi.

Ad esempio, quando il governo statunitense annuncia gli ultimi dati sulla crescita del PIL, rilascia una dichiarazione sul sito web del Bureau of Economic Analysis (BEA). Ricontrollare i fatti può aiutare a capire se la fonte è affidabile o meno.

Tempismo delle operazioni con il flusso di notizie

Non c'è dubbio che i trader e gli investitori debbano seguire le notizie concrete più attentamente. Fatti e cifre costituiscono una solida base per aiutare a prendere decisioni di trading e investimento. Le soft news possono offrire utili informazioni di base, ma non sono il modo migliore per informare la propria routine di trading e investimento.

Come principiante, dovresti imparare a sincronizzare le tue operazioni con il flusso di notizie e uno dei modi migliori per farlo è iscriverti ai webinar gratuiti di Admirals e assistere alle sessioni di trading dal vivo condotte da trader esperti.

