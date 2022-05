Notizie di trading per principianti - Approfondimento sul calendario Forex

Maggio 26, 2022 17:59

Hai appena iniziato il tuo viaggio nei mercati finanziari? I nostri articoli per principianti trattano diversi tipi di analisi, come l'analisi tecnica e l'analisi fondamentale, in modo che tu possa scegliere quella o quelle più adatte al tuo stile di investimento e di trading. In questo articolo parleremo del calendario Forex e di come utilizzarlo quotidianamente per orientarsi nel trading Forex e nell'investimento azionario.

Il calendario Forex è ricco di notizie economiche ad alto impatto e in movimento sul mercato che hanno un effetto a catena sulle decisioni di trading e di investimento. Il Calendario Forex di Admiral è composto da sette componenti, ognuno dei quali ci fornisce un'informazione importante.

Tempo, Valuta e Impatto

A sinistra si trova l'ora dell'annuncio delle notizie economiche. Il Calendario Forex può essere impostato sul proprio fuso orario. L'ora dà un'idea di quando inizierà una potenziale reazione nei mercati di trading.

La valuta varia a seconda del paese che annuncia i risultati delle ultime indagini economiche. L'USD si muoverà probabilmente in base ai dati economici degli Stati Uniti, l'EUR in base agli sviluppi economici dell'Eurozona e così via. La forza o la debolezza di ciascuna valuta si basa sul sentiment dei trader nei confronti delle ultime notizie sullo stato di salute dell'economia.

I colori verde, arancione e rosso indicano la volatilità prevista per la valuta. Il verde indica un basso impatto, l'arancione un impatto maggiore e il rosso l'impatto massimo.

Successivamente, diamo uno sguardo agli eventi stessi.

Notizie economiche, risultati precedenti, previsionali ed effettivi

Il Calendario Forex Admirals contiene una descrizione dell'evento di trading, come le decisioni sui tassi di interesse e altri importanti sviluppi economici.

La colonna Risultati Effettivi ci mostra i risultati della decisione sui tassi di interesse e di indagini come la Spesa per il Capitale Privato e molte altre. La colonna Previsioni è un'opinione di consensus sul risultato ed è disponibile prima dell'annuncio. La colonna Precedente mostra un risultato passato a titolo di confronto.

Come interpretare le notizie di trading:

Se i risultati effettivi differiscono notevolmente dalle previsioni, è possibile che si verifichi una volatilità nella relativa valuta.

Una differenza più marcata può causare movimenti di mercato maggiori.

Bisogna tenere presente che le previsioni si basano su probabilità e opinioni e che, quando si fa trading sulle notizie, fare ricerche sull'evento e imparare dagli esperti è una mossa astuta.

I webinar di Admirals sono condotti da esperti dei mercati del trading e degli investimenti e la maggior parte delle sessioni sono gratuite. Partecipa ai nostri webinar per saperne di più!

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.