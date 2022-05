Notizie di trading per principianti - Cos'è un trend ribassista?

Maggio 12, 2022 18:29

Questo articolo risponde alla domanda che ogni principiante del trading deve porsi: cosa sono i trend ribassisti e quanto sono importanti nel trading?

Il termine "mercato ribassista" indica un mercato in cui i prezzi sono in calo. Nei grafici di analisi tecnica, un trend di mercato ribassista è rappresentato da una linea di tendenza discendente.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, Giornaliero - Intervallo di dati: dal 21 ottobre 2021 all'11 maggio 2022 Nota bene: la performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura.

Storia del trend del mercato ribassista

La storia della parola "orso" per descrivere una tendenza al ribasso si pensa derivi dall'antico sport sanguinario dei combattimenti tra tori e orsi. Un altro riferimento storico proviene dall'editore di The Tatler, Richard Steele, che descriveva la "vendita di un orso" come l'attribuzione di un valore reale a un oggetto immaginario.

A prescindere dalle sue origini, l'immagine di un orso scontroso sembra adattarsi al sentiment degli investitori di vendere attività per trovare rendimenti migliori altrove.

Le tendenze ribassiste si manifestano in tutti i tipi di mercati. Un mercato azionario ribassista significa un sell-off in borsa. Un trend ribassista in una coppia di valute o criptovalute del Forex riflette un calo di una delle valute della coppia, con un corrispondente aumento della forza dell'altra valuta.

Le tendenze ribassiste sono l'opposto delle tendenze rialziste. I trend rialzisti implicano un movimento al rialzo dei prezzi di azioni, valute o altri asset come le materie prime.

Di seguito sono illustrati alcuni esempi di trend ribassisti, utilizzando diversi tipi di grafici di analisi tecnica.

Grafico a candele

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5. Grafico giornaliero EURUSD. Timeframe: 21 ottobre 2021 - 11 maggio 2022. Catturato: 11 maggio 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Grafico a barre

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5. Grafico giornaliero EURUSD. Timeframe: 21 ottobre 2021 - 11 maggio 2022. Catturato: 11 maggio 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Grafico a linee

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5. Grafico giornaliero EURUSD. Timeframe: 21 ottobre 2021 - 11 maggio 2022. Catturato: 11 maggio 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Come si può notare, le tendenze ribassiste sono un tema importante nelle notizie di trading e vengono citate continuamente dai media finanziari quando descrivono il movimento dei prezzi di un asset e di un mercato.

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.