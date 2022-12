Notizie di trading per principianti - Come le notizie sull'energia influenzano i mercati

Dicembre 09, 2022 17:59

Le news sull'energia possono spostare l'attenzione del mercato su prodotti e tendenze diverse, spesso con effetti drammatici.

Fino a 50 anni fa, i mercati tradizionali del trading e degli investimenti trascuravano i danni all'ambiente causati dalle emissioni, perché c'erano poche alternative ai combustibili fossili. Nel corso del tempo, a poco a poco, sono emerse prospettive diverse attraverso notizie, studi e ricerche.

Le notizie sono partite dagli attivisti e dagli scienziati ambientalisti già negli anni '70 e sono filtrate lentamente fino alle riviste specializzate più autorevoli. Da lì, gli operatori di mercato hanno iniziato a sentire la necessità di combattere il cambiamento climatico con prodotti che utilizzano energie rinnovabili come il solare e l'eolico.

La consapevolezza ambientale ha cambiato la nostra visione dei prodotti che utilizziamo quotidianamente. Potrebbe sorprendere il fatto che le auto elettriche siano state introdotte per la prima volta già negli anni Venti del XIX secolo e siano state apprezzate per i loro motori puliti. Le macchine sono passate di moda quando le auto a gas sono arrivate sul mercato all'inizio del 1900, quando il Modello T è stato prodotto in massa negli Stati Uniti. Le auto elettriche sono tornate in auge negli anni '90, stimolando gli investimenti nelle aziende di veicoli alternativi.

Più di cinque decenni dopo l'inizio del movimento di sensibilizzazione ambientale, l'Agenzia Internazionale dell'Energia (AIE) ha previsto che le fonti rinnovabili diventeranno la principale fonte di energia globale entro l'inizio del 2025, superando il carbone.

"Le rinnovabili sono l'unica fonte di generazione di energia elettrica la cui quota è prevista in crescita, con quote in calo per la generazione di carbone, gas naturale, nucleare e petrolio". AIE Renewables 2022.

L'entità della proiezione dell'AIE è sbalorditiva e la notizia è stata riportata da molti autorevoli media. È probabile che influisca sui flussi di investimento e cambi l'approccio delle aziende energetiche nei confronti delle rinnovabili. I principali operatori del settore energetico hanno già adottato alternative energetiche pulite e si sono impegnati a bilanciare l'esplorazione e lo sviluppo dei combustibili fossili con le fonti di energia solare, eolica e del moto ondoso.

I titoli dei giornali sull'energia, come le maree nere e altri tipi di danni ambientali, hanno molto peso in questi giorni, incoraggiando le aziende energetiche a dare priorità alle politiche di sicurezza e ambientali. Anche gli investitori e i trader sono ipervigilanti nei confronti delle notizie che riguardano eventi geopolitici o danni alle infrastrutture energetiche.

Le storie dei media fanno parte dell'evoluzione dei mercati energetici. Tra le storie più importanti degli ultimi 10 anni si possono citare il fracking, l'inquinamento atmosferico in Asia, le perdite a Fukushima e la volatilità dei mercati del greggio, solo per citarne alcune.

Le politiche dell'OPEC

Le politiche dell'OPEC sono ampiamente riportate dalla stampa mondiale e determinano aspettative sui prezzi del greggio e ipotesi sulla domanda e l'offerta nei mercati energetici. Poiché le politiche dell'OPEC sono legate direttamente ai risultati economici dei suoi membri, esiste un intero settore mediatico specializzato e influente dedicato all'analisi e alla comunicazione degli ultimi sviluppi.

Come interpretare le notizie sull'energia per i principianti

Se si considera il contesto delle notizie sull'energia, è chiaro quanto sia importante per i trader e gli investitori rimanere aggiornati. Le notizie sull'energia possono spesso essere un catalizzatore per le tendenze settoriali, stimolando nuove idee di prodotti e società pubbliche e influenzando le autorità di regolamentazione del settore.

La considerazione delle notizie sull'energia nelle proprie decisioni finanziarie inizia spesso a casa, con la consapevolezza che i prezzi della benzina stanno aumentando o diminuendo e con l'inserimento di queste informazioni nel proprio budget mensile. Milioni di altre persone stanno facendo la stessa cosa, quindi la domanda è: come influirà sulle società che forniscono la benzina ai consumatori? Rispondere a domande come queste è il primo passo per analizzare l'impatto delle notizie sull'energia sugli asset negoziabili o investibili.

In breve, la curiosità è vostra amica quando cercate potenziali opportunità sul mercato dell'energia.

