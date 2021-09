Micron termina il suo anno fiscale con ottimi risultati trimestrali

Settembre 29, 2021 15:39

Siamo ancora in attesa delle notizie dagli Stati Uniti per quanto riguarda le trattative che si stanno svolgendo tra democratici e repubblicani sul tema del debito. Se non dovessero raggiungere un accordo nei prossimi giorni, gli Stati Uniti potrebbero affrontare il primo default della storia, come ha dichiarato l'ex presidente della Federal Reserve e attuale Segretario al Tesoro Janet Yellen.

Nel frattempo, continuiamo con la pubblicazione dei risultati trimestrali, tra cui spiccano oggi i risultati del quarto trimestre fiscale della società statunitense Micron, specializzata nella produzione di chip e semiconduttori per la conservazione dei dati.

Micron ha ottenuto ancora una volta ottimi risultati, superando le aspettative del mercato sia in termini di Earnings per Share (EPS) che di entrate, come possiamo vedere dalla tabella seguente:

Fonte: Investing.com

Nello specifico, Micron ha dichiarato un utile per azione di 2,42 dollari e un fatturato di 8,27 miliardi di dollari, rispetto al previsto di 2,33 dollari per azione e 8,22 miliardi di dollari di fatturato. Nonostante ciò, dopo la comunicazione di questi risultati, il prezzo delle azioni ha perso circa il 3,57%.

Come possiamo vedere nel suo grafico giornaliero - dopo una forte tendenza al rialzo che l'ha portata a fissare i massimi storici il 12 aprile del 2021 a 96,95 USD per azione - il prezzo ha seguito negli ultimi mesi una tendenza al ribasso che l'ha portata a rompere diversi livelli di supporto, seguendo una formazione a cuneo, per fissare dei minimi annuali intorno ai 69 USD per azione.

Nonostante i buoni risultati presentati trimestre dopo trimestre, la tendenza al ribasso potrebbe essere spiegata dall'incertezza sui risultati e sulle prospettive future a causa della crisi causata dalla produzione di semiconduttori e chip. Questi cali hanno fatto sì che il prezzo delle azioni della società diminuisca del 2,77% fino ad ora quest'anno, scendendo di oltre il 23,29% dai suddetti massimi.

Il prezzo è attualmente in un importante range laterale, di fronte alla zona di coincidenza della sua media mobile a 200 sessioni, la banda arancione di supporto/resistenza e la banda superiore della formazione a cuneo o linea di tendenza ribassista - che agisce come il suo primo importante livello di resistenza, con la banda rossa inferiore che è il suo principale livello di supporto.

Se non dovesse essere in grado di superare questo importante livello di resistenza, il prezzo potrebbe fare una nuova spinta al ribasso verso il suo supporto - la cui perdita aprirebbe la porta per un'ulteriore correzione verso la banda inferiore della formazione a cuneo a circa 64 USD per azione.

L'attuale livello di resistenza è critico e finché il prezzo non riesca a fare un breakout rialzista sostenuto da questa formazione, il sentiment rimarrà negativo. Un breakout rialzista darebbe al prezzo una spinta, anche se deve affrontare diversi importanti livelli di resistenza prima che possa pensare di raggiungere i massimi.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Micron Grafico giornaliero. Intervallo di date: 4 agosto 2020 - 29 settembre 2021. Data di acquisizione: 29 settembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

- 2020: 39,79%

- 2019: 69,49%

- 2018: -22,84%

- 2017: 87,59%

- 2016: 54,80%

