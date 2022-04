Mercati asiatici timorosi in attesa della decisione sui tassi della PBoC

Aprile 19, 2022 17:20

Il sentiment degli investitori nei mercati asiatici è stato piuttosto cauto nel trading notturno in mezzo all'incertezza sulla decisione dei tassi di interesse della People's Bank of China (PBoC) di mercoledì.

All'inizio della settimana, la Cina ha annunciato che la crescita del PIL per il primo trimestre è stata migliore del previsto al 4,8% su base annua. Il sentiment della seconda economia mondiale è tuttavia offuscato da focolai di COVID-19 e dai rischi del conflitto in Ucraina.

La PBoC ha tagliato il suo tasso di riserva obbligatoria per le banche cinesi di 0,25 punti base per sostenere la ripresa economica del paese, ma un punto interrogativo incombe ancora sulla decisione del tasso primario prevista per il 20 aprile.

Per quanto riguarda gli altri temi delle banche centrali, il presidente della Banca Nazionale Svizzera (SNB) Jordan interverrà oggi, con potenziali effetti di mercato sui cross valutari del CHF. La SNB e la PBoC rimangono pragmatiche nelle loro politiche dei tassi d'interesse, ma la Federal Reserve sta affrontando il problema dei prezzi del greggio, che potrebbe diffondersi nelle economie di Cina e Svizzera. Potrebbe non essere più una questione di se, ma un problema di quando la SNB e la PBoC dovranno alzare i loro tassi chiave per mantenere l'inflazione in linea.

Ci sono altre notizie che muovono il mercato questa settimana in Canada, che pubblicherà i risultati dell'inflazione di marzo mercoledì. I dati sui prezzi al consumo erano al 4,8% a febbraio e ci si aspetta che siano al livello del 5% a marzo. Qualsiasi delusione o sorpresa nel CPI del Canada potrebbe muovere le coppie di valute del CAD.

Infine, per quanto riguarda le notizie sull'inflazione, la Nuova Zelanda rilascerà i dati dell'IPC su base annua per il primo trimestre mercoledì. Il tasso di inflazione dovrebbe essere salito al 7,1% dal 5,9% della lettura precedente, spingendo la Reserve Bank of New Zealand ad aumentare il suo tasso ufficiale all'1,5%. Le notizie di mercoledì potrebbero muovere le coppie di valute del NZD.

Le notizie chiave per gli investitori del mercato azionario includono gli utili del primo trimestre delle grandi multinazionali Johnson & Johnson, Netflix e Lockheed Martin Corp.

