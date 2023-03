I mercati asiatici sono in rialzo grazie all'attenuazione dei timori delle banche

Marzo 28, 2023 14:38

La maggior parte dei mercati asiatici è salita martedì mattina grazie all'acquisizione di ampie parti della fallita Silicon Valley Bank (SVB) da parte della First Citizens BancShares, che ha attenuato i timori sul settore bancario statunitense. Le azioni della Deutsche Bank hanno ricevuto una spinta lunedì, grazie all'ottimismo degli investitori.

Nel Regno Unito, il governatore della Bank of England Andrew Bailey dovrebbe testimoniare sugli sviluppi della SVB UK davanti al Comitato del Tesoro. Lunedì Bailey ha ribadito che il settore bancario britannico è resistente e in buona posizione per sostenere l'economia del Paese.

Commentando l'economia dell'eurozona, gli economisti di S&P Global Ratings hanno osservato che "un'inflazione vischiosa costringerà la BCE ad alzare i tassi più a lungo di quanto ci aspettassimo, probabilmente fino a quando il tasso di deposito agevolato non raggiungerà il 3,50% entro l'estate, a meno che le turbolenze del mercato non compromettano le attuali prospettive di crescita e inflazione". Secondo le previsioni, l'inflazione complessiva rimarrà al di sopra dell'obiettivo del 2% della BCE fino al primo trimestre del 2025.

Il rapporto sull'inflazione dell'IPC australiano mercoledì

Mercoledì mattina l'Australian Bureau of Statistics (ABS) dovrebbe pubblicare i dati sull'inflazione IPC di febbraio. Gli economisti prevedono che l'inflazione complessiva si attesti al 7,1% su base annua, inferiore al 7,4% registrato a gennaio.

Gli analisti di ING hanno dichiarato in un rapporto che se l'inflazione dovesse scendere al di sotto del 7% "sosterrebbe le recenti indicazioni della RBA secondo cui i tassi sono vicini a un picco, con un ulteriore rialzo di 25 punti base che sembra ora il risultato più probabile, portando il target del tasso di liquidità al 3,85%".

FMI: I rischi per la stabilità finanziaria sono aumentati

La direttrice del Fondo Monetario Internazionale (FMI) Kristalina Georgieva ha suggerito che i rischi per la stabilità finanziaria globale sono aumentati nonostante alcuni governi e banche centrali abbiano cercato di calmare i mercati. La Georgieva ha ribadito che l'anno in corso si preannuncia impegnativo, poiché lo scontro in Ucraina, le politiche di restrizione monetaria e le conseguenze della pandemia peseranno sulla crescita economica globale.

Nel suo discorso davanti al China Development Forum, ha sottolineato che la speranza per l'economia globale è stata alimentata dalle previsioni di ripresa economica cinese, dato che il FMI prevede una crescita del 5,2% nel 2023.

Kashkari della Fed: le turbolenze bancarie potrebbero avvicinare gli Stati Uniti alla recessione

Neel Kashkari, governatore della Fed di Minneapolis, ha dichiarato ai giornalisti della CBS che le turbolenze nel settore bancario potrebbero avvicinare gli Stati Uniti a una recessione. "Quello che non ci è chiaro è quanto queste tensioni bancarie stiano portando a una diffusa contrazione del credito. E questa contrazione del credito, come detto, rallenterebbe l'economia", ha osservato.

Kashkari ha ribadito che il sistema bancario statunitense è resistente e ha descritto come uno sviluppo positivo la riduzione dei movimenti di depositi dalle piccole alle grandi banche. Alla domanda su nuovi aumenti dei tassi d'interesse, ha risposto che sarebbe troppo presto per fare previsioni, aggiungendo che lo stress del settore bancario dovrebbe essere preso in considerazione.

De Cos della BCE: I cambiamenti di politica dipenderanno dai nuovi dati e dall'inflazione di base

Pablo Hernandez de Cos, governatore della Banca di Spagna e membro del consiglio direttivo della BCE, ha affermato che le tensioni sui mercati finanziari influenzano le prospettive dell'attività economica e dell'inflazione.

De Cos ha osservato che "il processo di disinflazione potrebbe essere ulteriormente accelerato se le forti tensioni sui mercati finanziari dovessero prolungarsi. Le future decisioni di politica monetaria dipenderanno dal modo in cui si concretizzeranno le varie fonti di rischio, comprese quelle che si sono manifestate di recente sui mercati finanziari. Le decisioni di politica monetaria terranno conto anche dell'intensità della trasmissione della politica monetaria".

Il governatore della BoE: Se i prezzi dovessero continuare a salire, altri rialzi dei tassi saranno necessari

Parlando domenica ai giornalisti della BBC, il governatore della BoE Andrew Bailey ha avvertito che la banca centrale potrebbe aumentare i tassi di interesse se i prezzi continuassero a crescere. Bailey ha esortato gli imprenditori a cercare di controllare l'aumento dei prezzi affermando che: "Se tutti i prezzi cercassero di battere l'inflazione, avremmo un'inflazione più alta. Vorrei dire a coloro che fissano i prezzi - vi prego di capire che se l'inflazione dovesse essere innalzata, i tassi di interesse dovranno salire ulteriormente e un'inflazione più alta non giova a nessuno".

Il governatore della BoE ha aggiunto che l'inflazione probabilmente scenderà bruscamente entro la fine dell'anno. Va notato che l'obiettivo della BoE per l'inflazione è del 2%, mentre a febbraio l'inflazione complessiva del Regno Unito è arrivata al 10,4%, molto vicina ai massimi da 40 anni.

KPMG: crescita economica del Regno Unito probabilmente negativa nel 2023

Secondo un sondaggio pubblicato lunedì da KPMG UK, sebbene sia probabile evitare una recessione, la crescita del Regno Unito dovrebbe essere negativa nel 2023. Gli analisti di KPMG sembrano concordare con il governatore della BoE Andrew Bailey sul fatto che l'inflazione complessiva potrebbe calare bruscamente quest'anno. "In prospettiva, con il raffreddamento dell'economia e il ritorno dell'inflazione all'obiettivo, la Bank of England potrebbe avere l'opportunità di effettuare una serie di tagli graduali dei tassi l'anno prossimo", si legge nel rapporto.

