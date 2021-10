Le azioni di Beyond Meat salgono grazie al progetto "McPlant Burger"

Ottobre 15, 2021 13:39

McDonald's ha annunciato piani per testare gli hamburger del gruppo alimentare vegetale Beyond Meat in otto ristoranti statunitensi. Tale iniziativa seguirà il successo di un'offerta a base vegetale nel Regno Unito e in Europa. Il lancio del test dovrebbe partire già il mese prossimo e costituisce una grande opportunità per Beyond Meat.

Il prezzo delle azioni dell'azienda ha subito un forte rallentamento nei mesi precedenti, dopo che un deludente rapporto sui guadagni ha mostrato una perdita nel secondo trimestre di 31 centesimi per azione. Ciò era dovuto principalmente a una mancanza di ordini dai ristoranti che erano ancora chiusi durante il lockdown a causa della variante delta del virus.

Il prezzo delle azioni di Beyond Meat è balzato al rialzo sull'annuncio della notizia e probabilmente finirà la settimana in positivo. La notizia segue anche gli accordi di marketing recentemente annunciati con YUM! Brands (proprietari di KFC, Pizza Hut e Taco Bell), così come PepsiCo e Walmart.

Fonte: Admirals MetaTrader 5, #BYND, Settimanale - Intervallo di dati: dal 12 maggio 2019 al 14 ottobre 2021, eseguito il 14 ottobre 2021 alle 20:30 GMT. Attenzione: le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri. Risultati degli ultimi cinque anni non disponibili.

Dall'IPO di Beyond Meat nel maggio 2019, il prezzo delle azioni è stato negoziato per lo più lateralmente nel lungo periodo, con brevi periodi di rialzo e ribasso. Attualmente, il prezzo delle azioni è posizionato su una confluenza di livelli di supporto tecnico.

Si tratta non solo di respingere il precedente minimo di maggio, ma anche di trovare supporto al livello di ritracciamento del 61,8% di Fibonacci dall' impennata tra marzo e ottobre 2020.

La combinazione di buone notizie aziendali che aggiungeranno la linea di fondo e i livelli tecnici in cui il prezzo potrebbe girare saranno ora il test chiave sulla forza dei compratori nel mercato e un tentativo di sollevare il prezzo delle azioni all'ultimo swing high di $160 che è un movimento verso l'alto del 50%.

