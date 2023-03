Tutta l'attenzione sul rapporto sull'inflazione dell'IPC statunitense

Marzo 14, 2023 14:57

Il crollo delle banche SVB e Signature negli Stati Uniti e il rapporto sull'inflazione dell'IPC statunitense, che sarà pubblicato in giornata, attirano l'attenzione degli investitori. Alcuni analisti di mercato suggeriscono che la Federal Reserve statunitense potrebbe mettere in pausa il suo piano di stretta monetaria per evitare l'inizio di una nuova crisi bancaria.

I dati pubblicati oggi dall'Office for National Statistics (ONS) hanno mostrato che il tasso di disoccupazione nel Regno Unito è sceso al 3,7% nei tre mesi precedenti a gennaio. Gli economisti hanno sottolineato che i posti di lavoro offerti sono diminuiti per l'ottavo mese consecutivo, in quanto le aziende hanno accusato le pressioni economiche di aver frenato l'assunzione di nuovo personale.

Il rapporto sull'inflazione dell'IPC negli Stati Uniti fornirà indicazioni sull'economia

Il Bureau of Labour Statistics (BLS) degli Stati Uniti pubblicherà oggi il rapporto sull'inflazione dei prezzi al consumo di febbraio. Gli economisti prevedono che l'inflazione complessiva dell'IPC si attesti al 6% su base annua e allo 0,4% su base mensile. Va notato che a gennaio l'inflazione si è attestata al 6,4%, superando le aspettative degli analisti.

Lo strumento FedWatch del CME indica un rialzo dei tassi da parte della Fed

Il FedWatch Tool del CME Group ha indicato lunedì una probabilità del 72% di un aumento di 25 punti base nella prossima riunione del consiglio della Fed, portando il tasso di riferimento al 4,75%-5,00%. Tuttavia, gli analisti di mercato vedono un'inversione di tendenza con una riduzione di 75 punti base entro dicembre 2023 rispetto al picco di marzo.

Goldman Sachs: Non aspettatevi un rialzo dei tassi da parte della Fed a marzo

In una relazione ai clienti, gli analisti di Goldman Sachs (GS) hanno dichiarato di non aspettarsi che la Fed proceda a un aumento dei tassi di interesse nella prossima riunione del consiglio di amministrazione del 22 marzo. "Alla luce dello stress del sistema bancario, non ci aspettiamo più che il FOMC proceda a un rialzo dei tassi nella prossima riunione del 22 marzo". Tuttavia, hanno fatto notare che prevedono ancora un aumento dei tassi dello 0,25% a maggio, giugno e luglio.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden promette di calmare i timori

Parlando ai giornalisti a Washington, Joe Biden ha affermato che i depositi e il sistema bancario statunitense sono al sicuro. Il Presidente degli Stati Uniti ha osservato che: "Chiederò al Congresso e alle autorità di regolamentazione bancaria di rafforzare le regole delle banche per rendere meno probabile che questo tipo di crollo bancario si ripeta". Ha inoltre sottolineato che il pacchetto di salvataggio della SVB non riguarderà i contribuenti e ha aggiunto che i dirigenti della banca saranno licenziati mentre gli investitori non saranno protetti.

Il rapporto sulle vendite al dettaglio in Cina è previsto per mercoledì

L'Ufficio nazionale di statistica cinese (NBS) dovrebbe pubblicare i dati relativi alle vendite al dettaglio di gennaio e febbraio. Gli analisti di mercato suggeriscono che le vendite al dettaglio sono aumentate del 3,5%, su base annua, nei primi due mesi del 2023.

Bloomberg ha riferito che il capo della NBS ha dichiarato ai membri del Congresso Nazionale del Popolo che i dati economici di gennaio e febbraio, tra cui la produzione industriale e le vendite al dettaglio, hanno mostrato un notevole miglioramento.

l trading sulle notizie macroeconomiche vi interessa? Scoprite come funziona questo approccio con i nostri webinar gratuiti. Incontrate e interagite con trader esperti. Guardate e imparate dalle sessioni di trading live.

Webinar di trading gratuiti Iscriviti ai webinar in diretta realizzati dai nostri esperti di trading REGISTRATI GRATIS

Questo materiale non contiene e non deve essere interpretato come un consiglio di investimento, raccomandazioni di investimento, un'offerta o una sollecitazione di transazioni in strumenti finanziari. Tali analisi di trading non sono un indicatore affidabile per qualsiasi performance attuale o futura, in quanto le circostanze possono cambiare nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si dovrebbe chiedere consiglio a consulenti finanziari indipendenti per assicurarsi di comprendere i rischi connessi.