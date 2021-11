La Federal Reserve americana annuncia l'inizio del tapering

Novembre 04, 2021 16:47

Dopo molti mesi di dubbi e voci al riguardo, la Federal Reserve ha finalmente annunciato l'inizio del tanto atteso tapering questo novembre, con una riduzione del suo programma di acquisto mensile di 15 miliardi di dollari.

In linea di principio, questo importo sarà mantenuto anche durante dicembre e l'inizio del prossimo anno, anche se potrebbe essere rivisto in futuro. Pertanto, se il programma non dovesse subire alcun cambiamento, si prevede che il prossimo giugno il programma di stimolo terminerà completamente.

Tuttavia, la fine del programma non implica necessariamente l'inizio di rialzi dei tassi di interesse - dato che, in linea di principio, come ha indicato Jerome Powell - questi rimarranno ai livelli attuali per il prossimo anno, dato che la Fed si aspetta che la riduzione di questo programma di acquisto allenti gradualmente le pressioni inflazionistiche.

Questo annuncio ha causato un rimbalzo del dollaro statunitense, con un aumento di circa lo 0,2%, che ha portato l'indice del dollaro a tornare sopra i 94 dollari dopo aver perso terreno durante la sessione di ieri a causa dell'incertezza che circondava questa riunione.

Questa forza del dollaro ha causato un calo di circa lo 0,55% nell'EURUSD, che viene negoziato intorno a 1,15440 dollari, vicino ai minimi di ottobre.

L'EURUSD sta seguendo un forte downtrend che lo ha portato a perdere l'importante livello di supporto rappresentato dalla banda rossa inferiore. Una conferma di questa rottura e la perdita dei minimi di ottobre, aprirebbe la porta ad un ulteriore pullback verso i livelli vicini a 1.14920 - che rappresenta il suo prossimo livello di supporto - o anche verso livelli più bassi alla ricerca del punto di incontro tra la banda inferiore della formazione a cuneo e il livello di supporto intorno a 1.14200.

Finché la coppia EURUSD non sarà in grado di rompere al rialzo la sua linea di tendenza, il sentiment rimarrà negativo.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico giornaliero EURUSD. Intervallo di date: 16 agosto 2019 - 4 novembre 2021. Data di acquisizione: 4 novembre 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Evoluzione degli ultimi cinque anni:

2020 = +8,93%

2019 = -2,21%

2018 = -4,47%

2017 = +14,09%

2016 = -3,21%

È importante tenere d'occhio l'apparizione di Christine Lagarde durante la sessione di oggi in quanto potrebbe fornire indizi sulla politica monetaria della Banca Centrale Europea in vista della prossima riunione.

